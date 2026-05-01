"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden" Betrugsmasche Pig Butchering: Wie Scammer:innen ihre Opfer ausnehmen Aktualisiert: Vor 59 Minuten von Claudia Frickel Jenke spricht mit Opfern von Pig Butchering. Die eingeblendeten Bilder zeigen, wie die Täter:innen Vertrauen aufbauen. Bild: ProSieben

Bei dieser besonders perfiden Form des Online‑Betrugs erschleichen sich Täter:innen das Vertrauen der Opfer und zocken sie dann ab. Jenke von Wilmsdorff schaut sich die Pig-Butchering-Masche genauer an.

Pig Butchering: Emotionale Manipulation und finanzielle Ausbeutung Zufällig stößt Weinliebhaber Johannes auf Instagram auf ein interessantes Profil einer Frau und beginnt, mit ihr zu kommunizieren. Sie gibt sich als New-Yorkerin mit chinesischen Wurzeln aus. Die beiden tauschen sich über Weine und chinesische Esskultur aus. Der Mittfünfziger ist zwar in einer Beziehung, aber er ist geschmeichelt vom Interesse der jüngeren, gut aussehenden Frau. Irgendwann erwähnt sie nebenbei, dass sie mit Blockchain und Kryptowährungen viel Geld verdient. Johannes kennt sich nicht aus, doch sie bietet ihm Hilfe an und empfiehlt eine Trading-App. Beim ersten Mal investiert er 4.000 Euro und macht zunächst einen vermeintlichen Gewinn. Nach ein paar Tagen fordert die Instagram-Bekannte ihn auf, die Einlage um bis zu 40.000 Euro zu erhöhen, wie er Jenke von Wilmsdorff erzählt. Aber das ist noch nicht alles: Sie erzählt Johannes, dass er 30.000 Euro geschenkt bekäme, wenn er insgesamt 200.000 Euro einzahle. Der Mann nimmt zwei Kredite über 175.000 Euro auf. Doch angeblich ist er zu spät dran. Plötzlich ist das Geld in Johannes' App-Account eingefroren. Jetzt erst wird ihm klar, dass er auf eine Abzockmasche hereingefallen ist:

Ich wurde gemästet und dann geschlachtet. Pig-Butchering-Opfer Johannes

Johannes bezeichnet sich selbst als grundsätzlich "sehr vorsichtigen Menschen". Als er zwischendurch misstrauisch wird, bittet er die Instagram-Bekanntschaft um einen Nachweis über ihre Identität. Sie schickt ihm ein Bild ihres New Yorker Führerscheins - für ihn sieht das authentisch aus. Aber tatsächlich ist das Dokument gefälscht. Auch die Bilder, die die Scammerin ihm schickt, stammen von anderen Profilen und Seiten. Die Täter:innen versuchen am Ende, noch mehr Geld herauszupressen: Wenn er noch einmal 125.000 Euro einzahle, werde sein Konto entsperrt und er bekomme sein Geld zurück. Johannes hat jedoch genug: Er erstattet Anzeige beim FBI, bei Interpol und der Polizei vor Ort. Aber das Geld ist weg. 20 Jahre hatte er dafür gespart. Diese besonders manipulative Betrugsmasche heißt "Pig Butchering". In seiner Reportage "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" heftet sich Jenke auf die Spuren der Hintermänner. Dort siehst du auch, welche Nachrichten die Scammerin Johannes geschickt hat, was nach seiner Anzeige passierte und warum er bis heute Angst hat.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Was ist "Pig Butchering" genau? Der Begriff "Pig Butchering" (übersetzt: Schweineschlachten) beschreibt die Betrugsmasche bildlich: Wie beim Mästen eines Schweins werden die Opfer gezielt angefüttert, um sie dann zu "schlachten", also finanziell auszunehmen. Die Täter:innen nutzen nicht nur die Hoffnung auf hohe Gewinne aus, sondern auch das Bedürfnis nach menschlicher Nähe. Den Begriff haben Scammer:innen aus China selbst geprägt. Die Betrugsform trat erstmals um das Jahr 2016 auf. Sie ist eine Variante von Love-Scamming, bei der Menschen unter dem Vorwand von Notfällen um Geld gebeten werden. Die Täter:innen kontaktieren ihre Opfer meist über Social-Media-Plattformen, Dating-Apps oder Foren. Manchmal werden auch Menschen wahllos über WhatsApp angeschrieben. Die Nummer haben die Scammer:innen aus dem Darknet. Anschließend bauen sie über Wochen und Monate eine enge, scheinbar authentische Beziehung auf und versuchen, glaubwürdig zu wirken. Sie geben sich als Freund:innen oder potenzielle Liebespartner:innen aus, sie flirten und schmeicheln. Sobald der Kontakt vertraut wirkt, präsentieren die Betrüger:innen eine angeblich lukrative Investitionsmöglichkeit, etwa Aktien oder Kryptowährungen. Oft preisen sie (Fake-)Trading-Apps an und bauen gezielt Druck auf: Das Angebot sei einmalig und müsse sofort genutzt werden. Wenn sie höhere Beträge erhalten haben oder die Opfer versuchen, Geld abzuheben, sind die Scammer:innen plötzlich nicht mehr erreichbar oder die App funktioniert nicht. Die Betrüger:innen machen danach einfach mit einer neuen Identität weiter.

Der enorme Schaden durch die Scamming-Masche - und warum die Betrüger:innen selbst Opfer sind Weltweit richten Betrüger:innen mit "Pig Butchering" großen Schaden an: Allein zwischen 2020 und Anfang 2024 verdienten Cyberkriminelle damit 75 Milliarden US-Dollar, so eine Studie der Universität Texas. Laut Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) liegt der durchschnittliche Schaden bei 80.000 Euro. Die Betrüger:innen setzen zunehmend Künstliche Intelligenz ein, etwa für den Entwurf von Nachrichten. Dadurch steigen die Opferzahlen stark an, "allein im letzten Jahr um 40 Prozent", sagt Jenke von Wilmsdorff.

Die Dunkelziffer ist deutlich höher, da viele Opfer aus Scham oder Unwissenheit keine Anzeige erstatten. Jenke von Wilmsdorff