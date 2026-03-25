Spoiler-Alarm
500 Folgen "Navy CIS": Diese Hauptfigur stirbt beim großen Jubiläum!
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mit der 500. Folge erreicht "Navy CIS" einen Meilenstein. Die Episode schlägt eine Brücke zurück zu den Anfängen der Serie und verabschiedet sich von einer Figur, die sie 18 Jahre lang geprägt hat.
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Spoiler: So dramatisch geht es in Folge 500 von "Navy CIS" zu
Die Jubiläumsfolge 500 von "Navy CIS" hat es in sich: Fans müssen sich von einer Figur aus dem Haupt-Cast verabschieden. Den Rahmen setzt ein Paukenschlag aus der Vorgängerfolge: Direktor Vance (Rocky Carroll) muss seinem Team die bittere Nachricht überbringen, dass der NCIS geschlossen werden soll.
Genau dort setzt die Jubiläumsfolge an. Das Team lässt sich von den Neuigkeiten nicht beirren, als der Sohn eines Marines verzweifelt um Hilfe bittet. Gibbs (Mark Harmon) hatte dem Mann einst beigestanden. Der Fall greift auf die zweite Folge der Serie aus dem Jahr 2003 zurück und schlägt damit eine Brücke von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Auf diese NCIS-Folge aus Staffel 1 bezieht sich das Jubiläum
NCIS-Star verabschiedet sich vor der Kamera
Das eigentliche Herzstück der Episode ist jedoch ein schockierender Abgang. Vance gelingt es, eine des Mordes beschuldigte Unteroffizierin zu entlasten und den NCIS vor der Auflösung zu bewahren. Doch er bezahlt dafür mit seinem Leben: Ein korrupter Agent erschießt ihn. Nach 18 Jahren als Direktor findet die Figur ein dramatisches Ende.
Gegenüber dem Branchen-Magazin "Variety" zeigte sich Carroll bewegt: "Irgendwie hat sich für mich dabei ein Kreis geschlossen. Ich finde wirklich, dass es eine großartige Folge geworden ist. Das sage ich nicht nur, um nett zu sein. Aber wenn man eine Figur schon verabschieden muss: Was für ein Abgang."
Ganz verabschiedet hat er sich vom "Navy CIS"-Kosmos allerdings nicht. Carroll führt bei der Serie regelmäßig Regie und steht längst wieder hinter der Kamera. Eine noch unveröffentlichte Folge der laufenden Staffel 23 hat er bereits gedreht.
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