Nahaufnahme "Lena Lorenz"-Star Liane Forestieri: Ihr Privatleben mit Mann und Kindern Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Luisa Vizzante (Liane Forestieri) ist in der Sporthalle im Gefängnis. Bild: ZDF und Georges Pauly

Seit 2015 ist sie als Julia die beste Freundin der Hebamme "Lena Lorenz". Liane Forestieri hat sich in die Herzen der ZDF-Zuschauer:innen gespielt. Doch die Schauspielerin kann auch ganz anders, wie sie in der Krimireihe "Helen Dorn" bewies. Das ist über die Darstellerin aus Kempten bekannt.

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Seit 2015 spielt Liane Forestieri in der ZDF-Heimatfilmreihe "Lena Lorenz" die Rolle der Julia, die beste Freundin der Hauptdarstellerin. Für die Dreharbeiten pendelt die Schauspielerin regelmäßig ins Berchtesgadener Land und ist so zu einem festen Bestandteil der Serie rund um die engagierte Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) geworden. Dass sie auch eine ganz andere Seite zeigen kann, bewies sie eindrucksvoll in der Krimireihe "Helen Dorn". Dort trat sie als kriminelle Halbschwester der Hauptermittlerin auf. In der Episode "Der deutsche Sizilianer" (2024) stellte sich heraus, dass ihre Figur Luisa Vizzante und die Kommissarin (Anna Loos) denselben Vater haben, was in einem blutigen Kampf gipfelte. Eine Rolle, die die Vielseitigkeit der Schauspielerin unterstreicht.

Samstag, 11.04. 20:15 Uhr • Helen Dorn "Verdammte Familie" im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Liane Forestieri ist seit 1993 regelmäßig im TV zu sehen Die 1975 geborene Halbitalienerin Liane Forestieri ist seit über 30 Jahren im Geschäft. In Kempten geboren, absolvierte sie im Zinner Studio in München eine Ausbildung zur Schauspielerin. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte Liane Forestieri 1992 im Staatstheater Augsburg im Stück "Becket oder die Ehre Gottes". Schon ein Jahr später folgte ihr Leinwanddebüt in der Adaption der Thomas-Mann-Novelle "Mario und der Zauberer". Die Hauptrolle spielte Klaus Maria Brandauer. Nach einigen Nebenrollen, unter anderem in der SAT.1-Serie "Der König", hatte sie von 2000 bis 2004 regelmäßige Auftritte in der ZDF-Serie "Die Verbrechen des Professor Capellari". Sie war darin elf Folgen lang als Maria Contro zu sehen, italienische Studentin und Untermieterin der Hauptfigur. Auch bei einigen Kinofilmen wirkte Liane Forestieri mit. So hatte sie Parts in "Schwere Jungs" (2006), "Männerherzen" (2009) und der Fortsetzung "Männerherzen ... und die ganz ganz große Liebe" (2011).

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"Ich versuche immer, fast wie ein Kind, etwas Neues dabei zu entdecken" Besondere Drehtage erlebte die Schauspielerin 2010 beim Film "Mörderischer Besuch". Die Produktion mit Heiner Lauterbach als Inspektor führte sie zum ersten Mal in ihrem Leben nach Israel. Die junge Mutter (eine Tochter, ein Sohn) nahm ihre Kinder kurzerhand mit, wie sie damals in einem Interview mit der "teleschau" verriet. "Am Set haben meiner Meinung nach Kinder nichts verloren - aber nach Israel wollte ich sie unbedingt mitnehmen", erzählte Liane Forestieri. Für ihren damals achtjährigen Sohn sei es besonders spannend gewesen, "da wir in Berlin zusammen das Anne-Frank-Museum besucht haben". Im "teleschau"-Gespräch erzählte sie auch, wie sie zu ihrem Job steht. "Schauspielen ist wie ein Tag auf einem großen Spielplatz - manchmal macht es mehr Spaß, manchmal weniger." Stichwort Spielplatz: "Ich versuche immer, fast wie ein Kind, etwas Neues dabei zu entdecken - und mich nicht total zu verstellen." Dass ihr dabei auch undurchsichtige oder kriminelle Charaktere Spaß machen, beweist sie aktuell in "Helen Dorn".

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Liane Forestieri lebt mit ihrer Familie in München Nachdem sie mit Mann und Kindern einige Zeit in Berlin-Mitte gelebt hatte, ist die 1975 geborene Schauspielerin nun in München zu Hause. Und blickt stets mit einer Portion Demut auf ihren Job. "Ich freue mich, wenn ich Filme drehen darf - und ich lebe gerne davon", so Forestieri gegenüber der "teleschau". Ansonsten hält sie sich gerne von roten Teppichen und Blitzlichtgewitter fern. Sie verbringt ihre Zeit lieber mit der Familie, im eigenen Garten oder bei einem Kinobesuch. Nach ihrem Part in "Helen Dorn" ist Forestieri voraussichtlich noch 2026 in der Krimiserie "Hubert ohne Staller" und der neuen "Thüringenkrimi"-Episode "Cash" zu sehen. Diese wurde im November und Dezember 2025 gedreht.