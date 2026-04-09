In einem Interview anlässlich des Starts der zwölften Staffel der ZDF-Heimatreihe "Lena Lorenz" spricht Schauspielerin Judith Hoersch offen darüber, warum sie für ein Social-Media-Verbot plädiert.

"Ich würde das Handy so spät wie möglich erlauben und Social Media am liebsten so lange es geht verbieten, wenn ein Gesetz erlassen würde", sagt Hoersch im Gespräch mit der Agentur teleschau, als es darum geht, wann ihre eigene Tochter ein Handy bekommt und in die Welt der sozialen Medien eintauchen darf. Die gebürtige Kölnerin ist sich bewusst, dass sie darüber "Diskussionen" mit ihrem Kind führen müsse.

Hoersch, die seit 2019 die Titelheldin und Land-Hebamme der beliebten ZDF-Reihe verkörpert, gibt im Interview mit der teleschau preis, dass sie ihren "eigenen Handykonsum ja schon schwierig" findet: "Stichwort: Instagram. Ich scrolle und scrolle ... und frage mich dann: 'Was tue ich meinem Gehirn damit an?'", schildert die 45-Jährige. Zwar sei die Plattform für sie "ein wichtiges Tool", um "ihre Arbeit vorzustellen und Kontakte zu knüpfen", dennoch spreche sie sich "ganz klar für ein Verhängen von Verboten - wie beim Alkohol aus". Auch, wenn dies das Problem nicht an der Wurzel löse.