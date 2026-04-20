Staffel 2
"Optisch ist er mein Typ": Die ersten "Match My Ex"-Paare stehen fest
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Kaum angekommen, wird bereits gematcht: In der zweiten Staffel von "Match My Ex" sind die ersten Paare gebildet worden. Nicht jede:r reagiert allerdings begeistert auf die Entscheidung.
Neue Staffel "Match My Ex"
Das sind die ersten Paare bei "Match My Ex"
Eine Villa in Athen und dazu eine Reihe von Ex-Paaren, die von ihren Verflossenen mit Reality-Stars neu verkuppelt werden. Das ist das Konzept von "Match My Ex". Und die spannende Frage ist: Knistert es zwischen den neuen Paaren? Oder flammen alte Gefühle auf? Staffel 2 läuft aktuell bei Joyn.
Und gleich zu Beginn werden die ersten Paare gebildet, die gemeinsam auf ein Date gehen und spannende Partner-Challenges bewältigen müssen. Zeit für ein genaueres Kennenlernen bleibt nicht.
Tim Kühnel ("Good Luck Guys") trifft in der Villa auf seine Ex Emma Fernlund ("Das große Promi-Büßen"). Er matcht sie mit "Match in Paradise"-Gewinner Daniel Fischer, da sie einen Ruhepol brauche, so seine Begründung.
Emma zeigt sich angetan: "Daniel sieht gut aus, hat einen Hammerbody." Sie meint sogar, Daniel habe den besten Body aller Kandidaten in der Villa. Und auch er ist mit dem Match zufrieden: "Blond, schlank, gefällt mir optisch natürlich gut", so sein erster Eindruck. Er hoffe nur, dass sie charakterlich anders sei als Sabrina, so sein Wunsch.
Daniel Fischer erlebt seinerseits in der Villa ein Wiedersehen mit seiner Ex Sabrina Wlk ("Forsthaus Rampensau"). Und diese verkuppelt er mit Leandro Fünfsinn ("Are You The One - Realitystars In Love"). Aus Sabrinas Sicht hat er damit ein gutes Händchen bewiesen: "Ich merke schon, wenn wir uns anschauen, da ist was." Optisch seien Leandro und sie schon mal "auf einem Vibe".
Auch er ist angetan: "Wir verstehen uns, wir finden uns beide auch attraktiv". Es sei mit auf jeden Fall "kein verkehrtes Match".
Ein Kandidat reagiert auf sein Match nicht begeistert
Es gibt aber auch Matches, die nicht auf beiden Seiten für Begeisterung sorgen - so etwa bei Tim Kühnel. Der frühere Schweizer "Bachelor" Alan Wey verkuppelt ihn mit seiner Ex Francesca Brinley ("Match in Paradise").
Sie zeigt sich zwar "sehr happy" mit der Entscheidung und nennt Tim "sehr gut aussehend". Sie hat aber gleich das Gefühl, dass sie womöglich nicht Tims Typ ist. Und tatsächlich fällt sein erstes Urteil eher verhalten aus: "So rein optisch ist eine Francesca nicht so mein Fall", sagt er im Einzelinterview.
Alle weiteren Matches siehst du in den ersten Folgen von "Match My Ex" auf Joyn. Am Ende entscheidet dann die große "X-Night", wer wirklich ein Match hat und bleiben darf. Mit jedem oder jeder neuen Nachzügler:in werden die Karten neu gemischt. Sicherheit? Fehlanzeige. Nur, wer den oder die Ex erfolgreich verkuppelt, hat die Chance auf den Gewinn von 25.000 Euro.
"Match My Ex" 2026: Diese Reality-Stars wollen ihre:n Ex verkuppeln
Wann und wo läuft Staffel 2 von "Match My Ex"?
Wer beweist echtes Talent als Matchmaker:in? Wer schafft es, dass die alte Liebe sich neu verliebt? Alle Folgen der 2. Staffel von "Match My Ex" kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Hier findest du alle Sendetermine der einzelnen Folgen auf einen Blick!
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