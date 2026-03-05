Am 13. April kehrt "Kommissar Rex" in SAT.1 mit Maximilian Brückner als neuem Ermittler Max Steiner und einem Deutschen Schäferhund an seiner Seite zurück. Doch während die menschlichen Ermittler über die Jahrzehnte kamen und gingen, stellen sich viele Fans der Serie dieselbe Frage: Wie viele Hunde spielten eigentlich den berühmten Polizeihund?

"Kommissar Rex": Wie mehrere Hunde eine TV-Legende prägen

Seit 1994 ist "Kommissar Rex" auf dem Bildschirm nie gestrauchelt, nie gealtert und nie müde geworden. Die Schäferhunde dahinter beherrschten stets weit mehr als das übliche Repertoire aus Sitz und Platz – und es waren im Laufe der Jahre einige.

Es begann mit dem Deutschen Schäferhund Reginald von Ravenhorst - von seiner Trainerin Teresa Ann Miller liebevoll B.J. genannt. Er war es, der 1994 erstmals mit seinem Partner Kriminalinspektor Richard Moser (Tobias Moretti) durch die Wiener Straßen streifte und den typischen Mix aus Cleverness und augenzwinkerndem Humor prägte, für den die Serie weltweit bekannt wurde. Bis 1999 prägte B.J. das Bild des pelzigen Ermittlers - wobei das Publikum damals nicht ahnte, dass etwa die riskanten Sprünge durch Fensterscheiben gar nicht sein Werk waren. Das übernahm sein Bruder Soko als Stunt-Double. Zwei Hunde teilten sich eine Rolle – für das Publikum unbemerkt.

1999 übernahm Schäferhund Rhett Butler. Er war bereits schon als Welpe im Pilotfilm zu sehen und führte die Wiener Ära bis 2004 fort. Auch er hatte ein Double: Arko, der immer dann ran musste, wenn es gefährlich wurde. 2008 zog die Produktion nach Rom um, die Serie lief fortan als "Il commissario Rex" - und das Team rund um die vierpfötigen Darsteller wuchs.

Insgesamt vier Hunde teilten sich die Rolle: Henry, Nick, Aki und Tokio. Der straffere italienische Produktionstakt machte es schlicht notwendig, mehrere Tiere parallel zu trainieren und einzusetzen - auch um keinen Hund zu überlasten.