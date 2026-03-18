Linda Zervakis Clevere Ideen aus Deutschland: Wie ein Start-up aus Deutschland die Raumfahrt aufmischen will Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel Die Firma Rocket Factory Augsburg zählt zu den führenden Start-ups für die Entwicklung von Raketen. Bild: ProSieben

Mit Autoteilen, Serienproduktion und 3D-Druck will ein Augsburger Unternehmen Raketen billiger bauen. Linda Zervakis findet heraus, ob diese Idee die Raumfahrt wirklich auf den Kopf stellen könnte.

Mit Auspuffteilen aus dem Auto zur Rakete Raketen zu entwickeln und zu bauen ist komplex und teuer. Viele Bauteile sind Spezialanfertigungen, oft wird jede Rakete individuell gebaut - selbst die einzelnen Stufen sind Unikate. Genau das will die Rocket Factory Augsburg (RFA) anders machen: Das Start-up setzt auf vorhandene Technik - und passt sie so an, dass sie zu den Anforderungen im All entspricht. Die Firma nutzt dafür Standardkomponenten aus der Autoindustrie und aus dem Maschinenbau. Die "komplexe, teure Über‑Ingenieurkunst bei Raketen" sei damit Geschichte, so RFA selbstbewusst.

Wir nutzen Dinge, die es in der Industrie sowieso schon gibt, und verbauen sie in Raketen. Jörn Spurmann, Mitgründer der Rocket Factory Augsburg

Ein Beispiel dafür sind Auspuffsysteme von Autos, die bei RFA zu Leitungen modifiziert werden. Ein Hersteller aus der Region produziert sie für die Firma, wie Mitgründer Jörn Spurmann Reporterin Linda Zervakis erzählt. Das ist nur eine Stellschraube, um Kosten zu sparen. Triebwerksteile entstehen zudem im 3D-Druck, die Satelliten werden kleiner, und viele Komponenten sollen in Serie gefertigt werden.

Raumfahrt wird für Kunden bezahlbar und man kann mit weniger Geld sinnvolle Dinge tun. Jörn Spurmann, Mitgründer der Rocket Factory Augsburg

Das Ziel: Kleine Satelliten schneller ins All bringen - und viel billiger Mit seiner kleinen Rakete "RFA One" will das Start-up künftig Kleinsatelliten ins All befördern, schneller und billiger als bisher. Dabei tritt es gegen große Konkurrenz an, unter anderem von Elon Musk - mit einem Kampfpreis: Nur drei bis fünf Millionen Euro könnte ein Start kosten. Zum Vergleich: Der französische Anbieter Arianespace verlangt für den Start seiner großen Ariane-6-Raketen um die 100 Millionen Euro, bei kleinen Vega-Modellen werden etwa 40 Millionen Euro fällig. Mit Musks SpaceX geht es billiger: Rund 55 Millionen Euro kostet ein Start.

Ex-CCO Spurmann hat das 2018 gegründete Unternehmen zwar inzwischen verlassen. Dennoch tüftelt RFA mit seinen 300 Mitarbeiter:innen weiterhin an den Raketen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Weitere spannende "New Space"-Start-ups aus Deutschland In Deutschland gibt es inzwischen über 90 Raumfahrt-Start-ups, also "New Space"-Unternehmen. Das hier sind neben RFA einige der wichtigsten: Isar Aerospace Technologies baut die zweistufige Trägerrakete Spectrum. Das US-Raumfahrtmagazin "SpaceNews" zeichnete die Firma Ende 2023 als "Start-up of the Year" aus.

HyImpulse Technologies entwickelt Raketen mit Hybridantrieb. Dafür wird Paraffin als Treibstoff mit flüssigem Sauerstoff kombiniert.

The Exploration Company arbeitet am wiederverwendbaren Raumfahrzeug "Nyx". Es soll bei Frachtmissionen im Orbit zum Einsatz kommen.

OroraTech baut ein Satellitensystem zur globalen Waldbrand-Früherkennung. Dafür werden Infrarot-Satellitendaten analysiert.

Reflex Aerospace bietet Kleinsatelliten, die deutlich schneller gebaut werden sollen als klassische Satelliten.

Für ihre neue Reportage "LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - zurück an die Weltspitze?" besucht die Reporterin die Augsburger Firma - und beobachtet, wie aus Autoteilen Raketenkomponenten werden. Du kannst einen Blick in die Werkhallen des Start-ups werfen und siehst bei einem Triebwerkstest der besonderen Raketen zu. Linda Zervakis recherchiert für ihre Reportage außerdem, an welchen Innovationen in Deutschland derzeit noch gefeilt wird - von lasergetriebener Fusionsenergie bis Batterierecycling. Den Beitrag kannst du kostenlos auf Joyn streamen.