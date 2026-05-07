Allgemeine Teilnahmebedingungen für "Joko und Klaas Live"

Mit dieser Texttafel informiert ProSieben für gewöhnlich im laufenden TV-Programm über den Beginn der 15 Minuten Live-Sendezeit, die von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gestaltet wurden.

Das sind die Teilnahmebedingungen für die Live-Sendung am 7. Mai 2026 auf ProSieben.

§ 1 Anwendungsbereich und Veranstalter

(1) Diese Teilnahmebedingungen gelten für die TV-Sendung "Joko und Klaas Live" (nachfolgend "Sendung“) am 07.05.2026. Im Rahmen dieser Sendung haben Zuschauer*innen die Möglichkeit, telefonisch und in Echtzeit durch ihre Ideen und Vorschläge die Postproduktion der Folge 3 der aktuellen Staffel der TV-Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" (nachfolgend "Folgesendung") redaktionell mitzugestalten.

(2) Die Sendung wird von der Florida Entertainment GmbH, Alt-Stralau 4 - 4a, 10245 Berlin (nachfolgend "Veranstalter") in Kooperation mit der Seven.One Entertainment Group GmbH, welche die Sendezeit zur Verfügung stellt (nachfolgend "Partner"), auf den von dem Partner verantworteten TV-Sendern und/oder sonstigen Medienangeboten durchgeführt.

§ 2 Zur Teilnahme berechtigte Personen

(1) Die Teilnahme ist kostenlos und nicht vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen abhängig. Es fallen jedoch die üblichen Verbindungsentgelte des Telefonanbieters in Höhe von 0,14 € pro angenommen Anruf an; ein Anspruch auf Erstattung von Verbindungs‑ oder sonstigen Kosten besteht nicht.

(2) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab Vollendung des 16. Lebensjahres. Teilnehmende unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter*innen. Der Veranstalter kann das Alter der Teilnehmenden abfragen. Personen unterhalb des Mindestalters werden nicht berücksichtigt.

(3) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende des Veranstalters, des Partners und der ProSiebenSat.1 Media SE.

(4) Die Teilnahme ist nur aus der Bundesrepublik Deutschland möglich.

§ 3 Ausschluss von der Teilnahme

(1) Der Veranstalter kann Teilnehmende ausschließen, die den Teilnahmevorgang oder den Ablauf der Sendung manipulieren oder zu manipulieren versuchen, gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder in unlauterer Weise Einfluss nehmen, insbesondere durch Störung, Bedrohung oder Belästigung von Mitarbeitenden oder anderen Teilnehmenden.

(2) Der Veranstalter kann Teilnehmende ausschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, sich durch Manipulation Vorteile verschaffen oder unwahre Angaben zu ihrer Person machen. Bereits berücksichtigte Beiträge können in solchen Fällen nachträglich unberücksichtigt bleiben.

§ 4 Durchführung der Live-Mitgestaltung

(1) Der Zeitraum für die telefonische Mitgestaltung wird in der laufenden Sendung bekanntgegeben. Nach Ablauf dieses Zeitraums eingehende Anrufe werden nicht mehr berücksichtigt.

(2) Während der Sendung wird eine Telefonnummer eingeblendet. Bei Wahl dieser Nummer wird die anrufende Person (Teilnehmende*r) zunächst zu einer Redakteurin oder einem Redakteur des Veranstalters durchgestellt, die/der Vor‑ und Nachnamen, Alter und Wohnort der anrufenden Person erfasst.

(3) Im Rahmen der telefonischen Live-Mitgestaltung können Teilnehmende redaktionell Einfluss auf die Ausgestaltung der Folgesendung nehmen. Die jeweils konkret zur Mitgestaltung stehenden Optionen werden in der laufenden Sendung durch die Moderatoren erläutert.

(4) Die eingehenden Anrufe werden nach zeitlichem Eingang bearbeitet und danach live zu den Moderatoren in die Sendung durchgestellt.

(5) Es besteht kein Anspruch darauf, in die Sendung durchgestellt oder on air gehört zu werden. Der Veranstalter entscheidet nach redaktionellem Ermessen, welche Teilnehmenden durchgestellt und welche Aussagen live verwendet werden.

(6) Die Live‑Beiträge und Abstimmungen der Teilnehmenden dienen dem Veranstalter als Entscheidungsgrundlage für die Postproduktion der Folgesendung. Die endgültige redaktionelle Entscheidung über Schnitt, Reihenfolge, Gewichtung und Ausstrahlung der Inhalte obliegt ausschließlich dem Veranstalter. Ein Anspruch der Teilnehmenden auf eine bestimmte Umsetzung oder Ausstrahlung besteht nicht.

(7) Der Veranstalter kann die Mitgestaltung jederzeit aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen abbrechen oder beenden, insbesondere bei Leitungsüberlastung, Störungen, Fehlern in Hard‑ oder Software oder Manipulationsverdacht. Sofern eine solche Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmenden verursacht wird, kann der Veranstalter von dieser Person Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

(9) Die teilnehmende Person erklärt sich mit der Nennung ihres Vornamens und eines gekürzten Nachnamens im Zusammenhang mit der Sendung einverstanden, sofern er einer Nutzung des vollen Nachnamens nicht anderweitig zugestimmt hat.

(10) Mit der Teilnahme an der telefonischen Live-Mitgestaltung erklärt sich die teilnehmende Person damit einverstanden, dass ihre Stimme und ihre Beiträge im Rahmen der Sendung sowie im Zusammenhang mit der Produktion live und/oder zeitversetzt ausgestrahlt sowie im Zusammenhang mit der Produktion aufgezeichnet, vervielfältigt, gesendet und öffentlich wiedergegeben werden dürfen. Dieses Einverständnis umfasst auch die Nutzung der Beiträge der Teilnehmenden zu redaktionellen Zwecken in der Folgesendung.

Die teilnehmende Person räumt dem Veranstalter hiermit zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt, exklusiv und frei übertragbar sämtliche ihr aufgrund ihrer Mitwirkung entstandenen oder entstehenden urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte in körperlicher und unkörperlicher Form ein, insbesondere zur Bearbeitung, Umgestaltung, Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung in allen Medien und Formaten, einschließlich zukünftiger Nutzungsarten, auch zu Werbe- und Merchandisingzwecken. Der Veranstalter kann diese Rechte ganz oder teilweise auf Dritte übertragen und Dritten Unterlizenzen einräumen.

§ 5 Haftung

(1) Sämtliche Kosten der Teilnahme (insbesondere Telefon‑ und Verbindungskosten) trägt die teilnehmende Person selbst. Eine Kostentragung durch den Veranstalter oder den Partner erfolgt nicht.

(2) Die Haftung des Veranstalters und des Partners für falsche Aussagen im Rahmen der Mitgestaltung ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

(3) Im Übrigen haften der Veranstalter und der Partner nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten bleibt unberührt. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil der teilnehmenden Person ist mit diesen Regelungen nicht verbunden.

(4) Der Rechtsweg im Hinblick auf Auswahl, Berücksichtigung und Auswertung von Live‑Beiträgen und Mitgestaltungsergebnissen ist ausgeschlossen.

§ 6 Allgemeine Bestimmungen

(1) Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

(2) Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

(3) Der Veranstalter kann diese Teilnahmebedingungen jederzeit ohne Vorankündigung mit Wirkung für die Zukunft ändern. Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

§ 7 Datenschutz

Die von den Teilnehmenden im Rahmen der Sendung/Produktion erhobenen personenbezogenen Daten werden von dem Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Herstellung und Auswertung der Sendung/Produktion verarbeitet. Die teilnehmende Person wird darauf hingewiesen, dass die Abgabe dieser datenschutzrechtlichen Einwilligung in ihrem freien Ermessen steht und jederzeit schriftlich gegenüber dem Veranstalter widerrufen werden kann. Eine Auskunft über personenbezogene Daten der teilnehmenden Person– soweit sie in EDV-Systemen des Veranstalters gespeichert sind – erteilt jederzeit der Datenschutzbeauftragte des Veranstalters. Weitere Informationen zum Datenschutz sind nachfolgend zu finden:

Informationspflichten gemäß Art. 13, 14 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Wir sind verpflichtet, Sie bei der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO detailliert über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zu informieren, damit Sie die notwendige Transparenz über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten erhalten.

Inhalt und Umfang der Informationspflichten

Angaben zum Datenverarbeiter

a) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: Florida Entertainment GmbH, Alt-Stralau 4-4a, 10245 Berlin

b) Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten: Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt. E-Mail: datenschutz‐floridatv@holisticon.de; Tel.: +49 (0)30 398710-0

Angaben zum Verarbeitungsumfang

a) Nennung der konkreten Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen:

aa. Die von Ihnen erhobenen Daten (Vor-, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail, Telefon) werden von der Florida Entertainment GmbH, (nachfolgend "Produzent" bzw. "wir") ausschließlich zum Zwecke der Produktionsorganisation der in den Teilnahmebedingungen genannten Produktion, verarbeitet.

bb. Die von Ihnen im Rahmen der Produktion selbst erhobenen personenbezogenen Daten werden von ebendieser ausschließlich zum Zwecke der Produktion verarbeitet. Hierzu können auch Daten besonderer Art gem. Art. 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten) gehören.

b) Nennung der Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Die Rechtsgrundlage für die vorstehenden Verarbeitungen ist jeweils Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO.

c) Information darüber, ob der Betroffene zur Bereitstellung personenbezogener Daten verpflichtet ist (Ist die Bereitstellung vertraglich vorgeschrieben, für einen Vertragsschluss erforderlich oder besteht eine sonstige Verpflichtung?) und eine Schilderung der Folgen der Nichtbereitstellung. Sie sind zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten verpflichtet, da diese für den Vertragsschluss mit Ihnen erforderlich sind. Wenn Sie uns diese Daten (auch die Daten besonderer Art, wie z.B. Gesundheitsdaten) nicht bereitstellen, können wir den Vertrag mit Ihnen nicht ordnungsgemäß erfüllen.

d) Angaben zur Speicherdauer bzw. Nennung von Kriterien zur Festlegung der endgültigen Speicherdauer.

Wir speichern Ihre Daten solange wie dies für die Organisation und Abwicklung der Produktion erforderlich ist. Im Anschluss werden wir Ihre Daten löschen, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder andere berechtigte Gründe (z.B. Verteidigung gegen Rechtsansprüche) unsererseits bestehen.

Angaben zu Weitergabe und Auslandsbezug

a) Nennung der Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten. Informationen zu möglichen Übermittlungen der personenbezogenen Daten in Drittstaaten, also Staaten außerhalb der EU oder des EWR. Hierbei muss auch mitgeteilt werden, ob hierfür ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission oder eine abrufbare Garantie nach Art. 46, 47 oder 49 DSGVO besteht.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an die folgenden Kategorien von Empfängern innerhalb der Europäischen Union oder außerhalb der Europäischen Union weiter:

aa. den die Produktion beauftragenden Auftraggeber/Kunden

bb. Dritte Dienstleister, die mit der Verarbeitung betraut und bei Bedarf als Daten-Auftragsverarbeiter bestellt werden, z.B. Cloud Service-Provider, Castingdatenbankanbieter, andere Unternehmen der Gruppe, Anbieter von Dienstleistungen, die für die Unternehmensdienste von Bedeutung sind oder diese unterstützen, also zum Beispiel, aber ohne Einschränkung hierauf: Unternehmen, die IT-Dienstleistungen erbringen, Experten, Berater und Rechtsanwälte – Unternehmen, die aus möglichen Fusionen, Spaltungen oder anderen Umwandlungen hervorgehen;

cc. Verbundene Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortliche oder Daten-Auftragsverarbeiter;

dd. Zuständige Behörden, um die geltenden Gesetze und Vorschriften zu erfüllen.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in Daten-Centern innerhalb der EU oder des EWR. Ihre personenbezogenen Daten können in andere Länder übermittelt werden (auch in andere Länder als die, in denen Sie ansässig sind und die andere Datenschutzregeln haben als das Land Ihres Wohnsitzes). Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) befinden, kann dies auch Länder außerhalb des EWR und insbesondere die Vereinigten Staaten umfassen. Die Liste der Mitgliedstaaten finden Sie unter folgendem Link: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_de. Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten unabhängig davon, wo diese sich befinden, zu schützen.

Angaben zu den Betroffenenrechten

a) Information, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht und diese widerruflich ist.

Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen Daten besonderer Art gemäß Art. 9 DSGVO beruht auf einer von Ihnen hierzu erteilten Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit widerrufen. Aufgrund der erteilten Einwilligung bleibt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zum Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig.

b) Nennung der Betroffenenrechte

Bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen nach der Datenschutzgrundverordnung die folgenden Rechte zu: Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

c) Information über ein Widerspruchsrecht gegen Verarbeitungsvorgänge, die auf "berechtigten Interessen" i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Außerdem stehen Ihnen nach Art. 13 Abs.2 lit. b in Verbindung mit Art. 21 DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen solche Verarbeitungen zu, die auf "berechtigte Interessen" i.S.v. Art. 6 Abs.1 lit f. DSGVO beruhen.

d) Information über die Möglichkeit zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gem. Art. 77 DSGVO.

Gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der für Produzent zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichsstraße 213, 10969 Berlin.