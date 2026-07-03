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Neue Reportage

Wenn die Nacht zur Qual wird: "JENKE. Experiment. Schlaflos" sucht nach Wegen aus der Schlaflosigkeit

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Wie werden Jenke und sein Sohn Jánik mit extremen Schlafmangel umgehen?

Bild: Joyn/Claudius Pflug

In der neuen Reportage "JENKE. Experiment. Schlaflos" geht Jenke erneut an seine Grenzen - dieses Mal sogar zusammen mit seinem Sohn.

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Ständig unruhig. Ständig wach. Ständig unausgeschlafen. In einem neuen "JENKE. Experiment." sucht Jenke von Wilmsdorff mit seinem Sohn Jánik Wege aus der Schlaflosigkeit.

Das genaue Startdatum ist noch nicht bekannt.

Wer ist Jenke von Wilmsdorff?

Jenke von Wilmsdorff ist ein preisgekrönter Investigativreporter des deutschen Fernsehens. Nach einer Karriere als Hörfunkredakteur und langjähriger Tätigkeit als Reporter, Autor und Auslandskorrespondent bei verschiedenen Sendern wurde er vor allem durch seine Selbstversuche bekannt - er setzt sich körperlichen und psychischen Grenzerfahrungen aus, um gesellschaftlich relevante Themen authentisch erlebbar zu machen. Seit seinem Wechsel zu ProSieben 2020 werden seine Formate unter dem Dachtitel "JENKE." produziert und laufen unregelmäßig zur Prime-Time.

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