Fremdscham-Warnung "Das war mir so unangenehm": "In aller Freundschaft"-Star Jascha Rust enthüllt peinliche Momente Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Sylvia Loth Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, l.) und Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, r.) sind ein eingespieltes Team. Bild: MDR/Saxonia Media/Carolin Reschk

Jascha Rusts "In aller Freundschaft"-Figur Kris Haas ist empathisch, zurückhaltend und witzig. Lustig ist folgender Dreh-Patzer, der den TV-Star bis heute erröten lässt. Was wohl Serien-Kollege Tan Çağlar damit zu schaffen hat?

Ab 1. September läuft dienstags eine neue Folge "In aller Freundschaft" Hier geht es zum Livestream auf Joyn

"In aller Freundschaft"-Drehpanne: Blankgezogen Jascha Rust (35) und Tan Çağlar (46) geben in ihrem Podcast "Freundschaft auf Rezept" von dem bislang neun Folgen erschienen sind, Einblick hinter die Kulissen der Kultserie. Neben geheimen Wünschen und Ritualen am Set wird auch über die unangenehmen Dinge geplaudert. So erinnert sich Jascha Rust, der den Krankenpfleger Kris Haas verkörpert, noch genau an eine äußerst unangenehme Situation. In der allerersten Woche beim Dreh mit Tan Çağlar wollte der Berliner es ihm ein bisschen schwerer machen und hat, als die Kamera vermeintlich weggeschwenkt ist, die Hose runtergezogen und ihm seinen Po entgegengestreckt. Tan erinnert sich bis heute ganz genau daran:

Du hast mir deinen Arsch gezeigt! Tan Çağlar

Vorwurfsvoll fügt der Darsteller hinzu: "Ich bin Anfänger gewesen, ich wusste gar nicht, was los ist." Jascha Rust führt weiter aus, wie die Crew - bestehend aus Regie, Ton, Licht und Maske - reagierte, als sie die Szene auf dem Bildschirm gesehen hat. Alle sollen gelacht haben. Denn die Kamera sei doch mit dem Schauspieler mitgeschwenkt, sodass das gesamte Team seinen Allerwertesten sehen konnte. "Voll, das hatten wir voll im Bild", so Tan Çağlar.

Peinlicher Patzer mit Folgen "Alle dachten, dass ich das mit Absicht gemacht hätte", erklärt Rust mit brüchiger Stimme. Doch ihm sei das Ganze bis heute unfassbar peinlich. "Alter, das war mir so unangenehm!", gesteht er seinem Freund. Und der lüftet auch gleich ein Geheimnis: "Was du nicht weißt, ich hab mich sehr dafür eingesetzt, dass das in die Outtakes kommt", erklärt er schmunzelnd. Das sei aber nicht passiert. Fest steht: Irgendwo ist die Aufnahme auf Band festgehalten und im Archiv gespeichert.

Jascha Rust: "Manchmal bin ich introvertiert" Tan Çağlar erklärt im Podcast weiter, dass es unterschiedliche Regisseure bei "In aller Freundschaft" gebe und dass Jascha Rust sich da super drauf einlassen könne. Er wisse einfach, welcher Regisseur was erwartet. Und manchmal mache Jascha das dann trotz vorheriger Textbesprechung anders. "Ja, manchmal mache ich das erst beim Take", ergänzt der "In aller Freundschaft"-Liebling. Dass er generell immer für eine Überraschung gut sei, wird im weiteren Gespräch der beiden deutlich. Der Ilay-Demir-Darsteller erzählt, dass sich der 35-Jährige schon mal vor Fans versteckt habe. Wichtig zu wissen: Es gibt die Möglichkeit, eine Studioführung auf dem "In aller Freundschaft"-Gelände zu buchen. Und manchmal wird während der Tour auch gedreht, sodass man die Darsteller:innen hautnah am Set miterleben kann. Da der TV-Star ihnen aus dem Weg gehen wollte, habe er Tan Çağlar nach seinem Autoschlüssel gefragt und sich auf der Rückbank hingelegt, damit ihn niemand sehen würde. Doch Tan Çağlar habe den Leuten gesagt, dass sein Serien-Kollege hinten in seinem Auto liege, sodass einige dann zum Auto gegangen sind. Auch das sei Jascha unangenehm gewesen. Jascha Rust macht deutlich: "Manchmal bin ich einfach introvertierter." Damit weiß Tan, der genau das Gegenteil verkörpert, mittlerweile gut umzugehen. Doch anfangs war es schwer für ihn, seinen Kollegen einzuschätzen.

Du bist Fan von "In aller Freundschaft"? Dann schaue dir den Ableger "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf Joyn an!