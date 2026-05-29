Ab 2. Juni Wochen-Vorschau "In aller Freundschaft": Neuer Flirt für Dr. Ilay Demir? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Dr. Ilay Demir (Tan Caglar) und Merle Hofmaier (Amelie Plaas-Link) scheinen auf einer Wellenlänge zu schwimmen. Bild: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick

Nach Kathrins Fuß-OP muss sich Familie Heilmann umorganisieren, was alle vor eine Zerreißprobe stellt. Vor der steht auch Patientin Merle Hofmaier, die mit starken Bauchschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert wird. Sie erhält eine lebensverändernde Diagnose. Doch das Zusammentreffen mit Arzt Ilay macht ihr zugleich Hoffnung auf die Liebe. Das erwartet dich in der neuen Folge von "In aller Freundschaft".

Die neue "In aller Freundschaft"-Folge siehst du am 2. Juni um 21 Uhr im ARD-Livestream Bald verfügbar Dienstag, 02.06. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft "Verschleppt" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"In aller Freundschaft" Folge 1142: Diagnose: Unfruchtbarkeit Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) hat mit der Frauenwelt eigentlich abgeschlossen. Doch ein Gespräch mit Patientin Merle Hofmaier (Amelie Plaas-Link) ändert das: Er von ihr mehr als nur angetan. Die Erzieherin, die mit starken Unterleibs-Schmerzen eingeliefert wurde, hat eine verschleppte Chlamydien-Infektion. Da Merle auf dem Land wohnt, wo akuter Ärztemangel herrscht, ist die Geschlechtskrankheit unerkannt geblieben. Gynäkologin Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) muss in einer Notoperation ihren rechten Eierstock entfernen. Die Verzweiflung von Merle ist riesig, zeitgleich wird aber auch die Wut auf ihren Freund immer größer. Seit sechs Jahren hofft sie, dass er für sie seine Familie verlässt. Jetzt ist klar: Er wird seine Frau niemals verlassen. Die Erzieherin bringt endlich den Mut auf, sich zu trennen und sich nichts mehr vorzumachen. Nach der schlimmen Diagnose, selbst sehr schwer Kinder bekommen zu können, will sie neu beginnen und fragt Schwester Miriam (Christina Petersen) nach der Nummer von Dr. Ilay Demir. Wird er sich auf den Flirt einlassen und eine neue Frau in sein Leben lassen?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Interessanter Fakt: Was sind Chlamydien? Chlamydien sind Bakterien, die Entzündungen verursachen. Steigen die Bakterien in die inneren Geschlechtsorgane auf, können sie zu Entzündungen der Eileiter oder Nebenhoden führen. In Deutschland gibt es jährlich zirka 300.000 Infektionen, weltweit zählen Chlamydien neben HPV-Infektionen und Tripper (Gonorrhö) zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten. Meistens verläuft die Infektion symptomfrei, sodass sie unbemerkt bleibt. Da Chlamydien im schlimmsten Fall zu Unfruchtbarkeit führen, kann ein:e Frauenärzt:in einmal im Jahr einen Test durchführen. Bei Frauen unter 25 Jahren werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen.

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Chaos bei Familie Heilmann Kathrin darf nach ihrer OP wieder nach Hause, worauf sich alle freuen. Doch mit ihrem gebrochenen Fuß kann sie nicht mehr wie gewohnt alles im Haus erledigen. Das stellt ihren Mann Roland (Thomas Rühmann), ihre Tochter Hanna (Helena Pieske) sowie Rolands Tochter Lisa (Louise Sophie Arnold) und seinen Sohn Jakob (Karsten Kühn) und dessen kleine Familie vor Probleme: Wer macht jetzt den Einkauf? Wer wäscht die Wäsche? Wer deckt den Tisch? Zunächst scheint es, dass sich alle drücken wollen, sodass sich Kathrin weiterhin verantwortlich fühlt. Doch dann wird sie von ihren Liebsten überrascht und weiß wieder, warum sie sich für das Modell Mehrgenerationen-Haushalt entschieden hat. Während Familie Heilmann-Globisch fast im Chaos versinkt, genießt Cosmo Schneider (Max Bähr) den Einblick ins chaotische Familienleben - und versetzt seine Mutter Miriam Schneider. Die ist enttäuscht, weil sie Cosmo nur ihren Single-Haushalt bieten kann und ihm das scheinbar nicht mehr reicht. Werden sich die beiden wieder zusammenraufen?