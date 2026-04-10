Privatleben der TV-Mama
"Lena Lorenz"-Star Bettina Redlich: Sie liebt diesen Theater-Boss
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Als Schauspielerin steht Bettina Redlich regelmäßig für "Lena Lorenz" vor der Kamera. Privat gehört ihr Herz seit vielen Jahren Theater-Boss Sebastian Feldhofer - mit ihm und den gemeinsamen Söhnen lebt sie nahe München.
Die neuen Folgen "Lena Lorenz" jeden Donnerstag um 20:15 Uhr
Bettina Redlich, die viele aus "Lena Lorenz", "Die Hausmeisterin" oder aus zahlreichen BR-Produktionen kennen, ist verheiratet - und zwar mit einem Mann aus der Theaterszene: Sebastian Feldhofer, Verwaltungsdirektor des Münchner Volkstheaters. In einem älteren Interview beschrieb sie ihn zusammen mit ihren zwei Söhnen und dem gemeinsamen Zuhause in Haimhausen liebevoll als ihre Hilfe bei schwierigen Rollen und ihre "bayerische Toscana".
Redlich lebt mit ihrem Mann und den Kindern bis heute in der Nähe von München. Während sie vor allem vor der Kamera und auf der Bühne arbeitet, zieht Feldhofer im Hintergrund einen der wichtigsten Theaterbetriebe der Stadt mit - ein echtes Kulturdoppel.
Bettina Redlichs Auftritt bei "Kommissar Rex" jetzt auf Joyn streamen
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Drehbuch wurde angepasst
Ist Luis der richtige Sohn von Judith Hoersch?
Social-Media-Verbot
So kritisch steht "Lena Lorenz"-Star Judith Hoersch zu ihren eigenen Instagram-Konsum
Nahaufnahme
"Lena Lorenz"-Star Liane Forestieri: So lebt sie privat mit Mann und Kindern
Neue Folgen der "Bergkino"-Reihe
Wo wird "Lena Lorenz" gedreht? Ein Blick hinter die Kulissen von Himmelsruh
Der TV-Star liebte diese Idole
Eva Mattes: Das sind ihre berühmten Ex-Lebensgefährten
Verliebt, verzaubert, verbunden
"Wir sind schwer verliebt": Das ist der Mann an der Seite von "Lena Lorenz"-Schauspielerin Judith Hoersch
Auf Joyn streamen
"Lena Lorenz": Warum hat Patricia Aulitzky die Serie verlassen?
Zwischen Fürstenhof, ZDF-Alm und Familienglück
Das Liebesleben von "Lena Lorenz"-Star Michael Roll
Handlungsdetails bekannt
Neue Folge "Lena Lorenz" heute: Eskaliert der Streit mit Lenas Mutter?