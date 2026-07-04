Serien-Comeback Comeback nach zehn Jahren: "Navy CIS" holt Michael Weatherly als Tony DiNozzo zurück Aktualisiert: Vor 36 Minuten von C3 Newsroom Michael Weatherly scheint mit seiner "Navy CIS"-Rolle als Special Agent Anthony "Tony" DiNozzo ein ähnliches Schicksal zu teilen. Bild: picture alliance / abaca | Shootpix/ABACA

Michael Weatherly steht wieder für die Hauptserie "Navy CIS" vor der Kamera. Seine Rückkehr als Tony DiNozzo sorgt für große Vorfreude - und lässt Fans bereits über ein mögliches Wiedersehen mit Ziva spekulieren.

Nach zehn Jahren öffnet sich die Tür im Hauptquartier von "Navy CIS" wieder für einen echten Publikumsliebling: Michael Weatherly schlüpft erneut in die Rolle von Tony DiNozzo. Der Sender CBS hat bestätigt, dass der ehemalige Ermittler in Staffel 24 mit einer größeren Geschichte zurückkehrt. Statt eines kurzen Gastauftritts begleitet Tony die Handlung über mehrere Folgen hinweg.

23 Staffeln Navy CIS Navy CIS Alle Folgen der 23. Staffel: Die Spezialagenten untersuchen Verbrechen innerhalb der US-Marine. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Tony DiNozzo steht wieder im Mittelpunkt Für viele Fans gehört Tony DiNozzo bis heute zu den prägendsten Figuren der Erfolgs-Serie. Weatherly spielte den charismatischen Ermittler von der ersten Staffel bis zum Ende der 13. Staffel. 2016 verabschiedete er sich von "Navy CIS", nachdem bekannt wurde, dass Ziva David noch lebt und die gemeinsame Tochter Tali auf ihn wartet. Anschließend wechselte Weatherly zur CBS-Serie "Bull", in der er bis 2022 die Hauptrolle übernahm. Nun führt ihn sein Weg zurück zu der Serie, mit der er weltweit bekannt wurde.

Besondere Folge ebnete den Weg Ganz verschwunden war Tony allerdings nie. Bereits in Staffel 21 tauchte Weatherly noch einmal in einer besonderen Episode auf. Die Folge war Dr. Donald "Ducky" Mallard gewidmet und erinnerte an den verstorbenen Schauspieler David McCallum. Nun folgt die nächste Rückkehr - dieses Mal mit einer deutlich größeren Rolle. Auf Instagram (über den Account @cbstv) kündigte Weatherly sein Comeback selbst an. Dazu schrieb er:

Wir sehen uns im Herbst. Michael Weatherly

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Was ist mit Ziva? Mit der Rückkehr von Tony stellt sich sofort eine Frage: Wird auch Ziva David wieder auftauchen? Offiziell bestätigt ist das bislang nicht. Dennoch hoffen viele Fans darauf, dass Coté de Pablo ebenfalls den Weg zurück zur Hauptserie findet. In den sozialen Netzwerken wünschen sich zahlreiche Zuschauer:innen ein Wiedersehen des Kult-Duos.

Das war zuletzt bei "Tony & Ziva" Erst vor Kurzem standen Michael Weatherly und Coté de Pablo wieder gemeinsam vor der Kamera. Im Spin-off "NCIS: Tony & Ziva" kämpften ihre Figuren auf der Flucht durch Europa um ihre Zukunft als Familie und versuchten gleichzeitig, ihre Tochter Tali zu schützen. Die Serie erzählte das nächste Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte. Nun bleibt spannend, ob und wie die Ereignisse des Spin-offs in der Hauptserie aufgegriffen werden. Noch ist nur bestätigt, dass Weatherly zurückkehrt. Nach dem Ende des Ablegers bedankten sich Weatherly und de Pablo gemeinsam bei den Fans. Sie erklärten:

Wir fühlen uns unglaublich glücklich, dass wir noch einmal die Chance hatten, diese Figuren zu spielen und das nächste Kapitel von Tonys und Zivas Geschichte zu erzählen. Michael Weatherly und Coté de Pablo

Außerdem schrieben sie: "Unser tiefster Dank gilt unserem außergewöhnlichen Cast, der Crew, den Autorinnen und Autoren, Regisseurinnen und Regisseuren sowie Produzentinnen und Produzenten, unseren Partnern bei CBS Studios und Paramount+, die geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen." Zum Abschluss richteten sie sich direkt an die Zuschauer:innen:

Vor allem aber möchten wir den Fans auf der ganzen Welt danken, die uns auf diesem Abenteuer begleitet haben und endlich miterleben konnten, wie Tony und Ziva ihr Happy End finden. Michael Weatherly und Coté de Pablo

In dieser Folge verabschiedete sich Tony DiNozzo vom NCIS-Team Ganze Folge Navy CIS Die Familie geht vor Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.07.2024 • 41 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen