Neue Reportage Wenn die Nacht zur Qual wird: "JENKE. Experiment. Schlaflos" sucht nach Wegen aus der Schlaflosigkeit Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Wie werden Jenke und sein Sohn Jánik mit extremen Schlafmangel umgehen? Bild: Joyn/Claudius Pflug

In der neuen Reportage "JENKE. Experiment. Schlaflos" geht Jenke erneut an seine Grenzen - dieses Mal sogar zusammen mit seinem Sohn.

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Ständig unruhig. Ständig wach. Ständig unausgeschlafen. In einem neuen "JENKE. Experiment." sucht Jenke von Wilmsdorff mit seinem Sohn Jánik Wege aus der Schlaflosigkeit. Das genaue Startdatum ist noch nicht bekannt.