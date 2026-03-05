TV-Kult auf vier Pfoten
"Kommissar Rex" wieder in SAT.1: Wie viele Schäferhunde haben Rex bereits gespielt?
Am 13. April kehrt "Kommissar Rex" in SAT.1 mit Maximilian Brückner als neuem Ermittler Max Steiner und einem Deutschen Schäferhund an seiner Seite zurück. Doch während die menschlichen Ermittler über die Jahrzehnte kamen und gingen, stellen sich viele Fans der Serie dieselbe Frage: Wie viele Hunde spielten eigentlich den berühmten Polizeihund?
"Kommissar Rex": Wie mehrere Hunde eine TV-Legende prägen
Seit 1994 ist "Kommissar Rex" auf dem Bildschirm nie gestrauchelt, nie gealtert und nie müde geworden. Die Schäferhunde dahinter beherrschten stets weit mehr als das übliche Repertoire aus Sitz und Platz – und es waren im Laufe der Jahre einige.
Es begann mit dem Deutschen Schäferhund Reginald von Ravenhorst - von seiner Trainerin Teresa Ann Miller liebevoll B.J. genannt. Er war es, der 1994 erstmals mit seinem Partner Kriminalinspektor Richard Moser (Tobias Moretti) durch die Wiener Straßen streifte und den typischen Mix aus Cleverness und augenzwinkerndem Humor prägte, für den die Serie weltweit bekannt wurde. Bis 1999 prägte B.J. das Bild des pelzigen Ermittlers - wobei das Publikum damals nicht ahnte, dass etwa die riskanten Sprünge durch Fensterscheiben gar nicht sein Werk waren. Das übernahm sein Bruder Soko als Stunt-Double. Zwei Hunde teilten sich eine Rolle – für das Publikum unbemerkt.
1999 übernahm Schäferhund Rhett Butler. Er war bereits schon als Welpe im Pilotfilm zu sehen und führte die Wiener Ära bis 2004 fort. Auch er hatte ein Double: Arko, der immer dann ran musste, wenn es gefährlich wurde. 2008 zog die Produktion nach Rom um, die Serie lief fortan als "Il commissario Rex" - und das Team rund um die vierpfötigen Darsteller wuchs.
Insgesamt vier Hunde teilten sich die Rolle: Henry, Nick, Aki und Tokio. Der straffere italienische Produktionstakt machte es schlicht notwendig, mehrere Tiere parallel zu trainieren und einzusetzen - auch um keinen Hund zu überlasten.
"Kommissar Rex" kehrt zurück: Wie echte Polizeihunde das SAT.1-Comeback beeinflussen
2019 startete das kanadische Reboot "Hudson & Rex" - mit einem kleinen aber wichtigen Detail bei der Besetzung des tierischen Stars: Hauptdarsteller Diesel vom Burgimwald war ein direkter Nachfahre des allerersten Wiener Rex Reginald von Ravenhorst. Rund um den neuen Diensthund entstand zudem ein ausgeklügeltes Spezialistensystem - seine Neffen Iko, Izzy, Dillon, Dante und Dreamer, jeder auf bestimmte Szenen und Anforderungen spezialisiert. Als Diesel 2024 starb, übernahmen Dillon, Dante und Dreamer die Rolle des Hauptdarstellers und führten das Reboot zu Ende.
Damit wirkten in der über 30-jährigen Geschichte von "Kommissar Rex" insgesamt mindestens 19 Schäferhunde in der beliebten Krimiserie mit - acht offizielle Hauptdarsteller und mindestens elf spezialisierte Stunt- und Backup-Hunde auf zwei Kontinenten.
Für das Comeback der Krimiserie in Europa wagt die Produktion einen echten Neuanfang - zumindest, was den vierpfötigen Hauptdarsteller betrifft. Der siebte europäische Rex der Seriengeschichte stibitzt keine Wurstsemmeln mehr: Das ikonische Markenzeichen und der humorvolle Ton der frühen Wiener Jahre treten dabei in den Hintergrund, der neue Rex gibt sich deutlich ernster. Die Ausbildung folgt näher den Standards echter Polizeihunde, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit professionellen Diensthundeschulen. So sollen typische Aufgaben wie das Verbellen und Stellen von Kriminellen in den neuen 90-Minütern authentischer wirken als je zuvor.
Ob das Konzept aufgeht, zeigt sich bald. Denn am Mittwoch, 13. April, um 20:15 Uhr startet in SAT.1 und auf Joyn die neue sechsteilige "Kommissar Rex"-Reihe. Im ersten Prime-Time-Streifen geraten Rex und Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) in einen nervenaufreibenden Einsatz am Wiener Stephansdom - eine tickende Bombe und ein verzweifelter Mann in der Bar sorgen für Hochspannung. Werden die beiden rechtzeitig die Katastrophe verhindern?
