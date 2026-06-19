Exklusives Joyn-Interview 21 gestählte Fragen: "Morlock Motors" Inside fühlt Karosserie-Profi Björn auf den Zahn Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Andreas Ilmberger Morlock Björn stellt sich den Fragen von Joyn in seinem natürlichen Lebensraum im Westerwald. Bild: Joyn / Kabel Eins

Bei "Morlock Motors" wird nicht nur geschraubt, gehandelt und improvisiert. Dieses Mal plaudert Mechaniker Björn mit uns und gibt spannende Einblicke in den Werkstattbetrieb in Peterslahr.

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Was wäre der Morlock-Boss Michael Manousakis nur ohne seine Jungs in der Werkstatt, die dort mit viel Erfahrung und Geschick die Wünsche ihres Chefs umsetzen? Einer seiner treuen Angestellten ist der Karosserie-Spezialist Björn, der das Team seit nunmehr vier Jahren tatkräftig unterstützt. Im Interview schildert der Mechaniker, wie es im Alltag der Schrauber wirklich läuft. Joyn: Ist es richtig, dass "Morlock Motors" alle ausrangierten Bestände der U.S. Army kaufen muss? Björn: Ja, Michael hat einen speziellen Vertrag mit den USA, dass er in Deutschland oder gar Europa ausrangierte Gerätschaften einkaufen muss. Deswegen haben wir viele ganz komische Sachen hier, etwa Fitnessgeräte, Zahnarzt-Stühle … also Dinge, die man gar nicht auf den ersten Blick mit 'Morlock Motors' in Verbindung bringen würde.

Was war hier bislang euer größter Fehlkauf? Wir haben Kino-Projektoren hier stehen, noch für so richtig große Filmrollen. Ich glaube, die haben gar keine Verwendung mehr. Heutzutage sind ja alle Kinos digital. Und wenn man Pech hat, dann laufen die auch noch mit 110 Volt, das kann man hier gar nicht gebrauchen.

Ihr seid Dank "Morlock Motors" in eurem Leben schon so viel gefahren und geflogen. Welche Kiste war bislang das spektakulärste Fortbewegungsmittel? Für mich war das spektakulärste Fahrzeug so ein 77er Chevy V8 mit Kompressor-Umbau. Das war was Cooles. Leider ist der relativ schnell verkauft worden. Und welches Fahrzeug oder Flugzeug steht noch auf deiner persönlichen Wunschliste? Über Glozkys Werkstatt steht ein 1957er Ford Thunderbird - der wäre was für mich. Der müsste natürlich erst repariert werden, aber das wäre ein Traumfahrzeug, mit dem würde ich gerne mal dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Das Gelände von "Morlock Motors" ist mit riesigen 28.000 Quadratmetern größer als vier Fußballfelder. Gibt es dort Ecken und Winkel, in die du dich allein gar nicht mehr hineintraust? Ich trau' mich überall hin. Aber manchmal ist es besser, jemandem Bescheid zu sagen, wo man gerade hingehen möchte. Denn einige Ecken sind doch irgendwie ein bisschen gefährlich, glaube ich. Und man wird auch niemanden suchen, wenn er nicht mehr auftaucht - erst wieder am nächsten Arbeitstag. Kann man für die am Hof befindlichen Fahrzeuge einen Wert schätzen und wenn ja, wie hoch liegt er wohl? Also, das geht schon in die Millionen, würde ich sagen. Hier stehen ja viele Fahrzeuge, mehrere Hundert an der Zahl. Einige sind wohl nur Schrottwert, aber andere sind richtige Sammlerstücke. Da kommt schon eine Summe zusammen.

Wie viele Staffeln von "Steel Buddies" und "Morlock Motors" hat es gedauert, bis die Morlock-Werkstatt in Peterslahr zu einem Pilgerort von Fans und Motor-Nerds wurde? Ich bin erst vier Jahre hier, von daher weiß ich nicht, wie lange es gedauert hat. Der Fan-Ansturm war schon sehr groß, als ich hier angefangen habe. Und er reißt auf jeden Fall nicht ab, ich denke, das geht noch etwas weiter so! Wie geht ihr vor Ort mit solchen Pilgern um? Ich freue mich über Besucher, gerade wenn sie dann bei mir in die Karosserie-Werkstatt reinschauen und sich das gerne angucken wollen. Dann quatsche ich schon mal ein bisschen mit denen. Wie geht ihr mit den Vorschriften und Behörden um, insbesondere wenn ihr ungewöhnliche oder militärische Fahrzeuge restauriert? Umgang mit Behörden habe ich gar keinen. Das wird irgendwie im Büro abgefangen. Wie definiert "Morlock Motors" den Begriff "TÜV-relevant"? Ist das eher eine unverbindliche Empfehlung oder ein Hindernis, das man mit genug schwarzer Farbe ignorieren kann?“ Wenn etwas TÜV-relevant ist, dann wird das auch definitiv zu 100 % erledigt. Wir haben keinen Bonus beim TÜV, dass wir irgendwelche kaputten Fahrzeuge durchboxen können.

Wenn der Chef mit einem neuen 'Schnäppchen' um die Ecke kommt: Ist das Zittern in den Händen dann pure Vorfreude oder ein Warnsignal des Nervensystems?“ Beides. Also meistens ist das ja wirklich was Großes, was der Chef mitbringt. Aber oft ist der Zustand nicht ganz so, wie er sein sollte. Das heißt dann, dass es sehr arbeitsintensiv werden kann. Und manchmal gibt es sehr unterschiedliche Meinungen darüber, was schnell fertig werden kann und soll. Michael kauft immer wieder riesige Mengen an Schrott und Ersatzteilen ein. Wie viel davon ist strategische Planung und wie viel reines Jagdfieber eines Sammlers? Alles ist eine strategische Planung - aus Michaels Sicht. Ich würde vieles als Schrott definieren. Ob das jetzt wirklich teilweise nur eine Sammlung ist, die nicht unter die Leute gebracht wird, das hab' ich mich auch schon gefragt. Vielleicht ist es tatsächlich so … aber es ist ja nicht verboten, etwas zu sammeln.

Schau die letzte Folge von Staffel 4 an Ganze Folge Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Hart verhandelt, schwer geladen: Ersatzteiljagd in Arizona und ein Monster‑Heli Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.05.2026 • 87 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wie oft am Tag muss das Mechaniker-Team Michael erklären, dass Physik leider auch im Westerwald gilt? Bei jedem Projekt. Also bei jedem größeren Projekt, wo etwas Spezielleres gemacht werden soll, muss man ihn davon überzeugen, dass die Physik nicht nur außerhalb von Peterslahr gilt, sondern auch bei uns hier auf dem Firmengelände. Banausen sehen in dem Betriebsgelände in Peterslahr vermutlich nur Blech, aber ist dieses Anwesen nicht eigentlich ein lebendes Archiv der Industriegeschichte, das man kuratieren sollte? Morlock Motors als Museum? Ja, warum nicht! Als technische oder gar militärische Kulturgeschichte vielleicht. Sollte man also ein bisschen spezialisieren. Gibt es ein Fahrzeug auf dem Hof, von dem sich Michael niemals trennen würde, egal wie hoch das Gebot ist?“ Glaube ich nicht. Michael trennt sich von allem, wenn der Preis stimmt. Wie viel 'Westerwälder Ingenieurskunst' steckt in so einem US-Fahrzeug, wenn die originalen Ersatzteile seit 40 Jahren nicht mehr existieren? Da steckt sehr viel Ingenieurskunst drin. Wir kriegen alles wieder hin. Apropos Ersatzteile: Existiert dafür eigentlich so etwas wie ein digitales Warensystem, oder basiert das Wissen über den Standort jeder Schraube auf kollektivem Gedächtnis?

Unsere Lagerhaltung ist sehr speziell. Die basiert auf einem kollektiven Gedächtnis und auf einem digitalen Lagerhaltungs-System. Beides ist allerdings löchrig. Björn

Welche Geschichte von diesem Hof wird eigentlich viel zu selten erzählt, weil sie nicht spektakulär genug für die Kamera ist, aber unabdingbar für das Morlock-Team? Wenn man Ersatzteile sucht und ins Karosserie-Lager gehen muss, da liegen rote Hauben, Türen, Kotflügel, alle auf einen Haufen. Wenn man da was braucht, ist es wirklich ein riesiger Arbeitsaufwand, das zu bergen. Das weiß gar keiner, wie viel Arbeit das ist. Man klettert da über Berge und muss aufpassen, dass man sich nicht die Füße bricht. Außerdem muss man erstmal einen halben Tag Sachen beiseite räumen, bevor man das richtige Teil endlich in Händen hält. Das ist eine Sache, die wird gar nicht so gezeigt, und ich finde, das hätte mehr Beachtung verdient. Vor kurzem startete Michael auf YouTube einen Aufruf, dass er für die Werkstatt dringend gute Schrauber sucht. Was muss ein Mechaniker mitbringen, um hier länger als eine Probewoche zu überleben? Man braucht ein dickes Fell, um hier zu arbeiten. Die Fähigkeiten, die jemand mitbringt, sind das eine. Aber man muss auch ins Team passen. Und man darf nicht jedes Wort immer auf die Goldwaage legen. Eine gewisse Schlagfertigkeit wäre ebenfalls eine gute Voraussetzung. Was ist das Erste, was man lernt, wenn man bei "Morlock Motors" anfängt? Die Bedienung des Gabelstaplers oder die Fähigkeit, Michaels Stimmungen richtig zu deuten? Die Fähigkeit, Michaels Stimmungen zu deuten, das ist schon eine sehr wichtige Sache. Aber das lernt man ganz schnell. Den Gabelstapler bedienen muss man hingegen nicht unbedingt können. Ist dieser Ort für die Morlocks ein Arbeitsplatz oder eine Lebenseinstellung? Lebenseinstellung - definitiv! Nur als Arbeitsstätte kann man das nicht betrachten. Ich glaube, Leute, die hierherkommen und das nur als Arbeitsplatz sehen, schrecken ganz schnell zurück und gehen wieder dahin, wo sie herkamen. Man muss schon eine gewisse Lebenseinstellung hierfür mitbringen und auch mit diesem geordneten Chaos leben können.