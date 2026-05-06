Der Druck steigt
Tränen bei "Morlock Motors": Deshalb geraten Michael Manousakis und Tochter Carla aneinander
Veröffentlicht:von Nina Lindemann
Die "Morlocks" sind in Folge 4 immer noch in Tennessee. Der Zeitdruck ist hoch, die To-do-Liste lang und unerwartete Probleme erschweren alles zusätzlich. Kein Wunder, dass der Ton rauer wird. Dann kippt die Stimmung zwischen "Morlock"-Chef Michael Manousakis und Tochter Carla. Das jüngste Team-Mitglied ringt sogar mit den Tränen.
Die "Morlocks" sind nicht über 20 Stunden gereist, um sich zu erholen. In weniger als einer Woche müssen sie Michael Manousakis' Flugzeug reparieren, 21 Autos in Container verladen und sich auf die Suche nach einem Schulbus machen. Bei so vielen Aufgaben und so wenig Zeit steigt auch bei den Profi-Mechanikern langsam das Stresslevel.
Das passiert sonst noch in Folge 4 von "Morlock Motors".
Die neuen Folgen von "Morlock Motors" immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins
Entspannte USA-Reise? Nicht mit Michael Manousakis
Vor allem für den "Morlock"-Chef ist es wichtig, rechtzeitig mit allem fertig zu werden, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Da wird der Ton bereits beim gemeinsamen Frühstück ruppiger. Das geht auch an Tochter Carla nicht spurlos vorbei.
Du fängst jetzt mit allen Streit an.
Das jüngste "Morlock"-Mitglied hat schnell keine Lust mehr auf die schlechte Stimmung ihres Vaters und konfrontiert den "Morlock"-Chef damit. Doch der Schuss geht nach hinten los.
Die verbale Auseinandersetzung mit Michael trifft Carla hart, und sie versucht, ihre Tränen zu verstecken.
Zum Glück hat sie bereits eine Strategie, wie sie in solchen Situationen mit ihrem Vater umgeht. Eskaliert die Situation weiter? Wird Michael sich bei seiner Tochter entschuldigen?
In der vierten Folge der vierten Staffel von "Morlock Motors" erfährst du, ob sich Vater und Tochter wieder versöhnen.
Mit Joyn+ streamst du die neueste Folge schon 7 Tage vor TV-Ausstrahlung
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