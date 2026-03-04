Bald geht's los
"Kommissar Rex": Wann das Revival in SAT.1 und auf Joyn startet
Aktualisiert:
Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass ein offizielles Comeback von "Kommissar Rex" angekündigt wurde. Jetzt meldet sich der berühmte TV-Schäferhund endlich in SAT.1 und auf Joyn zurück. Dann starten die neuen Prime-Time-Filme.
Neue Folgen im Frühling
Am Mittwoch, 13. April 2026, ist es so weit: Um 20:15 Uhr läuft der erste von sechs neuen Filmen in SAT.1 und auf Joyn.
Im ersten Prime-Time-Streifen erwartet Kommissar Rex ein gefährlicher Sondereinsatz: In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann. "Wenn du aufstehst, bist du tot", steht auf dem Blatt Papier in seiner Hand - unter ihm tickt eine Bombe! Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Die Bombe ist echt. Ab hier übernimmt der menschliche Kollege Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner). Können die beiden eine Katastrophe verhindern?
Diese Stars sind dabei
Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und deren Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer).
Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Er teilt mit dem Schäferhund auch sein Zuhause. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah (Marie Burchard). Doch bald kommt wieder Leben in die Bude, denn seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt) kehrt aus Südamerika zurück. Und wo die Tochter ist, da ist die Mutter nicht weit …
