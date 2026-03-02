Sportlerin, Synchronsprecherin, Serien-Liebling "In aller Freundschaft": Diese Doppelrolle hatte Sarah Alles Aktualisiert: Vor 44 Minuten von Annalena Graudenz Sarah Alles verkörpert unter anderem die Samira Steffens in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Bild: picture alliance / dpa

Manche Schauspieler:innen finden ihren Weg langsam, aber sicher in unseren Alltag. Noch bevor man ihren Namen weiß, kennt man ihre Gesichter. Sarah Alles ist so ein Fall. Mittlerweile ist sie ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Dabei hat ihre Karriere sportlich angefangen.

Wer regelmäßig den Fernseher einschaltet und deutsche Klassiker wie "SOKO Wismar", "Der Landarzt", "Wilsberg" oder "In aller Freundschaft" schaut, kennt sicherlich Sarah Alles. Auch wenn sie kein Star ist, der das Rampenlicht sucht, ist sie eine beständige Größe in der Serien- und Filmwelt - vor allem durch ihre wiederkehrenden Auftritte als Samira Steffens in "In aller Freundschaft".

Aufgewachsen mit sportlichem Ehrgeiz Sarah Alles stammt aus Berlin-Wilmersdorf, ist die Tochter einer Deutschen und eines Iraners. Schon früh spielt vor allem Bewegung die Hauptrolle in ihrem Leben. Während andere Kinder Hobbys ausprobieren und wieder verwerfen, findet sie im Karate eine Disziplin, die sie über Jahre hinweg begleitet. Der Sport wird für Alles mehr als nur ein Ausgleich. Sie trainiert intensiv, nimmt an Wettkämpfen teil, wird deutsche Meisterin und ist Mitglied im Karate-Bundeskader. "Kampfsport hat mich viele Dinge gelehrt: Fairness gegenüber Kontrahenten, aufzustehen, auch wenn es wehtut, und vor allem, dass wir oft zu mehr imstande sind, als wir es uns zutrauen! Ein Leben ohne Sport kann ich mir nicht vorstellen", sagt Sarah Alles im Interview mit dem Magazin "Stories and Faces". Irgendwann gibt sie den Leistungs-Sport jedoch auf und konzentriert sich auf die Schauspielerei. Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen und mentale Stärke werden so schon früh zu festen Bestandteilen ihres Lebens - Eigenschaften, die sowohl im Sport als auch im Schauspiel wichtig sind.

Der Weg zur Schauspielerei Die körperliche Präsenz, die Alles aus dem Sport mitbringt, wird zum Vorteil vor der Kamera. Sie absolviert eine Schauspielausbildung an der "Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch" in Berlin, ist allerdings schon vorher in TV-Rollen zu sehen. Nach einem schweren Reitunfall während Dreharbeiten zu "Paulas Sommer", bei dem sie sich die Wirbelsäule bricht und eine Gehirnerschütterung erleidet, muss sie eine Zwangspause einlegen. In dieser Zeit holt die Berlinerin ihr Abitur nach. Wieder gesundet, kehrt sie zurück ins Fernsehen. Für rund 200 Folgen verkörpert sie die Rolle der Ella Meissner in "Rote Rosen", in der Krimiserie "Heiter bis tödlich: Akte Ex" war sie in drei Staffeln als Sekretärin Yvette Müller zu sehen und in "Wilsberg" spielt Alles seit 2021 die Kommissar-Anwärterin Isabel Wolfangel. Bei "In aller Freundschaft" ist Sarah Alles seit vielen Jahren ein wiederkehrendes Gesicht. Ihre Figur Samira Steffens, die Freundin von Jakob Heilmann (Karsten Kühn), taucht regelmäßig als beliebte Nebenfigur auf.

Ihre Doppelrolle bei "In aller Freundschaft" Wer zu den langjährigen Fans der Arzt-Serie zählt und die Staffeln vielleicht sogar schon mehrfach angeguckt hat, dem dürfte ein kleines Detail aufgefallen sein. Eins, das vermutlich die wenigsten Zuschauenden wissen. Denn während heute Sarah Alles in ihrer Rolle als Samira Steffens voll aufgeht, hat die Schauspielerin 2011 schon einmal für eine Episode bei "In aller Freundschaft" mitgespielt. In Staffel 14 ist sie kurz als Janina Pester zu sehen, die eine Ausbildung als Tierpflegerin macht und eine Mitschuld am Unfall im Elefantengehe ihres Kollegen Bernd Hartmann (Ulrich Bähnk) trägt.

Eine Stimme mit Wiedererkennungswert Neben ihrem Gesicht dürfte vielen auch Sarah Alles’ Stimme bekannt vorkommen. Sie ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Synchronsprecherin erfolgreich - so ist sie beispielsweise die deutsche Stimme von Emily Ratajkowski. Von Hörspielen über Werbespots bis zu Kinder-Serien spricht und singt sie. "Das Tolle am Synchronisieren ist, dass meine Stimme und nicht der Körper im Mittelpunkt steht und ich somit in viele verschiedene Rollen schlüpfen kann, weil es nicht auf Äußerlichkeiten ankommt", sagt alles im "Stories and Faces"-Interview.

Ich kann zum Beispiel am selben Tag einer großen korpulenten Frau, einem kleinen Jungen und einem Stachelschwein meine Stimme leihen. Sarah Alles

Sarah Alles zeigt sich offen für neue Rollen und Formate, bleibt ihren Erfolgs-Serien aber zeitgleich treu. Ihre Karriere ist geprägt von Disziplin, Ausdauer und Entwicklung - Qualitäten, die im Sport wie im Schauspiel gleichermaßen zum Erfolg führen.

Sarah Alles privat: Ihr Leben mit Mann und Sohn Auch in ihrem Privatleben scheint Sarah Alles angekommen zu sein. Sie ist seit mehreren Jahren mit dem Magier und Baron Thimon Freiherr von Berlepsch verheiratet. Klingt nicht nur magisch, ist es auch. Die beiden wurden durch gemeinsame Bekannte vorgestellt. "Freunde dachten, dass es passen könnte", verriet sie dem Boulevard-Magazin "Bunte". Schon beim ersten Date konnte Thimon Sarah nicht nur von seinen Zaubertricks überzeugen, sondern auch von sich. .

Ich habe mich gefühlt, wie eine Prinzessin. Unsere Mütter haben uns nach der standesamtlichen Hochzeit in einer Zeremonie getraut - das war ein unvergesslicher Moment und sehr emotional. Sarah Alles