S*x bei "Match My Ex"? Die überraschende Ansage von Christins Oma

Fans reagieren begeistert Sex bei "Match My Ex"? Die überraschende Ansage von Christins Oma Veröffentlicht: Vor 5 Minuten von C3 Newsroom Sind in Staffel 2 von "Match My Ex" dabei: Calvin Ogara und Christin Pawlowski. Bild: Joyn / René Lohse

Christin Pawlowski zählt zu den Kandidatinnen der zweiten Staffel von "Match My Ex". Mit ihrem Ex Calvin kommt sie sich in der Villa in Athen sehr nah. Nun überrascht Christins Oma mit Aussagen, was sie von dem Ganzen hält.

"Match My Ex" geht in Staffel 2 Jeden Freitag zwei neue Folgen - kostenlos auf Joyn!

Oma von "Match My Ex"-Kandidatin begeistert mit klarer Ansage Bei "Match My Ex" auf Joyn werden Ex-Paare von ihren Verflossenen mit Reality-Stars neu verkuppelt. So ist das Konzept der Joyn-Sendung. Doch in der Villa in Athen flammen manchmal - zumindest vorübergehend - alte Gefühle wieder auf. So geschehen auch bei Teilnehmerin Christin Pawlowski ("Are You The One - Realitystars In Love") und ihrem Ex Calvin Ogara ("Too Hot Too Handle Germany"). Sie knutschen wild vor den Kameras. Darüber tauscht sich Christin nun mit ihrer Oma aus, wie sie in Instagram-Videos (Account: christin.pawlowski) dokumentiert. Und die Aussagen der Oma sorgen für Begeisterung. Wie sie die jüngste Folge fand, will die Enkelin bei einem Café-Besuch wissen. "Schon gut", antwortet die Großmutter. Die Influencerin hakt nach: "Du weißt, was da passiert ist?" Doch die Oma bleibt völlig cool: "Dass ihr da im Bett rumgemacht habt. Ich fand da nichts Schlechtes bei, das war doch voll in Ordnung. Und wer das nicht sehen mag, der soll sich das eben halt nicht angucken", so ihre Meinung. Da sei "nichts Verwerfliches" oder "Verbotenes".

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"Das ist normal, ne" - Christins Oma steht hinter der "Match My Ex"-Kandidatin Christin zeigt sich gerührt. Sie sei "eine sehr tolerante Oma", freut sie sich. Die ältere Dame stellt klar, normalerweise gucke sie sowas auch gar nicht, wenn aber ihre Enkelin, ihre "Maus" dabei sei, sei das natürlich etwas anderes. Und auch ihre Freundin sei inzwischen sehr interessierte Zuschauerin. Auch in einem weiteren Video hat die "Match My Ex"-Kandidatin ihre Großmutter zu dem Format befragt - und will es da ganz genau wissen. "Was würdest du denn dazu sagen, wenn ich im Fernsehen Sex hätte?" Auch hier fällt die Antwort der Großmutter ganz gelassen aus: “Das ist normal, ne. Sex ist normal“. Sie betont allerdings auch: "Ich würde es nicht machen, aber muss ja jeder für sich selber entscheiden, sage ich immer."

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Christin erklärt, dass es "zum Glück" nicht zum Sex gekommen sei. "Es war kurz davor." Ihre Oma tippt auch sofort richtig, mit wem sich Christin in der Villa so nah kam - mit ihrem Ex Calvin. "Aber du bist nicht mit ihm zusammen?", will sie wissen.

Christins Oma sorgt für begeisterte Reaktionen: "Was für ein tolles Verhältnis" Die Antwort zeigt Christin nicht vollständig. So viel postet sie aber: "In der ersten Nacht hatten wir was miteinander, als ich da war. Aber ich habe da auch gemerkt, da ist nichts mehr."



Darauf merkt ihre Oma an: "Und das ist vielleicht ganz gut so." Instagram-User reagieren auf die Clips begeistert. "So eine tolle Omi" oder "Wie süß ist dieses Gespräch bitte, was für ein tolles Verhältnis", lauten Kommentare. Alle Folgen der 2. Staffel von "Match My Ex" kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Hier findest du alle Sendetermine der einzelnen Folgen auf einen Blick!

"Match My Ex" 2026: Diese Reality-Stars wollen ihre:n Ex verkuppeln Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner Bild: Joyn / René Lohse

Aurelia Lamprecht und Rob Solo Bild: Joyn / René Lohse

Anna Iffländer und Julius Tkatschenko Bild: Joyn / René Lohse

Fabrizio Behrens und Rina Tavares Bild: Joyn / René Lohse

Tim Kühnel und Emma Fernlund Bild: Joyn / René Lohse

Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman Bild: Joyn / René Lohse

Calvin Ogara und Christin Pawlowski Bild: Joyn / René Lohse

Sabrina Wlk und Daniel Fischer Bild: Joyn / René Lohse

Francesca Brinley und Alan Wey Bild: Joyn / René Lohse 1 / 9 zum vorherigen Bild

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