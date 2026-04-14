Mit Mittelscheitel und Ohrring
Jürgen Milski zeigt 25 Jahre altes "Big Brother"-Foto - Fans sind baff
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Jürgen Milski sorgt mit einem 25 Jahre alten Foto für Begeisterung. Auf Instagram präsentiert der "Most Wanted"-Star eine Aufnahme, die ihn zu Beginn seiner Karriere als Realitystar zeigt - mit welligen Haaren und Mittelscheitel.
"Most Wanted" 2026 ab 31. März mit zwölf Folgen immer dienstags
Jürgen Milski verblüfft mit 25 Jahre altem Foto
Es ist eine kleine Zeitreise, 25 Jahre zurück: Jürgen Milski hat ein Foto veröffentlicht aus der Zeit, als er mit "Big Brother" zum Kult-Realitystar wurde. Der heute 62-Jährige ist darauf zu sehen mit blonden welligen Haaren, Mittelscheitel, weißem Hemd, Armbändern, einer Kette - und auch ein Ring ziert seinen kleinen Finger.
Lässig lächelt er in die Kamera. "Ist mir gerade in die Hände gefallen - wir schreiben das Jahr 2001", textet er dazu mit einem lachenden Smiley.
Fans reagieren begeistert auf dieses Erinnernungsbild: "Wie geil. Schon damals total hübsch", schreibt eine Userin. "Donnerwetter" und: "Das waren noch Zeiten, stand dir so gut, die Haare so", meinen andere.
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Jürgen Milski war in Staffel 11 von "Promi Big Brother" ebenfalls dabei
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