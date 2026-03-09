"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden" Triaden: Jenke recherchiert in der Schattenwelt der chinesischen Mafia - und ist "fassungslos und wütend" Veröffentlicht: 09.03.2026 • 21:30 Uhr von Claudia Frickel Die chinesischen Triaden gehören zu den größten und einflussreichsten kriminellen Organisationen der Welt. Bild: ProSieben

Menschenhandel, Online-Betrug, Drogengeschäft, Geldwäsche: Die chinesischen Triaden sind eine der mächtigsten kriminellen Organisationen der Welt. Sie agieren im Verborgenen und sind für die Polizei kaum greifbar. Aber Jenke von Wilmsdorff taucht ein in ihre Schattenwelt ein - und spricht mit einem ehemaligen Triaden-Boss.

Das globale Schatten-Netzwerk der Triaden: undurchsichtig und schwer zu fassen Geheime Rituale, verschlüsselte Codes, uralte Eide: Die chinesischen Triaden sind von vielen Mythen umrankt. Dahinter verbirgt sich ein Verbrechersyndikat, das weltweit seine Fäden spinnt. Doch es handelt sich nicht um eine einheitliche Organisation, sondern um ein Netzwerk unzähliger Gruppen, die lose miteinander verbunden sind. Sie sind zwar jeweils hierarchisch aufgebaut, aber es gibt keine übergeordnete Führungsebene, die einzelnen Ableger agieren autonom. Die kriminellen Aktivitäten der Triaden sind breitgefächert. Sie reichen von Drogengeschäften über Menschenhandel und Zwangsprostitution bis zu Glücksspiel, Geldwäsche, Schutzgelderpressung und Online-Betrug. Dazu zählt das milliardenschwere Scamming-Geschäft, etwa über Fake-Investmentportale, Krypto-Betrug oder Love-Scamming. Viele Gruppen investieren auch legal in Restaurants oder Immobilien. Diese Vermischung erschwert es zusätzlich, den Tiraden auf die Spur zu kommen. Die Hintermänner ziehen es vor, im Verborgenen zu bleiben, unerkannt und unantastbar. Sie vermeiden es, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dadurch ist die "chinesische Mafia" eine der undurchsichtigsten kriminellen Organisationen der Welt. "Sie bilden ein globales Schattennetzwerk, das sehr schwer zu fassen ist", erklärt Jenke von Wilmsdorff in seiner Reportage "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden". Für seine Reportage reist er nach Asien und dringt in die Welt der Triaden ein - ein Erlebnis, das ihn "fassungslos und wütend" macht. Die chinesische Mafia ist vor allem in China, Hongkong, Macau und Taiwan aktiv, aber ebenso in Thailand und anderen südostasiatischen Ländern. Triaden haben außerdem in den USA, Kanada und Europa Fuß gefasst - auch in Deutschland.

Ich habe unterschätzt, wie tief die chinesischen Triaden in der Schattenwelt agieren. Jenke vom Wilmsdorff

Wie viele Triaden insgesamt existieren, weiß niemand so genau. Viele von ihnen agieren im Geheimen, Ableger entstehen, verschwinden wieder oder schließen Bündnisse. Es gibt kleine Bruderschaften mit ein paar Dutzend Mitgliedern, aber auch große Gruppierungen mit zehntausenden Verbündeten - so wie die 14k-Triade oder Wo Shing Wo in Hongkong oder die Bamboo Union in Taiwan.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So entstanden die Triaden und das sind ihre geheimen Rituale Die ersten Triaden gründeten sich im 17. Jahrhundert als Widerstandsgruppen gegen die Qing-Dynastie. Erst im 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelten sie sich zu verbrecherischen Organisationen. Die Bruderschaften bezeichneten sich zunächst nicht selbst als "Triaden". Den Namen verpassten ihnen die britischen Kolonialbehörden in Hongkong wegen des Symbols, das sie verwendeten: ein gleichschenkliges Dreieck, das die Einheit von Himmel, Erde und Menschen darstellen soll. Nummerncodes bezeichnen innerhalb der hierarchisch organisierten Gruppierungen den Rang der Mitglieder. 489 steht für den "Drachenkopf", also den Anführer. Sein Stellvertreter bekommt die 438. 415 symbolisiert den "Vorkämpfer", eine Führungskraft. 49 steht für einfache Fußsoldaten. Die Codes stammen aus der Zeit, als sich die frühen Bruderschaften vor der Regierung schützen mussten. Heute haben sie einen rituellen Zweck, helfen aber auch, die Rollen zu verschleiern und die Anonymität zu erhöhen - was Ermittler:innen die Arbeit erschwert. Wichtig für historische Triaden waren die "36 Eide", die heute noch bei einigen Gruppen Teil der Aufnahmerituale neuer Mitglieder sind. Sie legen fest, dass ein Mitglied gegenüber der Bruderschaft absolute Loyalität, Gehorsam und Verschwiegenheit wahren muss. Die Eide drücken aus, dass der Zusammenhalt der Gruppe über allem steht und Verrat als schwerstes Vergehen gilt. Die Gruppierungen schotten sich nach außen hin komplett ab. Als Erkennungszeichen verwenden die Mitglieder untereinander Geheimsymbole und verständigen sich per Finger- oder Sprachcode.

Im Schattenreich der Triaden: Jenke spricht mit einem Triaden-Insider Er zählte zu den einflussreichsten Männern der chinesischen Triaden - hat er noch immer Kontakt zu ihnen? Bild: ProSieben

Als einer der berüchtigtsten Triaden-Bosse gilt White Wolf, der heute unter dem Namen Chang An-lo auftritt. Er wurde 1948 in China geboren und wuchs in Taiwan auf. Ab Ende der 1970er-Jahre galt er als eines der mächtigsten Mitglieder der Bamboo Union. 1985 wurde er in den USA wegen Drogenhandels, Entführung und Erpressung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Zehn Jahre davon saß er ab. Nach seiner Entlassung wurde er 1995 nach Taiwan abgeschoben. Nach seiner Haft sagte sich White Wolf offiziell von den Triaden los. Heute tritt er als politischer Akteur auf, der für die Wiedervereinigung Taiwans mit China kämpft. Kritiker:innen werfen ihm vor, weiterhin enge Kontakte zur Unterwelt zu pflegen. Dazu sagt der Ex-Anführer:

Wir sind eine Art Blutsbrüder - diese Verbindung verschwindet nicht einfach. Das haben wir uns damals geschworen. White Wolf, ehemaliger Anführer der Triade Bamboo Union