Neue Geschäftsideen und alte Pleiten Flammenhölle in der neuen Folge von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald": Was steckt dahinter? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Andreas Ilmberger Morlock-Boss Michael Manousakis kämpft bei einer Feuerwehrübung gegen die tobende Flammenhölle an - ein Duell mit offenem Ausgang. Bild: Kabel Eins/Joyn

Morlock-Chef Michael Manousakis hat eine neue Geschäftsidee, die endlich mal wieder Geld in die Kassen spülen soll: Rundflüge über den Westerwald. Doch vor die kommerzielle Luftfahrt setzte der Amtsschimmel eine einsatzbereite Brandbekämpfung. Und so werden die Morlocks jetzt zu Feuerwehrleuten - ein eigenes Feuerwehrauto im Morlock-Style darf natürlich auch nicht fehlen.

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"Morlock Motors" Staffel 4 - Folge 2: Rundflüge, Feuerwehr und Werkstattstress Fragt man Michael Manousakis nach seiner letzten gewinnbringenden Geschäftsidee, muss er schon eine Weile grübeln ... letzten Herbst in Staffel 3 war jedenfalls kein guter Deal mit dabei. Die erfolglose Expedition nach dem U-Boot-Schatz auf der einsamen griechischen Insel Syrna verschlang neben Schweiß, Zeit und Frust viele Tausende Euro. Und auch bei der Überführung des Amphibien-Fahrzeuges LARC-XV versenkten die Morlocks einiges an Kohle im Rhein. Nach so vielen zeitraubenden Abenteuern staute sich in der Werkstatt in Peterslahr Arbeit an. Offene Aufträge sollen nun endlich ihr Ende finden und die Kassen klingeln lassen. Als einer der wichtigsten Angestellten stellt sich ausgerechnet Günther heraus. Er ist der einzige Lackierer am Hof und es gibt jede Menge an farbenhungriger Karosserie. Das 79-jährige Urgestein hat allerdings so gar keinen Bock, bei 30 Grad im Schatten die Sprühpistole anzuwerfen. Kann Michael seinen ältesten Mitarbeiter irgendwie motivieren? Doch die wirklich neue Geschäftsidee von Michael Manousakis ist natürlich viel abgehobener. Deshalb wechselt an dieser Stelle der Schauplatz von Peterslahr auf den Flugplatz im 50 km entfernten Mendig.

Ganze Folge 1 kostenlos bei Joyn erleben Ganze Folge Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Gabelstapler-Notfall in Griechenland! Michael rettet die Ernte Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.04.2026 • 89 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein löschender Oshkosh für die Morlocks In Mendig besitzt der tollkühne Michael einen eigenen Hangar mit etlichen fliegenden Kisten, die jedoch die meiste Zeit nur herumstehen. Warum also diese Maschinen nicht ihrer Bestimmung zuführen und fliegen lassen. Am besten mit zahlenden Gästen darin, die den schönen Westerwald mal von oben sehen wollen. Das Problem dabei: Sobald ein Flugplatz auch für kommerzielle Zwecke mit zahlenden Passagieren genutzt wird, schreiben die Behörden eine einsatzfähige Feuerwehr vor. Natürlich hat Michael für so einen Fall das perfekte Gefährt auf seinem Gelände in Peterslahr herumstehen. Ein originales US-Militär-Feuerwehrauto der Marke Oshkosh*. Allerdings steht dieses gewaltige Löschfahrzeug hier nicht erst seit gestern ... und auch nicht seit letztem Jahr. Wie lange es da steht, weiß niemand so genau. Aber so ein Oshkosh ist nahezu unkaputtbar. Zumindest hoffen das die Morlocks. Tim und Jimmy bekommen von ihrem Boss den Auftrag, das Jahrzehnte alte Löschfahrzeug wieder zum Laufen zu bringen. Ob ihnen das gelingt?

*Was ist eigentlich ein Oshkosh? Für all jene, die immer schon mal wissen wollten, was ein Oshkosh ist, hier ein kleines Erklärstück. Die Firma Oshkosh Corporation wurde 1917 in dem gleichnamigen Ort Oshkosh in Wisconsin (USA) gegründet und ist Hersteller von allerlei Nutz-, Spezial und Militär-Fahrzeugen bis hin zum Hubschrauber. Der Name kommt aus dem Indianischen. Es heißt so viel wie "Kralle" - ein einstiger Menominee-Häuptling nannte sich Oshkosh. Bereits in Staffel 2 war eine der Hauptmissionen der Morlocks, 13 riesige Oshkosh-Militär-Lkw aus der US-amerikanischen Wüste zu bergen, fahrbereit zu machen und quer durch Amerika zur Verschiffung nach Houston zu karren. Und das gegen alle Widerstände der Natur, Technik und Polizei.

Ich will Feuerwehrmann werden! Was haben Grisu, der kleine Drache, und Michael, der große Morlock, gemeinsam? Richtig, beide wollen Feuerwehrmann werden. Genauer gesagt muss Michael halt. Denn zu einem Feuerwehrauto - so es denn jemals läuft - gehört auch eine Feuerwehr-Mannschaft, die ein eventuelles Feuer dann auch löscht. Zu diesem Zweck meldet Michael sich sowie seine Angestellten Rosi, Richie, Tim und Jimmy zu einem Feuerwehrkurs an. Bei der hiesigen Feuerwehr lernen sie in der Theorie sowie in der Praxis, was zu tun ist, wenn ein Flugzeug tatsächlich in Brand gerät. Natürlich bleibt selbst der Trainingseinsatz nicht ohne Zwischenfälle. Michael Manousakis kommt bei den Löschversuchen dem Feuer zu nah und kippt plötzlich um - eine brenzlige Situation für ihn und die gesamte Crew. Darüber hinaus müssen die Ausbilder feststellen, dass ein Morlock dort, wo er hinlöscht, mehr Katastrophen auslöst als ein Feuer je anstiften könnte. Ob die hitzige Aktion für Michael glimpflich endet und ob es für die Morlocks am Ende reicht, die Prüfung dennoch zu bestehen?

Heute habe ich leider Geburtstag und jetzt hat jeder nichts Besseres zu tun, als mir auf den Sack zu gehen. Morlock-Chef Michael Manousakis

Und dann ist da auch noch Michaels Geburtstag ... Was für die meisten Menschen ein Feiertag ist, bedeutet für Morlock-Chef Michael Manousakis den schlimmsten Tag im Jahr. Auf Glückwünsche reagiert er bestenfalls ignorant, meist eher schroff, abweisend und aggressiv. Seine Freundin Julie-Cristie Neal bezeichnet ihn sogar als Geburtstags-Terroristen. Und trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, zu Michaels 58. Geburtstag extra aus den USA einzufliegen, um ihn zu überraschen - egal ob er sich darüber freut oder eben auch nicht. Den genauen Eskalationsgrad von Michaels Freude sowie alle anderen Geschichten siehst du am 23. April in Folge 2 der vierten Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins sowie auf Joyn.

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