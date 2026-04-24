Ab Staffel vier von "Kommissar Rex" war Gedeon Burkhard mit dem Vierbeiner auf Verbrecherjagd, in der ersten Staffel spielte er einen Bösewicht.

Moment mal, das ist doch Alexander Brandtner? "Kommissar Rex"-Zuschauer:innen können den späteren Hauptdarsteller Gedeon Burkhard schon in der ersten Staffel der Serie entdecken. Und seine Rolle hatte es in sich.

Als Nachfolger von Tobias Moretti war Gedeon Burkhard drei Jahre lang der Partner von "Kommissar Rex" . Seine Rolle, Kriminalinspektor Alex Brandtner, wird nach dem Tod von Richie Moser (Moretti) zum neuen Ermittler mit tierischer Unterstützung. Dieser Einsatz war für Gedeon Burkhard aber nicht der erste am Set der SAT.1-Serie: In der neunten Folge der ersten Staffel hat er einen Gastaufritt - als Mörder!

In besagter Episode spielt Gedeon Burkhard den Börsenmakler Stefan Lanz. Er muss wegen einer OP ins Krankenhaus. Dort findet Lanz heraus, dass er HIV-positiv ist. Sein erster Gedanke: Jemand aus seiner Clique muss ihn beim Gruppensex angesteckt haben! Er flüchtet aus dem Spital und bricht zu einem bewaffneten Rachefeldzug auf. Nach seinem ersten Mord nehmen Kriminalinspektor Moser, Bezirksinspektor Stockinger und Schäferhund Rex die Spur auf.

"Kommissar Rex"-Star überzeugt mit jeder Facette

Die Rolle als Amokläufer, der die Mitglieder seiner Clique nacheinander ermordet, spielt Gedeon Burkhard eiskalt. Er zeigt ihn getrieben von Angst und Wut. Vier Jahre später wechselt der Schauspieler auf die Seite von Recht und Gesetz. Als Rex' Partner, Kriminalinspektor Alexander Brandtner, ist er zwar deutlich emotionaler und impulsiver als sein Vorgänger Richie Moser, aber trotzdem stets der kontrollierte Profi.

Ein krasser Rollenwechsel für Gedeon Burkhard! Der Spagat zwischen den völlig gegensätzlichen Figuren scheint für den Münchner aber kein Problem zu sein. Ein Blick auf seine Vita zeigt die enorme Bandbreite des 56-Jährigen: Von "Rosamunde Pilcher" über "Die drei ???" bis hin zu einer Nebenrolle in Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds". In dem Hollywoodfilm spielt auch sein Kollege Christoph Waltz mit, der ebenfalls eine denkwürdige Gastrolle bei "Kommissar Rex" hatte.