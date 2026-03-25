Spoiler-Alarm 500 Folgen "Navy CIS": Diese Hauptfigur stirbt beim großen Jubiläum! Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von C3 Newsroom Die Jubiläumsfolge von "Navy CIS" verspricht viel Spannung. Bild: CBS

Mit der 500. Folge erreicht "Navy CIS" einen Meilenstein. Die Episode schlägt eine Brücke zurück zu den Anfängen der Serie und verabschiedet sich von einer Figur, die sie 18 Jahre lang geprägt hat.

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Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Spoiler-Alarm Dieser Artikel verrät dir Details aus Staffel 23 von "Navy CIS", die voraussichtlich erst Mitte 2026 in Deutschland verfügbar sein wird.

Spoiler: So dramatisch geht es in Folge 500 von "Navy CIS" zu Die Jubiläumsfolge 500 von "Navy CIS" hat es in sich: Fans müssen sich von einer Figur aus dem Haupt-Cast verabschieden. Den Rahmen setzt ein Paukenschlag aus der Vorgängerfolge: Direktor Vance (Rocky Carroll) muss seinem Team die bittere Nachricht überbringen, dass der NCIS geschlossen werden soll. Genau dort setzt die Jubiläumsfolge an. Das Team lässt sich von den Neuigkeiten nicht beirren, als der Sohn eines Marines verzweifelt um Hilfe bittet. Gibbs (Mark Harmon) hatte dem Mann einst beigestanden. Der Fall greift auf die zweite Folge der Serie aus dem Jahr 2003 zurück und schlägt damit eine Brücke von den Anfängen bis zur Gegenwart.

Auf diese NCIS-Folge aus Staffel 1 bezieht sich das Jubiläum Ganze Folge Navy CIS Sprung in den Tod Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen