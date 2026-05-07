Heidi Klum muss warten Joko und Klaas sind live auf ProSieben: Das machen sie jetzt gerade in ihren 15 Minuten - Livestream und Teilnahmebedingungen Aktualisiert: Vor 9 Minuten von Steve Buchta Wofür werden Joko und Klaas ihren Gutschein einsetzen? Die Antwort gibt es am Donnerstag, 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Bild: Joyn / Nadine Rupp

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und drängeln sich damit auf den Sendeplatz von "Germany's Next Topmodel"! "Joko & Klaas LIVE" ist in diesen Minuten auf ProSieben und im Livestream auf Joyn zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen Infos und Links.

Jetzt live: 15 Minuten Sendezeit mit Joko & Klaas Zu erleben ist die Gewinn-Einlösung heute - also direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zur besten Sendezeit. Seit 20:15 Uhr sind auf ProSieben und im Livestream auf Joyn die 15 Minuten von und mit Joko und Klaas zu sehen. Durch die Live-Sendung von Joko und Klaas verschiebt sich der Beginn von "Germany's Next Topmodel" auf 20:30 Uhr.

Was machen Joko und Klaas heute? So interaktiv wie heute waren die 15 Minuten von Joko und Klaas selten. Pünktlich um 20:15 Uhr begrüßte Joko Winterscheidt die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus dem Schnitt der kommenden Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Überraschung: Eine 15-minütige Call-In-Show mit Joko Die Tatsache, dass sich die nächste Ausgabe der Spielshow zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Post-Produktion befindet, nutzt der Entertainer für einen besonderen Aufruf: Die Zuschauer:innen können während den laufenden 15 Minuten Sendezeit bei Joko anrufen und ihm ihre Wünsche und Ideen mitteilen, die beim Schnitt der Sendung berücksichtigt werden. (Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für den Anruf in der Live-Show gibt's hier.)

Joko, der die Live-Sendezeit aus terminlichen Gründen ohne Klaas präsentiert, nimmt die Vorschläge der Anrufer:innen entgegen und gibt sie sogleich an den ebenfalls anwesenden Cutter der Produktionsfirma weiter. Am 13. Mai 2026 gibt's dann das Ergebnis zu sehen, dann läuft die nach den Zuschauerwünschen gestaltete Folge 3 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Was zuvor geschah ... In der von Nina Chuba moderierten Spezialausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 6. Mai 2026 hatten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit gesichert. Unterstützt wurden die Entertainer dabei von Steven Gätjen, der unter dem Motto "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" erstmals als dritter Mann im Team antreten musste - als Strafe für die verlorene Auftaktfolge eine Woche zuvor. Was als Handicap gedacht war, konnte Joko und Klaas nicht davon abhalten, in der zweiten Folge der Frühjahrsstaffel 2026 den Sieg einzufahren. Die Konsequenz daraus: Das Moderatoren-Duo darf eine Viertelstunde des ProSieben-Programms nach eigenen Vorstellungen ohne Einflussnahme des Senders gestalten.

So haben Joko und Klaas ihre 15 Minuten gewonnen: Joko & Klaas gegen ProSieben Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.05.2026 • 134 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen