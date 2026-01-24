Überraschung 73 Folgen nach Serien-Aus: Deshalb taucht "Navy CIS"-Star Ellie Bishop plötzlich wieder auf Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Emily Wickersham spielte in Navy CIS Special Agent Ellie Bishop. Bild: Capital Pictures

Seit Staffel 19 war es still um Special Agent Ellie Bishop. Doch jetzt feiert die beliebte Figur ihr Comeback beim Serienhit "Navy CIS". Sie taucht plötzlich wieder auf und sorgt damit sowohl in ihrem alten Team als auch beim Publikum für Aufregung.

Emily Wickersham spielte ganze achte Jahre lang die Rolle der Ellie Bishop und war damit ein fester Teil von "NCIS". Nach ihrem freiwilligen Ausstieg 2021 hatten Fans immer wieder gehofft, dass sie zurückkehren würde, schließlich war Bishop eine zentrale Figur im Ensemble.

Überraschendes Comeback in "NCIS"-Staffel 23 Nun wird der Wunsch des Publikums Wirklichkeit. In den USA wurde Bishops Rückkehr bereits im Fall-Finale von Staffel 23 angeteasert. Dort wird sie zur Zielperson von Jessica Knight (Katrina Law), die ihren ersten Auftrag von "NCIS Elite" erhält. Für Fans war das der Cliffhanger, auf den sie so lange gehofft hatten. Und tatsächlich wurde bestätigt: Ellie Bishop wird für eine Folge wieder Teil des Geschehens sein. Wer jetzt allerdings hofft, dass Emily Wickersham dauerhaft zurück ans "NCIS"-Set kehrt, dürfte fürs Erste enttäuscht werden. Serienmacher Steven D. Binder spricht in einem Interview mit dem amerikanischen Branchenportal "TV Line" von einem kurz angelegten Zwischenspiel. "Wir haben derzeit keine offiziellen Pläne, diese Handlung fortzusetzen, aber wir hatten eine tolle Zeit mit Emily und Emily hatte eine tolle Zeit hier", stellt er klar. "Sie ist also sozusagen wieder im Team. Aber wir haben einige sehr lange Handlungsstränge gehabt, die nun zu Ende sind. Dies wird keiner davon sein." Er erklärte, man werde sich direkt dem zuwenden, was die Zuschauer sehen wollen und für einen Abschluss sorgen, auch wenn dieser nicht ganz dem entspreche, was sich viele erhoffen. Was das genau für die Serienfigur bedeutet, bleibt abzuwarten. Spannend wird es mit Sicherheit.

Warum Emily Wickersham "Navy CIS" verließ Als sich 2021 der Abschied ankündigte, kam dies für manche überraschend. Bishops Serienausstieg war eingebettet in einen verdeckten CIA-Auftrag. Ihr Charakter ließ sich feuern, um im Geheimen für CIA-Agentin Odette Malone zu arbeiten. Ein Abgang, der Raum für ein späteres Wiedersehen ließ. Aber auch privat stand für Emily Wickersham ein neues Kapitel an. "Ich hänge diesen Hut und diese Jacke an den Nagel. Was für eine großartige Zeit das war. Diese Besetzung, diese Crew sind einfach erstklassig. Ich kann gar nicht genug lobende Worte für diese Gruppe finden, mit der ich jetzt seit fast acht Jahren und 172 Episoden zusammenarbeiten durfte", postete sie damals bei Instagram. In dem Podcast "Off-Duty: An NCIS Rewatch" sagte Wickersham zudem: "Es war Zeit, und ich war bereit, mich etwas anderem zuzuwenden." Kurz nach dem Exit wurde die Schauspielerin schwanger, ihr erstes Kind kam im Dezember 2021 zur Welt. 2024 folgte Baby Nummer zwei. Die Schauspielerin hat das "NCIS"-Set im Guten hinter sich gelassen und ist wahrscheinlich auch deshalb bereit, zurückzukehren.