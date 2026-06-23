Karriere nach der Serie Tony Shalhoub, Bitty Schram und Co.: Das machen die Stars aus "Monk" jetzt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Katharina von Freyburg Wie sehen Randy Disher (Jason Gray-Stanford), Sharona (Bitty Schram), Monk (Tony Shalhoub) und Captain Leland Stottlemeyer (Ted Levine, v.l.) wohl heute aus? Bild: Instagram / celebrityevangelist / IMAGO/ZUMA Press Wire / IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Image Press Agency / © 2005 Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved.

Was wurde eigentlich aus dem Ermittler:innen-Team rund um den exzentrischen Detektiv Adrian Monk? Einige der Schauspieler:innen blieben Hollywood treu, andere zogen sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurück.

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Tony Shalhoub: Mehr als "Monk" Während seine Kolleg:innen nach dem Ende von "Monk" deutlich seltener vor der Kamera standen, rissen die Rollenangebote für den Hauptdarsteller der Erfolgsserie nicht ab. Mit "The Marvelous Mrs. Maisel", Erfolgen am Broadway und seiner Rückkehr als Adrian Monk blieb er das sichtbarste Gesicht des Casts. Wie Tony Shalhoubs Leben aktuell aussieht und welches neue Krimiprojekt ihn erneut mit den "Monk"-Machern zusammenbringt, erfährst du hier:

Bitty Schram und das Sharona-Rätsel Kaum ein Thema beschäftigt die Fangemeinde immer noch so sehr wie der plötzliche Abschied von Sharona Fleming. Die temperamentvolle Krankenschwester gehörte in den ersten drei Staffeln zu den beliebtesten Figuren der Serie und war für viele Zuschauer:innen die perfekte Ergänzung zu Monks Eigenheiten. In der Handlung zog Sharona überraschend zurück nach New Jersey, um ihrem Ex-Mann eine zweite Chance zu geben. Einen richtigen Abschied bekam sie allerdings nicht: "Mr. Monk kann auch anders", die 9. Folge von Staffel 3, ist ihr letzter regulärer Auftritt. Die Begründung für ihren Weggang gab es in der Serie erst nachträglich in der darauffolgenden Episode.

Bitty Schrams letzter Einsatz als Sharona in "Monk" Ganze Folge Monk Mr. Monk kann auch anders Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.05.2026 • 41 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hinter den Kulissen kursierten allerdings andere Erklärungen. Das US-Magazin "Entertainment Weekly" schrieb 2009, Schram sei Berichten zufolge wegen eines Vertrags-Streits ausgestiegen. Die Produzent:innen erklärten damals, man wolle kreativ in eine andere Richtung gehen. Bitty Schram übernahm 2009 noch einmal einen Gastauftritt in der achten und letzten Staffel. Anschließend wurde sie nur noch selten in Film- und Fernsehproduktionen besetzt. Ihre letzte Rolle liegt inzwischen mehrere Jahre zurück. Auf dem Instagram-Kanal @ricomiconofficial kannst du in einem Video sehen sehen, wie sie 2025 aussah. Dort hat sie eine Ankünding für einen Event-Besuch gemacht.

Traylor Howard: Ryan Reynolds war ihr Serienpartner Natalie Teeger hatte keinen leichten Start. Schließlich musste sie die beliebte Sharona ersetzen. Trotzdem entwickelte sich die alleinerziehende Mutter schnell zu einer festen Größe und begleitete Adrian Monk bis zum Serienfinale.

In dieser "Monk"-Folge tritt Traylor Howard als Natalie Teeger zum ersten Mal in Erscheinung Ganze Folge Monk Mr. Monk und Natalie fischen im Dunkeln Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.05.2026 • 42 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Viele Fans wissen allerdings nicht, dass Traylor Howard bereits vor "Monk" aus dem TV bekannt war. In der Sitcom "Two Guys and a Girl" spielte sie mehrere Jahre eine der Hauptrollen - an der Seite eines damals noch weitgehend unbekannten Ryan Reynolds. Lange bevor dieser mit "Deadpool" zum Weltstar wurde, gehörten die beiden zu den jungen Sitcom-Stars der späten 1990er-Jahre. Nach dem Ende von "Monk" wurde es beruflich deutlich ruhiger. Howard trat nur noch selten öffentlich auf. Für den Film "Mr. Monks letzter Fall" kehrte sie 2023 als Natalie zurück.

Traylor Howard 2024: Nach "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie" hat sie in keinem weiteren Schauspiel-Projekt mitgewirkt. Bild: IMAGO / UPI Photo

Ted Levine: Vom Psychopathen zum Publikumsliebling Für "Monk"-Fans bleibt Ted Levine für immer Captain Leland Stottlemeyer - loyal, geduldig und oft der einzige Mensch im Raum, der Monks Eigenheiten wirklich verstand. Filmfans kannten ihn allerdings schon lange vorher. Bereits 1991 sorgte Levine an der Seite von Anthony Hopkins und Jodie Foster als Serienmörder Buffalo Bill in "Das Schweigen der Lämmer" für Gänsehaut. Kaum ein Schauspieler hat zwei so unterschiedliche Kultfiguren in seiner Filmografie.

Nach "Monk" war Levine weiterhin als Charakterdarsteller gefragt. So spielte er unter anderem in Martin Scorseses Psychothriller "Shutter Island" (2010) mit Leonardo DiCaprio. Später übernahm er Rollen in Produktionen wie "Single Shot" (2013) und "Jurassic World: Das gefallene Königreich" (2018). Auch in "Mr. Monks letzter Fall" war er 2023 wieder dabei.

Hättest du Ted Levine im Jahr 2026 wiedererkannt? Der "Monk"-Darsteller tritt privat in anderem Look auf, als man es noch aus der Serie gewohnt war. Bild: IMAGO / Image Press Agency

Jason Gray-Stanford als Randy Disher, Meister der falschen Fährten Lieutenant Randy Disher war oft unfreiwillig komisch. Seine kuriosen Theorien, oft eingeleitet durch eine skurrile Whiteboard-Zeichnung, lagen fast immer daneben - genau das wurde zu seinem Markenzeichen. Auch nach "Monk" arbeitete Jason Gray-Stanford als Schauspieler weiter. Weniger bekannt ist, dass er parallel oft Synchronrollen gesprochen hat. Anime-Fans kennen seine Stimme unter anderem aus englischen Fassungen von "Dragon Ball Z".

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Wie viele seiner ehemaligen Kolleg:innen ließ sich Gray-Stanford die große "Monk"-Reunion in 2023 nicht entgehen.

Jason Gray-Stanford 2024: So cool ist der Schauspieler nur selten in der "Monk"-Serie aufgetreten. Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Stanley Kamel: Der Abschied von Dr. Kroger Dr. Charles Kroger war nicht nur Monks Therapeut. Über Jahre hinweg half er dem Ermittler dabei, mit seinen Ängsten, Zwängen und dem Verlust seiner Frau umzugehen. Viele Fans betrachten ihn bis heute als das emotionale Zentrum der Serie. Umso größer war der Schock, als Schauspieler Stanley Kamel im April 2008 im Alter von 65 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt starb. Die Produzent:innen entschieden sich daraufhin gegen eine Neubesetzung. Auch in der Serie starb Dr. Kroger. Die erste Episode der siebten Staffel widmete "Monk" seinem langjährigen Darsteller - einer der emotionalsten Momente der gesamten Serie.

Schock für den "Monk"-Cast und die Fans der Serie: Stanley Kamel ist 2008 plötzlich gestorben. Bild: IMAGO / WENN