Promis auf der Flucht
So funktioniert "The Hunt": Alle Infos zur neuen Reality-Competition auf ProSieben und Joyn
Veröffentlicht:von Lena Maier
Raus aus der klimatisierten Reality-Villa, rein in die erbarmungslose Wildnis! Mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" bringen ProSieben und Joyn ein Reality-Format an den Start, das die Stars physisch und psychisch an ihre absoluten Grenzen bringen wird. Hier geht es nicht um Reichweite oder Follower:innen, sondern ums nackte Überleben im Spiel.
"The Hunt": 2,5 Quadratkilometer pure Wildnis und ein ständiger Rollentausch
Tief im bulgarischen Wald, fernab von WLAN, Likes und Glamour, beginnt das Abenteuer "The Hunt". Die Jagd hetzt die Stars durch zwölf Sektoren, die insgesamt 2,5 Quadratkilometer umfassen - ein Gebiet, das größer ist als das Fürstentum Monaco! Auf sie warten Felsen, Dornen, dichtes Gestrüpp und sengende Hitze. Kurzum: Die absolute Hölle für die Promis.
Das Spielprinzip ist so simpel wie nervenaufreibend: Es gibt Jäger:innen und Gejagte. Als Gejagte:r musst du nicht nur fliehen, sondern vor allem Prüfungen im Wald finden und bestehen, um Geld für den Jackpot (bis zu 50.000 Euro) zu erspielen. Die Jäger:innen hingegen haben nur ein Ziel: die Gejagten fangen. Gelingt ihnen das, wird sofort getauscht - der oder die Jäger:in wird zum Gejagten und auch das bis dahin erspielte Geld wechselt den Besitzer oder die Besitzerin.
Die einzige Orientierungshilfe in der Wildnis ist ein Kommunikations- und Radar-Datenträger. Doch Vorsicht: Jeder Schritt kann die Stars verraten. Nach jeder Jagd müssen alle Teilnehmer:innen zurück ins "Jagdhaus". Dort wird es taktisch: Die Gejagten dürfen wählen, welcher der Jäger:innen die Show verlassen muss. Nur wer clever spielt, die richtigen Entscheidungen trifft, im Zweifel auch bereit ist, Freunde zu verraten, und am Ende übrig bleibt, nimmt das gesamte erspielte Geld mit nach Hause.
Die Kandidat:innen der ersten Staffel
Acht wagemutige Reality-Stars stellen sich von Tag eins an der Herausforderung im bulgarischen Wald, im Laufe der Show kommen zudem noch zwei Nachrücker:innen hinzu, die das Feld der Jäger:innen und Gejagten ordentlich durcheinanderwirbeln werden. Wer genau dabei ist und welche Taktik die Stars verfolgen, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Cast-Artikel:
Die Sendetermine auf ProSieben
Das extreme Katz-und-Maus-Spiel startet am Dienstag, 12. Mai 2026. ProSieben zeigt die insgesamt acht Folgen der packenden Reality-Competition immer dienstags um 22:35 Uhr. Um die Spannung auf die Spitze zu treiben, werden die Episoden jeweils als Doppelfolgen ausgestrahlt.
"The Hunt" im Streaming auf Joyn
Wer am Dienstagabend keine Zeit hat oder das Spektakel lieber ganz flexibel auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV verfolgen möchte, ist auf Joyn genau richtig. Alle Folgen von "The Hunt" stehen nach TV-Ausstrahlung auch kostenlos zum Streamen auf Joyn zur Verfügung. So verpasst ihr keine Sekunde der Jagd, egal wo ihr gerade seid.