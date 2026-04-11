Fast Rolle verloren "Katastrophe": Warum Schäferhund Rex Maximilian Brückner anfangs gar nicht leiden konnte Aktualisiert: Vor 56 Minuten von C3 Newsroom SAT.1-Frühstücksfernsehen Kommissar Rex ist zurück! Maximilian Brückner über Liebe auf dem zweiten Blick Videoclip • 06:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wenn eine Kultserie wie "Kommissar Rex" nach über zwei Jahrzehnten zurückkehrt, sind die Erwartungen riesig. Für Maximilian Brückner bedeutete die Rolle des neuen Ermittlers nicht nur ein Karriere-Highlight, das beinahe nicht stattgefunden hätte, denn: Hund Capo mochte ihn zu Anfang nicht.

Die Neuauflage der Kultserie "Kommissar Rex" steht kurz vor ihrem TV-Start - doch hinter den Kulissen verlief der Auftakt alles andere als reibungslos. Hauptdarsteller Maximilian Brückner spricht offen über eine schwierige Anfangsphase, unerwartete Probleme beim Dreh und den Druck, eine ikonische Rolle neu zu interpretieren.

Montag, 13.04. 20:15 Uhr • Kommissar Rex Wien sehen und sterben Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Zwischen Stolz und Selbstfremdheit Bei der Premiere in München beschreibt Brückner den Moment der Veröffentlichung gegenüber der "Abendzeitung München" als ambivalent. Einerseits sei es "etwas Schönes", wenn ein Projekt abgeschlossen und dem Publikum präsentiert werde. Andererseits bleibe eine gewisse Distanz zur eigenen Arbeit.

Gerade finde ich es eher komisch, mich auf den Plakaten überall zu sehen - das bin ja nicht ich, sondern meine Rolle. Maximilian Brückner

Pflichtveranstaltungen seien die Premieren für ihn dennoch nicht. Vielmehr markierten sie den Abschluss eines intensiven Arbeitsprozesses, erklärt er.

Nostalgie als Motor der Neuauflage Die Rückkehr von Formaten wie "Kommissar Rex" ordnet Brückner eher der allgemeinen Nostalgie zu. "Ich glaube, die Leute wünschen sich einfach die 'gute, alte Zeit' zurück", erklärt er gegenüber der "Abendzeitung München". Dennoch sei es ja keine bloße Wiederholung.

Es ist ja eine Neuauflage, es steht also ein neuer Ansatz dahinter. Maximilian Brückner

Mit dem Reboot tritt Brückner in die Nachfolge von Tobias Moretti, der die Serie maßgeblich geprägt hat. Einen direkten Vergleich vermeidet er bewusst: "Ich glaube, dass man den Tobi Moretti und mich sowohl optisch als auch spielerisch so gar nicht miteinander vergleichen kann. Ich versuche es aber auf meine Art zu machen."

Was daraus wird, müssen die Zuschauer entscheiden. Maximilian Brückner

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Schwieriger Start mit Serienhund Rex "Das war eine Katastrophe!" So beschreibt Brückner das erste Treffen beim Casting mit Capo, seinem hündischen Kollegen Rex in der Kult-Serie, gegenüber der "Abenzeitung München".

Ich war der einzige, mit dem er nicht einmal ein Foto machen wollte. Maximilian Brückner

Für eine Serie, deren Kern die Beziehung zwischen Ermittler und Hund ist, ein denkbar ungünstiger Start. Zu Gast beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zusammen mit Hundetrainerin Renate geht Brückner sogar noch mehr ins Detail.

Er lief immer weg, hatte Angst, und ich dachte: Okay, das war’s. Maximilian Brückner

Auch die Hundetrainerin war sich nach dem Casting sicher: "Alle gehen, nur Max nicht!" Mit allen anderen Bewerber:innen und Darsteller:innen sei Hund Capo super zurechtgekommen, erzählt sie.

Aber der Max ist dann ganz oft zu uns auf den Hof gekommen und wir zu ihm. Heute lieben die sich. Hundetrainerin Renate

Brückner und Hund Capo: Endlich ein Dreamteam! Und tatsächlich: Nach diesen Treffen scheinen sich die beiden Partner endlich angefreundet zu haben. "Jetzt hat sich das um 180 Grad gedreht - es kommt kein Blatt mehr zwischen uns", so Brückner.

Er verteidigt mich jetzt sogar, wenn er meint, ich werde angegriffen. Maximilian Brückner

"Der guckt nur noch auf ihn", bestätigt auch Renate. Für den schlechten Start hat Brückner mittlerweile sogar eine Erklärung gefunden: "Ich habe einen Bauernhof, und in der Früh sind die Schafe ausgebrochen, die musste ich dann einsammeln, stank dann natürlich wie so ein Schafbock, und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem."