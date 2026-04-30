Ein Moment, der alles verändert
Serien-Tod bei "Lena Lorenz": Beliebte Nebenfigur scheidet überraschend aus!
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Fans der ZDF-Erfolgsreihe "Lena Lorenz" müssen sich auf einen besonders emotionalen Einschnitt gefasst machen. In der aktuellen Staffel lässt eine dramatische Entwicklung kein Auge trocken. Eine vertraute Figur verlässt auf tragische Weise die Serie.
Hebamme Lena ist mal wieder mit heiklen Fällen konfrontiert und steht ihren Patientinnen mit Empathie und Rat zur Seite. Doch nicht nur in ihrem Berufsleben ist sie gefordert. Während sie eine schwangere Ordensschwester auf dem Lorenzhof aufnimmt, spielt sich im Hintergrund ein trauriges Familiendrama ab.
Die neuen Folgen "Lena Lorenz" jeden Donnerstag um 20:15 Uhr
Ein Abschied, der unter die Haut geht
In der fünften Episode der neuen Staffel von "Lena Lorenz" kommt es am 7. Mai zu einem Moment, der die Geschichte der Serie nachhaltig verändert. Lenas Tante Liz, gespielt von Bettina Redlich, stirbt ganz plötzlich. Ihr Serien-Aus kommt überraschend, auch wenn sich bereits im Vorfeld andeutete, dass ihre Figur mit einer schweren Krebserkrankung zu kämpfen hat und sich bewusst gegen eine erneute Chemotherapie entschied.
Die Folge mit dem Titel "Auf Augenhöhe" konzentriert sich stark auf die Beziehung zwischen Liz und ihrer Schwester Eva (Eva Mattes). Die sterbenskranke Liz bittet Eva darum, sie bei ihrem assistierten Suizid zu begleiten.
Ein bewegender letzter Wunsch
Die beiden Schwestern begeben sich gemeinsam in die Natur, um einen geeigneten Ort für Liz’ letzten Moment zu finden. Sie führen Gespräche, erinnern sich an gemeinsame Zeiten, singen und legen schließlich eine Pause ein. "Näher als hier kann man dem Himmel kaum sein", sagt Liz, lehnt sich an ihre Schwester und schläft friedlich ein. Nachdem diese merkt, dass Liz gestorben ist, wiederholt sie den Satz noch einmal nachdenklich.
Der Abschied erfolgt leise, fast unmerklich. Ein intimer Moment voller Nähe, Akzeptanz und Selbstbestimmung, der den Fans lange im Gedächtnis bleiben wird.
"Lena Lorenz" bleibt emotionales Erfolgsformat
Schon seit Jahren zählt "Lena Lorenz" zu den Quotenhits im deutschen Fernsehen. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Berchtesgadener Landes erzählt sie Geschichten rund um das Leben der Hebamme Lena, gespielt von Judith Hoersch. Dabei geht es nicht nur um Geburten, sondern auch um persönliche Schicksale, familiäre Konflikte und existenzielle Fragen, die sich wohl jeder im Publikum auch im Laufe des Lebens stellen muss.
Der Tod von Liz markiert nun einen der emotionalsten Wendepunkte der aktuellen Staffel. Gleichzeitig zeigt er, dass die Serie weiterhin bereit ist, schwierige Themen sensibel und eindringlich zu behandeln.
Das Finale rückt näher
Nach diesem einschneidenden Ereignis musst du erst mal durchatmen? Geht uns ähnlich. Tatsächlich steuert die aktuelle Staffel auch schon auf ihr Finale zu. Was uns in der letzten Folge erwarten wird, bleibt noch abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass der Verlust von Liz die Figuren nachhaltig prägen wird und auch für Lena selbst neue Herausforderungen mit sich bringt. Für die Zuschauenden bleibt vor allem eins: ein würdevoller Abschied von einer Figur, die über viele Episoden hinweg ihren Fans ans Herz gewachsen ist.
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