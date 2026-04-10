"Gänsehaut pur"
"Dahoam is Dahoam": Wie reagieren die Fans auf Theres Brunners Serientod?
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Fast zwei Jahrzehnte lang war sie das Herz von Lansing. Jetzt hat sich Ursula Erber nach über 3.700 Folgen mit ihrer Figur der Theres Brunner von "Dahoam is Dahoam" verabschiedet - und viele Fans berührt.
"Dahoam is Dahoam" siehst du montags bis freitags um 19:30 Uhr
Letzter Auftritt von Ursula Erber: Theres Brunner verabschiedet sich aus Lansing
Es war ein Abschied, wie er stiller und zugleich würdevoller kaum hätte sein können. Am 7. April lief im BR die letzte Folge mit Ursula Erber unter dem Episoden-Titel "Ganz staad". Theresa Brunner, liebevoll "Theres" oder von den Fans auch einfach "Uri" genannt, zieht sich nach einem gemeinsamen Osterfest der weitverzweigten Brunner-Familie vom Trubel zurück und schläft in der Nacht friedlich ein. Kein Drama, keine großen Gesten: ein ruhiges, würdiges Ende für eine Figur, die seit 2007 zum fiktiven bayerischen Ort Lansing gehörte.
Die 91-jährige Schauspielerin Ursula Erber hat den Serientod bewusst selbst gewählt. "Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen - und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: 'Jetzt reicht es'", sagt sie gegenüber dem BR.
Dass die letzte Folge zu einem besonderen Fernseh-Ereignis wurde, lag nicht zuletzt an der Rückkehr zahlreicher ehemaliger Darsteller:innen. Für die Abschieds-Dreharbeiten versammelte sich ein großes Ensemble im Brunnerwirt, darunter Tommy Schwimmer, der bis 2021 als "Flori" Brunner zum Cast gehörte. "Auch wenn der Anlass ein trauriger war - niemand ist wirklich gestorben, und deswegen war die Stimmung am Set gut", sagt er.
Alle Details zum Serientod
Herzergreifender Abschied: So reagieren Fans auf das Ende von Theres Brunner
Dass die Folge das Publikum tief berührt hat, zeigt ein Blick auf Social Media. Noch am Abend der Ausstrahlung gab es zahlreiche emotionale Reaktionen, die sich nicht wie gewöhnliches Fan-Feedback lesen, sondern eher wie ein persönlicher Abschied. "Für mich eine der besten Folgen überhaupt. Ein einfühlsamer und würdevoller Abschied von der Uri. Sie wird sehr fehlen", schreibt jemand - und hebt besonders die schauspielerische Leistung eines Kollegen hervor: "Besonders fand ich, dass Gregor sie als Erster gefunden hat. Er hat die Emotionen wunderschön gezeigt. Er war genau der richtige dafür." Das Lob für die schauspielerischen Leistungen zieht sich durch viele Kommentare. Auch ein anderer Fan schreibt: "Eine der besten Folgen. Sehr gut gespielt von Josef, Gregor, Annalena und Flori."
Viele berichten, emotional geworden zu sein. "Mich hat's so gerissen. Eine einfühlsame Abschiedsnahme. Mach's gut, liebe Uri", heißt es knapp, aber treffend. Ein anderer Kommentar bringt die kollektive Stimmung auf den Punkt: "Uri war von Anfang an dabei, deshalb war es für uns alle so, als ob ein Familienmitglied verstorben wäre. Man hat gemerkt, dass die Darsteller ihre Emotionen nicht gespielt hatten, sondern nur ihre Gefühle in echt gezeigt haben."
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Fans tief bewegt: Theres Brunners Abschied löst Erinnerungen an geliebte Menschen aus
Besonders bewegend sind jene Reaktionen, in denen die Folge eigene Verlusterfahrungen berührt hat. "Das hat mich an meinen Papa erinnert, der 2023 eingeschlafen ist. Sehr liebevoll gespielt von allen - und sicher mit einigen echten Tränen", schreibt eine Person. Eine andere teilt offen mit: "Meine Oma, 96 Jahre, hat eure Serie geliebt. Ich glaub, ihr hätte die Folge sehr gefallen. Leider ist sie am 22. März 2026 für immer nach Hause gegangen und konnte sie nicht mehr sehen. Die Folge hat mich emotional nochmal richtig aufgewühlt, weil ich mich da selber sah, als wir uns von meiner Oma verabschiedet hatten."
Dass die Episode solche Resonanz erzeugt, ist kein Zufall. Der Abschied der Theres Brunner trifft offenbar einen Nerv: "In Frieden einschlafen können in diesem gesegneten Alter und alle Lieben um sich haben - schöner geht's doch gar nicht", fasst ein Fan das zusammen, was viele offenbar empfunden haben. Ein anderer Kommentar lautet schlicht: "Gänsehaut pur".
Auch die dramaturgischen Details der Folge finden Anerkennung. Ein Fan lobt ausdrücklich die Idee der Drehbuchautoren, Josef beim Lesen eines Briefes zu zeigen, in dem Theres noch einmal zu sehen ist: "Großes Lob an die Schreiber für solche Ideen." Auch die Handlung um Ostern stattfinden zu lassen, findet Zuspruch: "Danke an die Schreiber, dass ihr die Familie an Ostern zusammenkommen habt lassen."
Ursula Erber hat mit ihrer Figur etwas Seltenes geschaffen: eine Serienrolle, die sich über fast zwei Jahrzehnte im Gedächtnis der Zuschauenden verankert hat - durch Beständigkeit, Wärme und Glaubwürdigkeit. Dass ihr Abschied nun ähnlich leise und aufrichtig ausgefallen ist wie ihre Figur selbst, macht ihn für viele umso unvergesslicher. "Was für ein emotionaler Abschied", schreibt jemand stellvertretend für viele - "wir, deine Fans, werden dich nicht vergessen."
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