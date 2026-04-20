Plötzlich wieder Rosenkrieg? "Vergisst sein eigenes Kind": Yeliz Koc rechnet gnadenlos mit Ex Jimi Blue ab Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Neue Freundin, alter Streit: Zwischen Jimi und Yeliz knallt es wieder. Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON, picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Der Frieden war nicht von Dauer: Kaum hatte sich das Verhältnis zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht entspannt, sorgt eine neue Frau an seiner Seite erneut für Zündstoff.

Eigentlich sah es so aus, als würden Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht endlich wieder aufeinander zugehen. Nachdem der Schauspieler und "Villa der Versuchung"-Star lange kaum präsent im Leben seiner Tochter Snow Elanie gewesen war und mit Aussagen wie "unfreiwilliger Erzeuger" für Empörung gesorgt hatte, schien er zuletzt umso engagierter in seiner Vater-Rolle aufzugehen. Doch diese Phase scheint nun abrupt beendet.

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Öffentliche Worte, klare Enttäuschung: Yeliz Koc macht ihrem Frust Luft In einem emotionalen Instagram-Statement macht Yeliz deutlich, wie sehr sie die aktuelle Situation enttäuscht - gerade, weil sie zuvor Hoffnung geschöpft hatte. Darin betonte sie, dass sie Jimi ganz bewusst entgegengekommen sei, immer mit dem Ziel, ihrer Tochter den Kontakt zu ihrem Vater zu ermöglichen. So habe sie ihm "bewusst die Tür geöffnet", ihm viel Raum gelassen und alles darangesetzt, Treffen möglich zu machen.

Er konnte jederzeit kommen. Yeliz Koc

Sogar ihr eigenes Leben habe sie immer wieder nach seinen Möglichkeiten ausgerichtet - "nicht umgekehrt", wie sie unterstreicht, damit die Beziehung zwischen Vater und Tochter überhaupt stattfinden konnte. Die Hoffnung auf dauerhafte Harmonie zerplatzte jedoch schnell. Yeliz zufolge hat sich der einstige "Wilde Kerle"-Star erneut spürbar aus dem Alltag seiner Tochter zurückgezogen. Den Grund dafür sieht sie klar in seinem neuen Liebesglück - und spricht das offen an: "Seit er wieder in einer neuen Beziehung ist, geht das gleiche Spiel von vorne los und auch, dass er nicht mehr bei uns schläft, ist für unsere Tochter eine plötzliche Veränderung, die sie nicht versteht."

Neue Liebe, alte Konflikte: Jimi Blue kontert mit Foto und Spitze Nur kurze Zeit nach Yeliz' Statement meldete sich Jimi Blue Ochsenknecht selbst zu Wort - und zwar auf seine ganz eigene Art. Fast zeitgleich veröffentlichte er ein Foto, das ihn eng an der Seite einer bislang unbekannten Frau zeigt. Wer seine neue Partnerin ist, bleibt offen, doch die Bildunterschrift sorgte sofort für Aufsehen: "Eifersucht verwandelt Schutz in Zerstörung." Für viele wirkte das wie eine klare Botschaft an seine Ex. Und Yeliz ließ das nicht unkommentiert. Sie teilte einen Screenshot seiner Story und setzte zu einer scharfen Reaktion an:

Herzlichen Glückwunsch! Eine Frau mit zwei Kindern, da vergisst man sein eigenes natürlich. Yeliz Koc

Kaum hatte Yeliz ihr Statement veröffentlicht, meldete sich Jimi in seiner Story mit einem Foto seiner neuen Liebe zu Wort. Yeliz reagierte darauf umgehend mit einem eigenen Kommentar. Bild: Instagram / yelizkoc, jimbonader

Eine Aussage, die deutlich macht, wie tief der Konflikt sitzt. Offenbar spielt Yeliz damit darauf an, dass Jimis neue Freundin bereits Kinder hat - während der Kontakt zu Snow erneut auf der Strecke bleibt.

Yeliz Koc legt nach: Neue Vorwürfe gegen Jimi Blue Nach ihrem Statement packt Yeliz Koc in mehreren Instagram-Storys weiter über ihren Ex aus. Laut der Influencerin soll Jimi einen gemeinsam geplanten Hawaii-Urlaub mit ihrer Tochter kurzerhand abgeblasen haben - obwohl die Flüge bereits gebucht gewesen seien. Die Kosten habe zunächst Yeliz übernommen, in dem Glauben, dass Jimi seinen Anteil später erstatten würde. Stattdessen habe der Schauspieler laut Yeliz eine Alternative vorgeschlagen: Mallorca. Dort könne er bei seinem Vater unterkommen, während Yeliz mit der Tochter ins Hotel ziehe. Doch damit nicht genug - laut ihrer Darstellung wollte Jimi den Urlaub noch erweitern und auch seine neue Partnerin samt ihrer beiden Kinder mitnehmen. In ihrer Story zitierte Yeliz die angebliche Unterhaltung wörtlich:

Dann kam plötzlich der Sinneswandel: 'Lass uns doch nach Mallorca, weil bei Hawaii bin ich raus - auch wenn du schon gebucht hast'. Yeliz Koc