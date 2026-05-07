Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und drängelten sich damit auf den Sendeplatz von "Germany's Next Topmodel"! Ab 20:15 Uhr war stattdessen erst einmal "Joko & Klaas LIVE" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen Infos und Links.

Erstmals 2026: Neue 15 Minuten Sendezeit mit Joko & Klaas Zu erleben war die Gewinn-Einlösung direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zur besten Sendezeit. Zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr waren am Donnerstag auf ProSieben und im Livestream auf Joyn die 15 Minuten von und mit Joko und Klaas zu sehen. Durch die Live-Sendung von Joko und Klaas verschob sich sogar der Beginn von "Germany's Next Topmodel".

Was haben Joko und Klaas gemacht? So interaktiv wie am 7. Mai 2026 waren die 15 Minuten von Joko und Klaas selten. Pünktlich um 20:15 Uhr begrüßte Joko Winterscheidt die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus einem großen dunklen Studio, in dem er gemeinsam mit einem Mitarbeiter von der Produktionsfirma Florida Entertainment vor einem Schnittrechner mit reichlich Monitoren saß. Wie er erklärte, arbeiteten er und sein Kollege gerade am finalen Schnitt der kommenden Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

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Überraschung: Eine 15-minütige Call-In-Show mit Joko Die Tatsache, dass sich die nächste Ausgabe der Spielshow zum Zeitpunkt der Live-Sendezeit noch in der Post-Produktion befand, nutzte der Entertainer für einen besonderen Aufruf: Die Zuschauer:innen konnten während der laufenden 15 Minuten Sendezeit bei Joko anrufen und ihm Wünsche und Ideen mitteilen, die umgehend beim Schnitt der Sendung berücksichtigt wurden. Joko, der die Live-Sendezeit aus terminlichen Gründen ohne Klaas präsentierte, nahm die Vorschläge der Anrufer:innen entgegen und gab sie sogleich an den anwesenden Cutter der Produktionsfirma weiter.

"Joko & Klaas LIVE" verpasst? Jetzt die 15 Minuten nachschauen: Joko & Klaas gegen ProSieben Joko optimiert JKvsP7-Folge mit Hilfe des Publikums Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.05.2026 • 16 Min Aktionsmenü öffnen

Die nächste Folge #JKvsP7 wird ganz speziell! In der Kürze der Zeit und aufgrund der schnell sehr überlasteten Telefonleitung kamen zwar nur wenige Zuschauer:innen durch, um Sätze einzusprechen und Texte zu diktieren, die in der Folge dann zu hören und zu sehen sein werden. Zusätzlich zur telefonischen Beteiligung konnten Interessierte aber auch über Social Media noch Input für die Schnitt-Arbeit geben. Außerdem kündigte Joko an, dass er noch einige eigene Ideen einbringen wolle. Einer sehr speziellen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben", wie es sie in der Geschichte der Sendung noch nie gegeben hat, steht also nichts im Wege - na ja, abgesehen vom Schnittaufwand, der jetzt noch abgeschlossen werden muss. Das komplette Ergebnis gibt's dann am 13. Mai 2026, dann läuft die nach den Zuschauerwünschen gestaltete Folge 3 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Mittwoch, 13.05. 20:15 Uhr • Joko & Klaas gegen ProSieben Die ganz besondere Schnittfassung siehst du hier bald im Livestream! Verfügbar auf Joyn 180 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Was zuvor geschah ... In der von Nina Chuba moderierten Spezialausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 6. Mai 2026 hatten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit gesichert. Unterstützt wurden die Entertainer dabei von Steven Gätjen, der unter dem Motto "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" erstmals als dritter Mann im Team antreten musste - als Strafe für die verlorene Auftaktfolge eine Woche zuvor. Was als Handicap gedacht war, konnte Joko und Klaas nicht davon abhalten, in der zweiten Folge der Frühjahrsstaffel 2026 den Sieg einzufahren. Die Konsequenz daraus: Das Moderatoren-Duo darf eine Viertelstunde des ProSieben-Programms nach eigenen Vorstellungen ohne Einflussnahme des Senders gestalten.

So haben Joko und Klaas ihre 15 Minuten gewonnen: Joko & Klaas gegen ProSieben Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.05.2026 • 134 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen