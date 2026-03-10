"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden"
"Fassungslos und wütend" - Triaden: Jenke recherchiert in der Schattenwelt der chinesischen Mafia
Aktualisiert:von Claudia Frickel
Menschenhandel, Online-Betrug, Drogengeschäft, Geldwäsche: Die chinesischen Triaden sind eine der mächtigsten kriminellen Organisationen der Welt. Sie agieren im Verborgenen und sind für die Polizei kaum greifbar. Aber Jenke von Wilmsdorff taucht ein in ihre Schattenwelt ein - und spricht mit einem ehemaligen Triaden-Boss.
Jenke von Wilmsdorff ermittelt am 9. März im ProSieben‑Livestream auf Joyn
Das globale Schatten-Netzwerk der Triaden: undurchsichtig und schwer zu fassen
Geheime Rituale, verschlüsselte Codes, uralte Eide: Die chinesischen Triaden sind von vielen Mythen umrankt. Dahinter verbirgt sich ein Verbrechersyndikat, das weltweit seine Fäden spinnt.
Doch es handelt sich nicht um eine einheitliche Organisation, sondern um ein Netzwerk unzähliger Gruppen, die lose miteinander verbunden sind. Sie sind zwar jeweils hierarchisch aufgebaut, aber es gibt keine übergeordnete Führungsebene, die einzelnen Ableger agieren autonom.
Die kriminellen Aktivitäten der Triaden sind breitgefächert. Sie reichen von Drogengeschäften über Menschenhandel und Zwangsprostitution bis zu Glücksspiel, Geldwäsche, Schutzgelderpressung und Online-Betrug. Dazu zählt das milliardenschwere Scamming-Geschäft, etwa über Fake-Investmentportale, Krypto-Betrug oder Love-Scamming. Viele Gruppen investieren auch legal in Restaurants oder Immobilien. Diese Vermischung erschwert es zusätzlich, den Tiraden auf die Spur zu kommen.
Die Hintermänner ziehen es vor, im Verborgenen zu bleiben, unerkannt und unantastbar. Sie vermeiden es, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dadurch ist die "chinesische Mafia" eine der undurchsichtigsten kriminellen Organisationen der Welt. "Sie bilden ein globales Schattennetzwerk, das sehr schwer zu fassen ist", erklärt Jenke von Wilmsdorff in seiner Reportage "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden". Für seine Reportage reist er nach Asien und dringt in die Welt der Triaden ein - ein Erlebnis, das ihn "fassungslos und wütend" macht.
Die chinesische Mafia ist vor allem in China, Hongkong, Macau und Taiwan aktiv, aber ebenso in Thailand und anderen südostasiatischen Ländern. Triaden haben außerdem in den USA, Kanada und Europa Fuß gefasst - auch in Deutschland.
Ich habe unterschätzt, wie tief die chinesischen Triaden in der Schattenwelt agieren.
Wie viele Triaden insgesamt existieren, weiß niemand so genau. Viele von ihnen agieren im Geheimen, Ableger entstehen, verschwinden wieder oder schließen Bündnisse. Es gibt kleine Bruderschaften mit ein paar Dutzend Mitgliedern, aber auch große Gruppierungen mit zehntausenden Verbündeten - so wie die 14k-Triade oder Wo Shing Wo in Hongkong oder die Bamboo Union in Taiwan.
Als einer der berüchtigtsten Triaden-Bosse gilt White Wolf, der heute unter dem Namen Chang An-lo auftritt. Er wurde 1948 in China geboren und wuchs in Taiwan auf. Ab Ende der 1970er-Jahre galt er als eines der mächtigsten Mitglieder der Bamboo Union. 1985 wurde er in den USA wegen Drogenhandels, Entführung und Erpressung zu 15 Jahren Haft verurteilt.
Zehn Jahre davon saß er ab. Nach seiner Entlassung wurde er 1995 nach Taiwan abgeschoben.
Nach seiner Haft sagte sich White Wolf offiziell von den Triaden los. Heute tritt er als politischer Akteur auf, der für die Wiedervereinigung Taiwans mit China kämpft.
Kritiker:innen werfen ihm vor, weiterhin enge Kontakte zur Unterwelt zu pflegen. Dazu sagt der Ex-Anführer:
Wir sind eine Art Blutsbrüder - diese Verbindung verschwindet nicht einfach. Das haben wir uns damals geschworen.
Jenke wollte unbedingt mit dem Insider reden und wartete wochenlang, bis er White Wolf endlich treffen konnte. Bei dem Gespräch gibt er Einblicke in die Aktivitäten der Bamboo Union - aber er lügt dem Reporter auch dreist ins Gesicht. Kurz nach dem Interview teilen taiwanesische Behörden mit, dass sie Medienberichte über neue Vorwürfe gegen Chang An-lo prüfen: Demnach soll er weiterhin Einfluss in der Bamboo Union haben und mit mexikanischen Kartellen in Verbindung stehen.
Welche Einblicke White Wolf in die Welt der Triaden gibt, siehst du in "Im Schattenreich der chinesischen Triaden". Jenke spricht für die Reportage auch mit Opfern der chinesischen Mafia sowie mit Expert:innen. Zudem siehst du außerdem, wieso Sonderwirtschaftszonen für Triaden eine Goldgrube sind, wie Menschen zum Scammen gezwungen werden und wie Drogendealer in Thailand Tourist:innen ins Visier nehmen.
Auf Joyn streamen:
Mehr entdecken
"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden"
Zwangsarbeit in Scam‑Fabriken: Jenke deckt Menschenhandel auf
Crime
Jenke von Wilmsdorff ist heute im Schattenreich der Triaden
JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle
Blutiges Superfood: Doku deckt das schmutzige Geschäft mit Avocados auf
JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle
99 Cent unterstützen Drogenkartelle - Jenke deckt auf
Der berüchtigte Ausbrecherkönig
Detlef Kowalewski
Der V-Mann-Skandal
Mario Forster
Als verurteilter Mörder 25 Jahre im Gefängnis
Dieter Gurkasch
Von der Basketballspielerin zur Juwelendiebin
Olivera "Olja" Ćirković
Vom Bankräuber zum Sicherheitsberater
Siegfried "Siggi" Massat