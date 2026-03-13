TV-Duell bei Kabel Eins
Heftige Kritik bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Wirtin kämpft mit Tränen
Veröffentlicht:von C3
Die Kritik einer "Mein Lokal, Dein Lokal"-Mitstreiterin trifft Gastgeberin Ulrike mitten ins Herz und sorgt für eine angespannte Stimmung am Tisch. Während sie sichtlich mit den Emotionen kämpft, schaltet sich Profi Robin Pietsch ein und richtet deutliche Worte an die Runde.
Ganze Folgen "Mein Lokal, Dein Lokal" jetzt auf Joyn streamen
Gastgeberin gerät unter Druck
Zur Wochenmitte der TV-Kochshow "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es in die "Burgschänke Leuchtenburg" in Seitenroda bei Erfurt. Gastgeberin Ulrike führt das Ausflugslokal auf der historischen Anlage und möchte ihre Mitstreiter:innen mit regionaler Küche überzeugen.
Nach einer Tour durch die Burg sollen die Gäst:innen hier neue Kraft tanken. Doch schon früh im Menü wird klar: Ganz reibungslos läuft der Abend für Ulrike und ihr Team nicht.
Kritik wird beim Hauptgang deutlich
Bereits bei der Vorspeise äußern einige Teilnehmer:innen Zweifel. Beim Hauptgericht wird die Kritik jedoch deutlich schärfer. Besonders Gastronomin Laura nimmt kein Blatt vor den Mund, als sie ihren Matjes mit Kartoffeln und Schmand probiert. Sie bemängelt sowohl die Kartoffeln als auch den Schmand.
Es ist kein überzeugendes Hauptgericht für mich!
Am Ende fällt ihr Urteil noch klarer aus: "So wie ich das Gericht heute bekommen habe, sollte es nicht im Restaurant serviert werden." Ein Schock für Ulrike.
Profi überrascht von der Härte
Die deutlichen Worte sorgen bei Gastgeberin Ulrike und Koch Jörg für sichtbaren Schock. Auch Profi-Koch Robin Pietsch reagiert überrascht auf die Situation. "Ja, das ist natürlich eine harte Kritik, und so richtig verdient ist das jetzt nicht", sagt er zunächst.
Anschließend richtet er sich direkt an die gesamte Runde der Gastronom:innen: "Ich kann alles nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich gebe euch vieren jetzt auch gerne mal mit: Überdenkt bitte dieses Konzept, überdenkt 230 Sitzplätze. Die Küche ist nicht groß. Man muss gut vorbereitet sein."
Gastgeberin kämpft mit den Emotionen
Die Kritik lässt sich nicht mehr zurücknehmen. Besonders Lauras deutliche Worte gehen Ulrike nahe. Sichtlich bewegt gesteht sie: "Ich bin so ein emotionaler Mensch. Ich könnte nicht am Tisch sitzen und mit so einer eisigen Miene. [...] Mich stimmt das so ein bisschen traurig."
Mit zittriger Stimme wirkt sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. Trotzdem versuchen sie und Koch Jörg, den Abend positiv zu Ende zu bringen - und hoffen auf faire Bewertungen der übrigen Juror:innen.
Wie die Wertungen letztendlich ausffalen, siehst du in der Folge
Mehr entdecken
Fernseh-Koch
Vom TV-Koch zu neuen Küchen-Abenteuern: Das macht Mike Süsser heute
Überraschende Wendung am Finaltag
Skandal bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Darum flog Murat raus
Matt Damon war auch dort
"Mein Lokal, Dein Lokal": Hier geht Hollywood ein und aus
Neue Challenges mit neuen Köchen
"Mein Lokal, Dein Lokal": Ali Güngörmüs, Christian Henze und Robin Pietsch sind 2025 neu dabei!
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Restaurants gesucht
10 Jahre bei Kabel Eins
"Mein Lokal, Dein Lokal" feiert Jubiläum
"Mein Lokal, Dein Lokal" liefert seit zehn Jahren Rezepte am laufenden Herd
"Mein Lokal, Dein Lokal": Die 10 beliebtesten Rezepte zum 10. Jubiläum
Wochenübersicht Staffel 17 mit den Folgen 65 bis 69
"Mein Lokal, Dein Lokal" in den Niederlanden: So endete die Camping-Spezial-Woche mit Mike Süsser
Wochenübersicht Staffel 17 mit den Folgen 80 bis 84
"Mein Lokal, Dein Lokal" - Das Verve bläst zur Küchenrevolution: Wochenwettstreit und Sieger in Krefeld