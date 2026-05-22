zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Wann kommen neue Folgen?

"Morlock Motors" geht im Herbst weiter: Fans können sich auf die neue Staffel freuen

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion
Ganze Folge
Morlock Motors - Das Team

Michael Manousakis kennenlernen

Verfügbar auf JoynFolge vom 20.10.2024 • 28 Min • Ab 12

Mit einem 17 Meter langen Helikopter ging am 21. Mai die vierte Staffel "Morlock Motors" zu Ende. Doch Fans müssen nicht lange warten: Schon bald kehren Michael Manousakis und sein Team mit Staffel 5 auf Kabel Eins und Joyn zurück.

Lerne hier das Team hinter "Morlock Motors" kennen

Fans des Quotenhits "Morlock Motors" dürfen sich freuen: Michael Manousakis und sein Team kehren im Herbst mit der fünften Staffel auf Kabel Eins und Joyn zurück. Das Finale der vierten Staffel lief erst am 21. Mai - und endete mit einem echten Brocken: Einen 17 Meter langen Helikopter mussten die Morlocks auf einen Lkw verladen.

Das Geschäft der "Morlocks" funktioniert vereinfacht so: ankaufen, aufarbeiten, weiterverkaufen. Der Stoff sind ausgemusterte US-Bestände - vom Militärfahrzeug bis hin zum Flugzeug. Was die US Army oder private Anbieter aussortieren, landet im Westerwald auf einem 22.000 Quadratmeter großen Areal. Damit ist Morlock Motors Europa der größte Händler für US-Waren. Je skurriler das Stück, desto lieber haben es Manousakis und sein Team.

Die wichtigsten Team-Mitglieder bei "Morlock Motors"

"Morlock Motors": Der Erfolg hinter der Serie

Im Zentrum steht Geschäftsführer Michael Manousakis - ein Pragmatiker mit Hang zum Abenteuer und keinerlei Scheu vor harten Verhandlungen. Er sichert weltweit Raritäten, oft mit der Uhr im Nacken. Wenn etwa auf einer entlegenen Insel Militärfahrzeuge und Hubschrauber zum Verkauf stehen, hat sein Team manchmal nur wenige Tage Zeit, alles nach Deutschland zu schaffen.

Mehr entdecken