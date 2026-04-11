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Zwischen Fürstenhof, ZDF-Alm und Familienglück

Verheiratet, geschieden, Single? Das Liebesleben von "Lena Lorenz"-Star Michael Roll

Aktualisiert:

Bei "Lena Lorenz" ist der Schauspieler seit 2015 fest dabei.

Bild: picture alliance / SvenSimon

Er ist als Vinz Huber in "Lena Lorenz" zu sehen, war lange bei "Kommissarin Lucas" und ist eine feste Größe im deutschen TV. Aber wie lebt Michael Roll privat - ist er verheiratet, geschieden oder Single? Hier ein Blick auf sein Liebes- und Familienleben.

Die neuen Folgen "Lena Lorenz" jeden Donnerstag um 20:15 Uhr

Daher kennt man Michael Roll

Regelmäßige ZDF-Zuschauer:innen kommen an Michael Roll kaum vorbei. Als Sohn des renommierten Kameramanns Gernot Roll konnte er bereits früh Erfahrung im Filmbusiness sammeln. Als Synchronsprecher ist er vielen als Stimme von Iain Glen in "Game Of Thrones" (Ser Jorah Mormont) bekannt.

Seine TV-Karriere begann 1989 in der Serie "Die schnelle Gerdi", bevor ihm von 1994 bis 1998 als junger Kriminalassistent Axel Hübner in der SAT.1-Krimiserie "Der König" der Durchbruch gelang. Viele Jahre stand er als Kriminalhauptkommissar Boris Noethen für die Serie "Kommissarin Lucas" vor der Kamera. Seit 2015 dürfte er bei vielen ZDF-Zuschauer:innen als Vinzenz "Vinz" Huber in der Heimatfilm-Reihe "Lena Lorenz" über den Bildschirm flimmern.

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Michael Roll ganz privat

Über sein Privatleben ist relativ wenig bekannt. Aus erster Ehe mit seiner Ex-Frau Antje hat er drei Kinder, die er aus der Öffentlichkeit weitgehend heraushält. 2016 gab er sich mit seiner Partnerin Claudia Heiss im privaten Kreis das Ja-Wort, seither sieht man das Ehepaar ab und zu auf roten Teppichen.

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Bild: picture alliance / ABBfoto

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