Trauriger Abschied "Navy CIS": Diese Serien-Stars sind bereits gestorben Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna Tiefenbacher In 23 Staffeln und unzähligen Ablegern mussten sich "Navy CIS"-Fans leider schon von einigen Darsteller:innen verabschieden. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | DAN STEINBERG; picture alliance / dpa | Sebastien Nogier; picture alliance / Mary Evans Picture Library | -;

Seit 2003 läuft "Navy CIS" im TV. Ein echter Dauerbrenner also. Bei einer derart langen Laufzeit bleiben leider auch Verluste nicht aus. Einige der Schauspieler leben mittlerweile bereits nicht mehr.

Zu den bereits gestorbenen Schauspielern zählt natürlich Ducky, dessen Tod für die Fans nach 20 Staffeln besonders schmerzhaft war. Aber auch einige Gaststars, die in besonderer Erinnerung geblieben sind, sind mittlerweile leider nicht mehr unter uns.

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David McCallum aka. Dr. Donald "Ducky" Mallard Der Brite mit den schottischen Wurzeln begeisterte Fans von "Navy CIS" 20 Staffeln lang als Gerichtsmediziner Ducky. Mit seiner formellen und zugleich philosophischen, ruhigen Art und seinem tiefen Verständnis für Forensik war er beim Team, aber auch bei den Zuschauenden, beliebt. Im Alter von 90 Jahren starb der Schauspieler im New York Presbytarian Hospital im Kreise seiner Liebsten. Posthum wurde ihm eine Ehrenfolge bei "Navy CIS" gewidmet. Die Showrunner gaben dazu folgendes Statement:

In der Folge wird das Team von Duckys Tod erfahren und in seiner Trauer über die Erinnerungen an ihn nachdenken. Macher:innen von "NCIS"

"Und wie es sich für Duckys akribische und mitfühlende Art gehört, gelingt es ihm auch nach seinem Tod noch, ein letztes Verbrechen mit dem Team zu lösen." Bereit für einen Rewatch? Hier kannst du die Folge "Ducky" noch einmal anschauen. Kleine Vorwarnung: Taschentücher parat zu haben, kann nicht schaden, denn es wird emotional!

Das ist die Tribute Folge für Ducky Ganze Folge Navy CIS Ducky Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.08.2024 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im Spin-off: Miguel Ferrer aka. Owen Granger Zwar nicht bei "Navy CIS" direkt, aber bei einem beliebten Spin-off: Von Staffel drei bis Staffel acht spielte Ferrer die Rolle des Assistant Director Owen Granger in "NCIS: Los Angeles" und damit den Vorgesetzten von Hetty Lange. Außerdem war er unter anderem im Kultfilm "RoboCop" zu sehen! (So schaust du die "RoboCop"-Filme in der richtigen Reihenfolge) Miguel, übrigens Cousin von Geroge Clooney, starb im Jahr 2017 mit 61 Jahren an Kehlkopfkrebs. Schon zuvor hatte die Krankheit seine Stimme beeinträchtigt. Da er dennoch nicht sofort aus der Serie aussteigen wollte, integrierte man die Tatsache kurzerhand in seine Storyline. Miguels Kehlkopfkrebs wurde in seine Rolle bei NCIS hineingeschrieben, als die Krankheit begann, seine Stimme zu beeinträchtigen. Seit 2012 war er Teil der Serie und entschied sich aber dann doch auszusteigen.

Schau mal bei "Navy CIS: Los Angeles" rein Ganze Folge Navy CIS: L.A. Entscheidung am Schwarzen Meer Verfügbar auf Joyn 41 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Annie Wershing aka. Deputy DA Gail Walsh Ihr Auftritt bei "Navy CIS" war nicht ihre größte Rolle, das war wohl eher die der FBI-Agentin Renee Walker in "24". Auch in "Bosch", "Vampire Diaries" und "The Rookie" spielte Walsh mit. Leider wurde die Schauspielerin gerade einmal 45 Jahre alt, sie starb 2023 an Krebs.

Das ist die "Navy CIS" Folge mit Annie Wershing Ganze Folge Navy CIS Der falsche Zeuge Verfügbar auf Joyn 41 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

René Auberjonois aka. Dr. Felix Blackwell Auch er hat nur einen kurzen Auftritt bei "Navy CIS" und zwar in der zehnten Staffel. Wenn dir sein Gesicht trotzdem bekannt vorkommt, dann vermutlich eher aus "Star Trek: Deep Space Nine" - sieben Staffeln lang spielte er hier den Formwandler Odo. Auberjonois starbt 2019 im Alter von 79 Jahren an Lungenkrebs.

Ein Star-Trek-Star bei "Navy CIS"… Ganze Folge Navy CIS Falscher Mond Verfügbar auf Joyn 40 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ralph Wait aka. Gibbs' Vater Mit der Rolle des Patriarchen John Walton in der beliebten Serie "Die Waltons" wurde er berühmt. In "Navy CIS" spielte Wait acht Folgen lang Jackson Gibbs, Leroy Jethro Gibbs' Vater. 2014 starb der Schauspieler im Alter von 85 Jahren, nur drei Monate nach seinem Tod wurde auch die letzte Folge mit ihm ausgestrahlt: auch Jackson Gibbs stirbt.