Mit einem 17 Meter langen Helikopter ging am 21. Mai die vierte Staffel "Morlock Motors" zu Ende. Doch Fans müssen nicht lange warten: Schon bald kehren Michael Manousakis und sein Team mit Staffel 5 auf Kabel Eins und Joyn zurück.

Fans des Quotenhits "Morlock Motors" dürfen sich freuen: Michael Manousakis und sein Team kehren im Herbst mit der fünften Staffel auf Kabel Eins und Joyn zurück. Das Finale der vierten Staffel lief erst am 21. Mai - und endete mit einem echten Brocken: Einen 17 Meter langen Helikopter mussten die Morlocks auf einen Lkw verladen.

Das Geschäft der "Morlocks" funktioniert vereinfacht so: ankaufen, aufarbeiten, weiterverkaufen. Der Stoff sind ausgemusterte US-Bestände - vom Militärfahrzeug bis hin zum Flugzeug. Was die US Army oder private Anbieter aussortieren, landet im Westerwald auf einem 22.000 Quadratmeter großen Areal. Damit ist Morlock Motors Europa der größte Händler für US-Waren. Je skurriler das Stück, desto lieber haben es Manousakis und sein Team.