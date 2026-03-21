Traumjob? Gibt es Navy CIS wirklich? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Anna Tiefenbacher Wie real ist der Job der "Navy CIS"-Crew? Bild: satisfied_stock.adobe.com; CBS Broadcasting Inc.

Die Special Agents des NCIS haben den vielleicht spannendsten Job der Welt - und noch dazu Kollegen wie Jimmy, Torres und Jessica! Gut, ganz so glamourös wie in der Serie ist die Arbeit beim echten NCIS vielleicht nicht. Aber viel basiert auf der Realität.

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Was sind die Aufgaben des echten NCIS? Innerhalb des US-Marineministeriums ist der Naval Criminal Investigative Service die zivile Bundesermittlungsbehörde, die speziell für die Aufklärung schwerer Straftaten, Terrorismusprävention und den Schutz sensibler Informationen der US-Navy und des Marine Corps zuständig ist. Sie bekämpft Bedrohungen an Land, zur See und im Netz. Ihr Ziel ist es, die Sicherheit der US-Seestreitkräfte auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Eine Besonderheit des NCIS: Anders als viele militärische Ermittlungsorganisationen wird die Behörde zivil geführt. An ihrer Spitze steht ein ziviler Strafverfolgungs-Experte, der direkt dem US-Marineminister unterstellt ist. NCIS arbeitet an 191 Standorten in 41 Ländern. Die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheits-Organisationen spielt daher eine zentrale Rolle. Ermittler:innen kooperieren regelmäßig mit nationalen und internationalen Behörden.

Denjenigen dienen, die schützen – und diejenigen schützen, die dienen. Slogan des echten NCIS

Ist Abby (Pauley Perrette) etwa einer realen Person nachempfunden? Bild: picture alliance / Mary Evans Picture Library

Zwischen Fiktion und Realität Das echte NCIS hat keinen eigenen Gerichtsmediziner (sorry, Ducky und Jimmy). Stattdessen arbeiten die Agents mit militärischen sowie staatlichen oder regionalen Gerichtsmedizinern zusammen und nehmen an Obduktionen teil. Die forensische Autopsie spielt tatsächlich eine zentrale Rolle, weshalb das NCIS auch forensische Berater einstellt. Als die Serie startete, betrieb das echte NCIS noch eigene Labore. Die Serienfigur Abby basiert teilweise auf einer realen NCIS-Laborleiterin; Schauspielerin Pauley Perrette besuchte im Juli 2003 sogar ein NCIS-Labor in San Diego zur Vorbereitung auf ihre Rolle. Heute nutzt die Behörde für ihre gesamte forensische Arbeit jedoch das U.S. Army Criminal Investigation Laboratory (USACIL) in Fort Gillem, Georgia.

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