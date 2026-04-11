Er ist als Vinz Huber in "Lena Lorenz" zu sehen, war lange bei "Kommissarin Lucas" und ist eine feste Größe im deutschen TV. Aber wie lebt Michael Roll privat - ist er verheiratet, geschieden oder Single? Hier ein Blick auf sein Liebes- und Familienleben.

Daher kennt man Michael Roll

Regelmäßige ZDF-Zuschauer:innen kommen an Michael Roll kaum vorbei. Als Sohn des renommierten Kameramanns Gernot Roll konnte er bereits früh Erfahrung im Filmbusiness sammeln. Als Synchronsprecher ist er vielen als Stimme von Iain Glen in "Game Of Thrones" (Ser Jorah Mormont) bekannt.

Seine TV-Karriere begann 1989 in der Serie "Die schnelle Gerdi", bevor ihm von 1994 bis 1998 als junger Kriminalassistent Axel Hübner in der SAT.1-Krimiserie "Der König" der Durchbruch gelang. Viele Jahre stand er als Kriminalhauptkommissar Boris Noethen für die Serie "Kommissarin Lucas" vor der Kamera. Seit 2015 dürfte er bei vielen ZDF-Zuschauer:innen als Vinzenz "Vinz" Huber in der Heimatfilm-Reihe "Lena Lorenz" über den Bildschirm flimmern.