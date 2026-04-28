Adrenalin pur im bulgarischen Wald Serkan Yavuz, Max Bornmann & Co.: Diese Reality-Stars jagen sich ab 12. Mai bei "The Hunt" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Bereit für das ultimative Katz-und-Maus-Spiel: Der Start-Cast von "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" macht sich im bulgarischen Wald bereit für die Jagd. Bild: Joyn/Renè Lohse

Es wird wild, es wird taktisch und vor allem: absolut nervenaufreibend! Mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" bringen ProSieben und Joyn eine brandneue Reality-Competition an den Start. Diese zehn bekannten Reality-Stars kämpfen im tiefsten bulgarischen Wald um bis zu 50.000 Euro.

Die Prämisse der neuen Show ist so simpel wie genial: Nicht gefangen werden! In "The Hunt" werden die Promis entweder zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Körperliche Fitness allein reicht hier nicht aus - gefragt sind Köpfchen, Nervenstärke und vor allem taktisches Geschick. Wer es schafft, den Wald am Ende des Tages als Gejagte:r zu verlassen, sichert sich einen enormen Vorteil: Sie oder er darf mitbestimmen, welche:r Jäger:in das Spiel verlassen muss, und rückt der Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro einen großen Schritt näher.

"Losrennen um dein Leben" Dass die Dreharbeiten den Promis alles abverlangt haben, machen die ersten Statements deutlich. "Wenn du als Gejagter einen Jäger siehst, dann musst du losrennen. Losrennen um dein Leben. Das ist Adrenalin pur", erinnert sich Reality-Star Cecilia Asoro an das Abenteuer. Aber auch die Rolle der Jäger:innen hat es in sich, wie Reality-Dauergast Serkan Yavuz verrät: "Als Jäger geht dir der Arsch auf Grundeis, wenn du umherirrst und keinen findest." Für ihn steht fest, dass man das Spiel nur mit Köpfchen gewinnen kann: "Am Ende des Tages musst du taktisch vorgehen. Ist es taktisch klug, gezielt die Rollen zu tauschen und von Gejagter Jäger zu werden? Oder nicht?"

Das ist der Cast von "The Hunt" 2026 Max Bornmann Auf der Lauer im bulgarischen Wald: Max Bornmann muss bei "The Hunt" auf der Hut sein, um nicht zur leichten Beute zu werden. Bild: Joyn/Renè Lohse

Maurice Dziwak Perfekt getarnt oder gleich entdeckt? Maurice Dziwak geht bei "The Hunt" auf die Knie, um in der dichten Vegetation nicht aufzufallen. Bild: Joyn/Renè Lohse

Serkan Yavuz Voller Fokus auf die 50.000 Euro Preisgeld: Reality-Star Serkan Yavuz zeigt sich im bulgarischen Wald kampfbereit für "The Hunt". Bild: Joyn/Renè Lohse

Caro Robens Von Mallorca in den bulgarischen Dschungel: Caro Robens ist hart im Nehmen, doch das extreme Katz-und-Maus-Spiel bei "The Hunt" fordert volle Konzentration. Bild: Joyn/Renè Lohse

Aaron Königs In Rot auf der Jagd nach bis zu 50.000 Euro: Reality-Star Aaron Königs macht sich bereit für das ultimative Katz-und-Maus-Spiel. Bild: Joyn/Renè Lohse

Cecilia Asoro "Das ist Adrenalin pur!" - Cecilia Asoro zeigt sich im bulgarischen Wald entschlossen und kampfbereit für die extreme Challenge bei "The Hunt". Bild: Joyn/Renè Lohse

Gloria Schwesinger Ruhig und fokussiert: Gloria Schwesinger sucht im dunklen Grün des bulgarischen Waldes nach Deckung. Bei "The Hunt" kann jede unvorsichtige Bewegung das Aus bedeuten. Bild: Joyn/Renè Lohse

Valentina Principessa Bereit für die Jagd: Valentina Principessa im taktischen Outfit für das neue Reality-Format "The Hunt". Bild: Joyn/Renè Lohse

Sandra Sicora Glamour ade: Nachrückerin Sandra Sicora tauscht für "The Hunt" ihre Glitzer-Outfits gegen taktische Tarnung im bulgarischen Wald. Bild: Gartner

Jochen Horst Vom TV-Ermittler zum Gejagten? Schauspieler Jochen Horst tritt bei "The Hunt" als Nachrücker an. Bild: Gartner 1 / 10 zum vorherigen Bild

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