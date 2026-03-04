Aller guten Dinge sind drei Staffeln "Match in Paradise": Alle Infos zur neuen Staffel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Emilia T. "Match in Paradise" mit Zoe, Guiliano und Germain Bild: Joyn

Endlich auch in Deutschland zu sehen: Die dritte Staffel "Match in Paradise". Das bedeutet: heiße Singles, griechische Sonne und jede Menge Drama. Los geht’s am 3. März mit den ersten Folgen der österreichischen Reality-Show. Alles was du dazu wissen musst, erfährst du hier.

Griechenland, Sonne, Matches Frisch angekommen im schönen und warmen Griechenland und schon finden sich die ersten Matches. Vorher haben die zehn attraktiven Singles sich nur von Bildern gekannt. In der Traumvilla sehen sie sich zum ersten Mal. Dabei heißt es aufgepasst, denn der erste Eindruck zählt und das Drama lässt bei so vielen attraktiven Menschen auch nicht lange auf sich warten... Wer ist von Anfang an dabei? Lies hier, welche Singles bei der neuen Staffel "Match in Paradise" teilnehmen.

Im siebten Flirthimmel So viele heiße Singles, eine große Herausforderung: das perfekte Match finden. Gar nicht so einfach wenn immer wieder neue Hotties in der Traumvilla eintreffen. Neuer Spaß bedeutet auch neue Aufregung und jede Menge Drama. Hauptsache man bleibt in der "Match-Night" nicht alleine und darf noch ein bisschen im griechischen Paradis bleiben.

Wo kann ich in Deutschland "Match in Paradise" streamen? Die dritte Staffel startet deutschlandweit am Dienstag, den 3. März um 21:30 Uhr mit einer Doppelfolge. Jeden Mittwoch kann man sich seine liebsten Paare exklusiv auf Joyn anschauen.

Du möchtest noch mehr sehen? Preview auf Joyn PLUS+ Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils zwei Folgen früher reinzuschauen. Während im kostenlosen Stream zum Start zwei Folgen verfügbar sind, können User mit einem Joyn PLUS+ Zugang bereits vier Folgen vorab streamen. So können Fans der Staffel von "Match in Paradise" immer ein kleines Stück voraus sein.