Familienvater und Serienheld "Navy CIS"-Star Brian Dietzen: Wie ihm seine Smartwatch das Leben rettete Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Wie lebt "Navy CIS"-Darsteller Brian Dietzen privat? Bild: IMAGO / Future Image

Es ist ein besonderes Phänomen, wenn aus einer Neben- eine Hauptrolle wird. Brian Dietzen hat genau das geschafft - seine Verkörperung des Gerichtsmediziners Dr. Jimmy Palmer hat in der US-Krimiserie "Navy CIS" so sehr überzeugt, dass Serienmacher:innen und Fans mehr von ihm sehen wollten. Privat lief es jedoch nicht immer so rund wie vor der Kamera.

Schon seit der ersten Staffel 2004 spielt Brian Dietzen den charmanten und emphatischen Gerichtsmediziner Dr. Jimmy Palmer. Während seine Figur anfangs als Nebenrolle angelegt war, konnte er sich über die Staffeln so in die Herzen der Zuschauenden spielen, dass er seit Staffel sechs zu den Hauptdarsteller:innen von "Navy CIS" zählt.

"Navy CIS" - Klarer Blick, scharfer Verstand Schaue alle Staffeln "Navy CIS" auf Joyn

Vom Nebendarsteller zur Hauptfigur Als Dietzen erstmals in Staffel eins auftaucht, wirkt seine Figur Jimmy Palmer noch zurückhaltend, mit unpassenden Sprüchen, für die er verwunderte Blicke erntet. Er wird ihm Ducky Mallard (David McCallum) an die Seite gestellt, um ihn bei den Obduktionen zu unterstützen. Zu der Zeit haben wohl die wenigstens damit gerechnet, dass Palmer einmal für einige der emotionalen Kernpunkte der Serie sorgen würde. Doch Dietzen spielt seine Rolle sensibel, witzig und zunehmend vielschichtig und gewinnt damit sowohl das Vertrauen der Verantwortlichen als auch der Zusehenden.

Gegen Ende der ersten Staffel hatte Brian Dietzen seinen ersten NCIS-Einsatz Ganze Folge Navy CIS Verbotene Waffen Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Mit den Jahren bekommt Palmer mehr Raum und seine persönliche Geschichte rückt in den Mittelpunkt. Die offizielle Beförderung in den Hauptcast ist in Staffel sechs dann längst überfällig und wird vom Publikum enthusiastisch gefeiert. Damit ist Brian Dietz nun schon seit über 20 Jahren ein wichtiger Bestandteil von "Navy CIS", der seine Karriere vermutlich stärker geprägt hat, als jede andere Rolle. Neben "Navy CIS" ist er in Filmen wie "Justin & Kelly: Beachparty der Liebe", "Hit Factor" und "Congratulations" zu sehen. Die meisten seiner Auftritte finden jedoch im NCIS-Universum statt. Neben der Originalserie tritt er auch in mehreren Ablegern auf.

In dieser "Navy CIS: Hawaii"-Folge kommt auch Brian Dietzen vor Ganze Folge Navy CIS: Hawaii Wer ist wer? Verfügbar auf Joyn 41 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

NCIS-Star Brian Dietzen privat: Leben mit Frau und Kindern Während Dietzens Figur in der Serie oft turbulente und teils tragische Entwicklungen durchlebt, führt der Schauspieler ein eher zurückhaltendes und geregeltes Leben. Geboren in Chicago, aufgewachsen in Boulder, lebt er inzwischen seit vielen Jahren in Los Angeles. Seine Treue hält er nicht nur der Serie, sondern auch seiner Ehefrau Kelly, die er 2004 heiratet. Im selben Jahr, in dem er auch bei "Navy CIS" erstmals zu sehen ist. Die beiden halten ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur manchmal teilt er auf Social Media Einblicke in den Alltag. "Ich bin so verdammt glücklich, sie nicht nur als meine Partnerin auf dieser Reise zu haben, sondern auch als Mutter unserer Kinder", schreibt er vergangenes Jahr zu einem Foto seiner Frau, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Sie sei das Beste, was ihm je passiert ist. Abseits des Sets findet Dietzen Ausgleich in Bewegung und Alltagsmomenten mit seiner Familie. Ob Peloton-Training, Golf oder Zeit mit seinem Hund Ruby, einem grauen Cockapoo - sein Instagram-Feed (Account: @briankdietzen) zeigt neben Einblicken vom Set immer wieder auch Alltagsmomente eines Familienvaters. Passend zu seinem zurückhaltenden, aber beständigen Charakter, den er in der Krimiserie seit über zwei Jahrzehnten spielt.