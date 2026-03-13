TV-Duell bei Kabel Eins Heftige Kritik bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Wirtin kämpft mit Tränen Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von C3 "Mein Lokal, Dein Lokal"-Experte Robin Pietsch verteidigt Gastronomin nach heftiger Kritik. Bild: Joyn / Nadine Rupp

Die Kritik einer "Mein Lokal, Dein Lokal"-Mitstreiterin trifft Gastgeberin Ulrike mitten ins Herz und sorgt für eine angespannte Stimmung am Tisch. Während sie sichtlich mit den Emotionen kämpft, schaltet sich Profi Robin Pietsch ein und richtet deutliche Worte an die Runde.

Gastgeberin gerät unter Druck Zur Wochenmitte der TV-Kochshow "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es in die "Burgschänke Leuchtenburg" in Seitenroda bei Erfurt. Gastgeberin Ulrike führt das Ausflugslokal auf der historischen Anlage und möchte ihre Mitstreiter:innen mit regionaler Küche überzeugen. Nach einer Tour durch die Burg sollen die Gäst:innen hier neue Kraft tanken. Doch schon früh im Menü wird klar: Ganz reibungslos läuft der Abend für Ulrike und ihr Team nicht.

Kritik wird beim Hauptgang deutlich Bereits bei der Vorspeise äußern einige Teilnehmer:innen Zweifel. Beim Hauptgericht wird die Kritik jedoch deutlich schärfer. Besonders Gastronomin Laura nimmt kein Blatt vor den Mund, als sie ihren Matjes mit Kartoffeln und Schmand probiert. Sie bemängelt sowohl die Kartoffeln als auch den Schmand.

Es ist kein überzeugendes Hauptgericht für mich! "Mein Lokal, Dein Lokal"-Kandidatin Laura

Am Ende fällt ihr Urteil noch klarer aus: "So wie ich das Gericht heute bekommen habe, sollte es nicht im Restaurant serviert werden." Ein Schock für Ulrike.

Profi überrascht von der Härte Die deutlichen Worte sorgen bei Gastgeberin Ulrike und Koch Jörg für sichtbaren Schock. Auch Profi-Koch Robin Pietsch reagiert überrascht auf die Situation. "Ja, das ist natürlich eine harte Kritik, und so richtig verdient ist das jetzt nicht", sagt er zunächst. Anschließend richtet er sich direkt an die gesamte Runde der Gastronom:innen: "Ich kann alles nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich gebe euch vieren jetzt auch gerne mal mit: Überdenkt bitte dieses Konzept, überdenkt 230 Sitzplätze. Die Küche ist nicht groß. Man muss gut vorbereitet sein."

Gastgeberin kämpft mit den Emotionen Die Kritik lässt sich nicht mehr zurücknehmen. Besonders Lauras deutliche Worte gehen Ulrike nahe. Sichtlich bewegt gesteht sie: "Ich bin so ein emotionaler Mensch. Ich könnte nicht am Tisch sitzen und mit so einer eisigen Miene. [...] Mich stimmt das so ein bisschen traurig." Mit zittriger Stimme wirkt sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. Trotzdem versuchen sie und Koch Jörg, den Abend positiv zu Ende zu bringen - und hoffen auf faire Bewertungen der übrigen Juror:innen.