Genau hinhören!
"Lena Lorenz"-Star Eva Mattes ist die deutsche Stimme von Pippi Langstrumpf
Aktualisiert:von Rebecca N.
Jetzt einmal die Ohren spitzen! Hinter der deutschen Stimme von Pippi Langstrumpf verbirgt sich ZDF-Star Eva Mattes. Und das ist nicht ihr einziges Rollen-Geheimnis.
Bevor sie als "Tatort"-Kommissarin und bei "Lena Lorenz" zu sehen war, konnte man im Fernsehen nur ihre Stimme hören: Als Kind und Jugendliche arbeitete Eva Mattes als Synchronsprecherin. In der 21-teiligen "Pippi Langstrumpf "-Serie lieh sie der Protagonistin mit den zwei Zöpfen ihre Stimme. Mit ihren damals 14 Jahren sang sie auch das bekannte Tittellied "Hey, Pippi Langstrumpf!" in der deutschen Version.
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Schutzlos
Eva Mattes: Diese "Pippi Langstrumpf"-Rolle sprach sie auch
In den vier "Pippi Langstrumpf"-Kinofilmen übernahm Mattes dann aber einen anderen Charakter: Pippis besten Freund Tommi! Wegen ihrer rauen Stimme habe sie häufig Jungenrollen synchronisiert, sagte Eva Mattes dazu später in Interviews. Auch in der US-Serie "Lassie" sprach sie die männliche Hauptrolle Timmy.
Vom Synchronstudio ins Fernsehen
Nach ihrer Arbeit als Synchronsprecherin war Eva Mattes oft im Kino zu sehen. Sie drehte mit bekannten Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog. Mit Herzog war Eva Mattes auch privat in einer Beziehung.
Parallel machte sie sich am Theater einen Namen und spielte am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Danach folgten große Fernsehrollen: Mattes war 14 Jahre lang als "Tatort"-Kommissarin Klara Blum in Konstanz im Einsatz. In der ZDF-Serie "Lena Lorenz" gehört Eva Mattes seit 2014 zur festen Besetzung. Sie spielt Eva Lorenz, die Mutter der Hauptfigur.
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