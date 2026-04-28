Adrenalin pur im bulgarischen Wald
Serkan Yavuz, Max Bornmann & Co.: Diese Reality-Stars jagen sich ab 12. Mai bei "The Hunt"
Veröffentlicht:von Lena Maier
Es wird wild, es wird taktisch und vor allem: absolut nervenaufreibend! Mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" bringen ProSieben und Joyn eine brandneue Reality-Competition an den Start. Diese zehn bekannten Reality-Stars kämpfen im tiefsten bulgarischen Wald um bis zu 50.000 Euro.
Die Prämisse der neuen Show ist so simpel wie genial: Nicht gefangen werden! In "The Hunt" werden die Promis entweder zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Körperliche Fitness allein reicht hier nicht aus - gefragt sind Köpfchen, Nervenstärke und vor allem taktisches Geschick.
Wer es schafft, den Wald am Ende des Tages als Gejagte:r zu verlassen, sichert sich einen enormen Vorteil: Sie oder er darf mitbestimmen, welche:r Jäger:in das Spiel verlassen muss, und rückt der Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro einen großen Schritt näher.
"Losrennen um dein Leben"
Dass die Dreharbeiten den Promis alles abverlangt haben, machen die ersten Statements deutlich. "Wenn du als Gejagter einen Jäger siehst, dann musst du losrennen. Losrennen um dein Leben. Das ist Adrenalin pur", erinnert sich Reality-Star Cecilia Asoro an das Abenteuer.
Aber auch die Rolle der Jäger:innen hat es in sich, wie Reality-Dauergast Serkan Yavuz verrät: "Als Jäger geht dir der Arsch auf Grundeis, wenn du umherirrst und keinen findest." Für ihn steht fest, dass man das Spiel nur mit Köpfchen gewinnen kann: "Am Ende des Tages musst du taktisch vorgehen. Ist es taktisch klug, gezielt die Rollen zu tauschen und von Gejagter Jäger zu werden? Oder nicht?"
Das ist der Cast von "The Hunt" 2026
Diese acht Reality-Stars begeben sich von Tag eins an auf die Jagd nach der fetten Beute (und nacheinander):
Caro Robens ("Goodbye Deutschland", "Das Sommerhaus der Stars")
Cecilia Asoro "Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy")
Max Bornmann ("Are you the One?", "Forsthaus Rampensau Germany")
Gloria Schwesinger ("The 50", "Das große Promi-Büßen", "Das Sommerhaus der Stars")
Maurice Dziwak ("Forsthaus Rampensau Germany", "Promis unter Palmen")
Aaron Königs ("Good Luck Guys", "The Power")
Valentina Principessa ("The Biggest Loser", "Good Luck Guys")
Doch damit nicht genug: Als Nachrücker:innen werden diese zwei weiteren Promis das Feld im bulgarischen Wald noch einmal ordentlich aufmischen:
Sandra Sicora ("Match My Ex!", "Der Promihof"
Jochen Horst (Alarm für Cobra 11", "Promi Big Brother")
"The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" startet am Dienstag, 12. Mai 2026. Die insgesamt acht Folgen laufen immer dienstags um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und stehen dir im Anschluss natürlich auch kostenlos auf Joyn zum Streamen bereit. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.