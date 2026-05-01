"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden"
Betrugsmasche Pig Butchering: Wie Scammer:innen ihre Opfer ausnehmen
Aktualisiert:von Claudia Frickel
Bei dieser besonders perfiden Form des Online‑Betrugs erschleichen sich Täter:innen das Vertrauen der Opfer und zocken sie dann ab. Jenke von Wilmsdorff schaut sich die Pig-Butchering-Masche genauer an.
Hier kommst du zur Folge
Pig Butchering: Emotionale Manipulation und finanzielle Ausbeutung
Zufällig stößt Weinliebhaber Johannes auf Instagram auf ein interessantes Profil einer Frau und beginnt, mit ihr zu kommunizieren. Sie gibt sich als New-Yorkerin mit chinesischen Wurzeln aus. Die beiden tauschen sich über Weine und chinesische Esskultur aus.
Der Mittfünfziger ist zwar in einer Beziehung, aber er ist geschmeichelt vom Interesse der jüngeren, gut aussehenden Frau. Irgendwann erwähnt sie nebenbei, dass sie mit Blockchain und Kryptowährungen viel Geld verdient. Johannes kennt sich nicht aus, doch sie bietet ihm Hilfe an und empfiehlt eine Trading-App.
Beim ersten Mal investiert er 4.000 Euro und macht zunächst einen vermeintlichen Gewinn. Nach ein paar Tagen fordert die Instagram-Bekannte ihn auf, die Einlage um bis zu 40.000 Euro zu erhöhen, wie er Jenke von Wilmsdorff erzählt. Aber das ist noch nicht alles: Sie erzählt Johannes, dass er 30.000 Euro geschenkt bekäme, wenn er insgesamt 200.000 Euro einzahle.
Der Mann nimmt zwei Kredite über 175.000 Euro auf. Doch angeblich ist er zu spät dran. Plötzlich ist das Geld in Johannes' App-Account eingefroren. Jetzt erst wird ihm klar, dass er auf eine Abzockmasche hereingefallen ist:
Ich wurde gemästet und dann geschlachtet.
Johannes bezeichnet sich selbst als grundsätzlich "sehr vorsichtigen Menschen". Als er zwischendurch misstrauisch wird, bittet er die Instagram-Bekanntschaft um einen Nachweis über ihre Identität. Sie schickt ihm ein Bild ihres New Yorker Führerscheins - für ihn sieht das authentisch aus.
Aber tatsächlich ist das Dokument gefälscht. Auch die Bilder, die die Scammerin ihm schickt, stammen von anderen Profilen und Seiten.
Die Täter:innen versuchen am Ende, noch mehr Geld herauszupressen: Wenn er noch einmal 125.000 Euro einzahle, werde sein Konto entsperrt und er bekomme sein Geld zurück. Johannes hat jedoch genug: Er erstattet Anzeige beim FBI, bei Interpol und der Polizei vor Ort. Aber das Geld ist weg. 20 Jahre hatte er dafür gespart.
Diese besonders manipulative Betrugsmasche heißt "Pig Butchering". In seiner Reportage "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" heftet sich Jenke auf die Spuren der Hintermänner. Dort siehst du auch, welche Nachrichten die Scammerin Johannes geschickt hat, was nach seiner Anzeige passierte und warum er bis heute Angst hat.
Der enorme Schaden durch die Scamming-Masche - und warum die Betrüger:innen selbst Opfer sind
Weltweit richten Betrüger:innen mit "Pig Butchering" großen Schaden an: Allein zwischen 2020 und Anfang 2024 verdienten Cyberkriminelle damit 75 Milliarden US-Dollar, so eine Studie der Universität Texas. Laut Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) liegt der durchschnittliche Schaden bei 80.000 Euro.
Die Betrüger:innen setzen zunehmend Künstliche Intelligenz ein, etwa für den Entwurf von Nachrichten. Dadurch steigen die Opferzahlen stark an, "allein im letzten Jahr um 40 Prozent", sagt Jenke von Wilmsdorff.
Die Dunkelziffer ist deutlich höher, da viele Opfer aus Scham oder Unwissenheit keine Anzeige erstatten.
Doch Opfer von "Pig Butchering" sind nicht nur Menschen wie Johannes. Viele Täter:innen sind ebenfalls Gefangene des Systems.
In Scam-Fabriken in Südostasien werden Menschen eingesperrt und gezwungen, solche Maschen durchzuführen - oft von der chinesischen Mafia.
Für seine Reportage "Im Schattenreich der chinesischen Triaden" begibt sich Jenke auf ihre Spuren. Er spricht mit Menschen, die zum Betrügen genötigt werden, mit einem ehemaligen Triaden-Boss und Expert:innen. Außerdem zeigt er, wie die Hintermänner Geld verdienen - und wie ihr System funktioniert.
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