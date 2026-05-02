Krimi-Köpfe "Kommissar Rex"-Neuauflage: Das sind die neuen Darsteller des Kult-Reboots Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Maximilian Klein Kommissar Rex Trailer: Kommissar Rex Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die österreichische Kult-Serie "Kommissar Rex" ist zurück! Gemeinsam mit seinen Kolleg:innen der Wiener Mordkommission löst Schäferhund Rex spannende Kriminalfälle. Wir stellen die Hauptrollen des Reboots vor.

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Maximilian Brückner spielt Kommissar Max Steiner Als Kommissar Max Steiner verkörpert Maximilian Brückner den entschlossenen, aber eigenbrötlerischen Ermittler, der am liebsten auf eigene Faust arbeitet. Sein Zuhause teilt er mit Schäferhund Rex - gemeinsam sind die beiden ein unschlagbares Team. Steiner leidet noch unter der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah und muss sich mit seiner erwachsenen Tochter Anna arrangieren, die vorzeitig aus Südamerika zurückgekehrt ist. Der Durchbruch gelang Maximilian Brückner als "Ecki" in der Filmkomödie "Männer wie wir". Der 47-jährige Münchner tritt in "Kommissar Rex" in große Fußstapfen. In der deutsch-österreichischen Originalfassung spielte Tobias Moretti von 1994 bis 1998 den Ermittler an der Seite von Polizeihund Rex. Für Maximilian Bruckner ist die Polizeiarbeit jedoch kein Neuland: Von 2006 bis 2012 spielte er im Tatort den Saarländer Kriminalhauptkommissar "Franz Kappl". Erfahrung als Ermittler bringt er also reichlich mit.

In "Kommissar Rex" spielt Maximilian Brückner den Kommissar Max Steiner. Bild: Joyn

Doris Golpashin kehrt als Majorin Evelyn Leitner zurück In "Kommissar Rex" spielt Doris Golpashin die Majorin Evelyn Leitner. Sie ist die Chefin der Wiener Mordkommission und eine erfahrene Führungskraft, die ihr Team mit Professionalität und Menschlichkeit leitet. Nicht selten bringen sie die nicht abgesprochenen Spontan-Aktionen von Max Steiner an den Rand der Verzweiflung. Die Wienerin hat sich als Moderatorin, Theater- und TV-Schauspielerin etabliert und wurde im deutschsprachigen Raum vor allem als Backstage-Moderatorin bei "The Voice of Germany" von 2011 bis 2014 bekannt. Bei "Kommissar Rex" stand Doris Golpashin bereits 2004 vor der Kamera - damals noch in einer Nebenrolle. Jetzt kehrt sie zur Kultserie zurück, diesmal nicht als Verdächtige, sondern als Chefin. Für Doris Golpashin schließt sich damit ein Kreis: Vom ersten Auftritt als junge Schauspielerin bis zu einer Hauptrolle in der Neuauflage - eine besondere Rolle, die für sie auch persönlich eine besondere Bedeutung hat. Privat ist die Österreicherin mit Klaas Heufer-Umlauf liiert. Gemeinsam waren waren die beiden in der Joyn-Serie "Check. Check" zu sehen.

In der Rolle als Majorin Evelyn Leitner leitet Doris Golpashin das Ermittler:innen-Team in "Kommissar Rex". Bild: Joyn

Wie frisch verliebt: Doris und Klaas in "Check. Check" Ganze Folge Check Check Altlasten Verfügbar auf Joyn Folge vom 01.11.2023 • 25 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ferdinand Seebacher ermittelt als Inspektor Felix Burger An der Seite von Rex und Kommissar Max Steiner ermittelt Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger. Mit seinem analytischen Blick, seiner technischen Affinität und einer großen Portion Neugier bringt er frischen Wind in das Wiener Morddezernat. Burger arbeitet akribisch und detailgenau - ganz anders als Max Steiner, der meist seiner Intuition folgt. Der österreichische Schauspieler absolvierte sein Schauspielstudium an der Universität in Graz und sammelte umfangreiche Bühnenerfahrung an renommierten Theatern wie dem Wiener Volkstheater. Im Fernsehen ist Ferdinand Seebacher vor allem durch seine Rolle als Simon Plattner in der ZDF-Serie "Die Bergretter" bekannt. Die Zusammenarbeit mit Rex war für den Hunde-Liebhaber eine Challenge. Da Seebacher selbst mit Schäferhunden aufwuchs, musste er sich bewusst bremsen und diszipliniert bleiben. Zu viel Interaktion hätte den Hund aus der Konzentration gebracht - eine besondere Herausforderung am Set.

Ferdinand Seebacher bringt als Inspektor Felix Burger neue Impulse in die Wiener Mordkommission. Bild: Joyn

Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler Alfred Dorfer spielt in "Kommissar Rex" die Rolle des erfahrenen Gerichtsmediziners Dr. Tom Wippler. Mit seinem scharfen Blick fürs Detail und seiner direkten, trockenen Art liefert er wichtige Erkenntnisse aus der forensischen Pathologie und trägt dazu bei, die Ermittlungen voranzubringen. Der gebürtige Wiener ist einer der bekanntesten Kabarettisten Österreichs und hat sich auch als Schauspieler etabliert. Er hat in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, darunter die Tatort-Episode "Zwischen den Fronten" und "Hubert und Staller - dem Himmel ganz nah" im Jahr 2024. Mit "Kommissar Rex" übernimmt der vielfach ausgezeichnete Künstler nun eine neue Rolle in der Kult-Krimiserie.

Alfred Dorfer als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler in "Kommissar Rex". Bild: Joyn

Marie Burchard als Sarah Lang Marie Burchard schlüpft in "Kommissar Rex" in die Rolle von Sarah Lang, der Ex-Frau von Kommissar Max Steiner. Da ihre gemeinsame erwachsene Tochter vorzeitig aus Südamerika zurückkommt, wirbelt auch sie das Privatleben des Ermittlers durcheinander. Die deutsch-französische Schauspielerin studierte an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin und machte sich auf großen Theaterbühnen einen Namen. Seit 2024 ist sie Ensemblemitglied der Schaubühne Berlin und hat sich eine beeindruckende Filmkarriere aufgebaut. Unter anderem trat sie in mehreren Tatort-Episoden und in der ZDF-Serie "Uncivilized" auf. Für Marie Burchard ist "Kommissar Rex" ebenfalls ein besonderes Projekt: In einem Instagram-Post erzählt sie, dass sie die Serie aus ihrer Kindheit als "REX, CHIEN FLIC" - die französisch synchronisierte Version - gemeinsam mit ihren vier Geschwistern morgens auf dem Sofa schaute.

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In "Kommissar Rex" spielt Marie Burchard die Ex-Frau von Max Steiner, Sarah Lang. Bild: Joyn

Sophie Borchhardt als Anna Lang Die Rolle der erwachsenen Tochter von Max Steiner und Sarah Lang hat Sophie Borchhardt übernommen. In der Krimi-Serie ist Anna vorzeitig aus Südamerika zurückgekehrt und bringt zwar eine frische Dynamik, aber auch neue Konflikte in das Privatleben des eigenbrötlerischen Kommissars. Die junge Wienerin Sophie Borchardt schloss 2025 ihre Schauspielausbildung am renommierten Max Reinhardt Seminar in Wien ab. Auch sie ist seit der Spielzeit 2025/26 Mitglied eines Ensembles und in mehreren Uraufführungen und Klassiker-Adaptionen am Landestheater Salzburg zu sehen. Im Fernsehen war sie erstmals im Februar 2026 im Fernsehkrimi "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord" zu sehen. Die Rolle der Anna, Tochter von Max Steiner, ist für Borchhardt nun ihr erster größerer TV-Part.

Sophie Borchhardt spielt die Tochter von Kommissar Max Steiner in "Kommissar Rex". Bild: Joyn

Schäferhund Capo als Kommissar Rex Natürlich darf der tierische Star des Sets nicht vergessen werden! Schäferhund Capo spielt "Kommissar Rex" und ist die Schlüsselfigur der Wiener Mordkommission. Mit seiner Spürnase löst er jeden Kriminalfall. Loyal und treu begleitet er Kommissar Max Steiner und ist ein unverzichtbarer Partner im Kampf gegen das Verbrechen. Hinter den scheinbar mühelosen Ermittlungen steckt intensive Arbeit: Capo kam mit zehn Monaten zur Filmtierranch und wurde dort von Grund auf ausgebildet. Seine Trainerin arbeitete ein halbes Jahr lang intensiv mit ihm - normalerweise dauert eine Ausbildung zum Schauspiel-Hund zwei Jahre! Die größte Herausforderung waren nicht die spektakulären Stunts, sondern eher die stillen Momente. Capo musste, während Szenen gedreht wurden, ruhig im Hintergrund liegen bleiben. Am Set herrschten deswegen klare Regeln: Niemand durfte Capo ohne Erlaubnis streicheln oder füttern. Durch das enge Verhältnis mit seiner Trainerin lernte Capo, auch während der hektischen Dreharbeiten mit vielen Menschen konzentriert zu bleiben. Maximilian Brückner trainierte vorab mit ihm, um Vertrauen aufzubauen.