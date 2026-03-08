Tierische Helden "Nord bei Nordwest": Das ist über Film-Hund Holly bekannt Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Drehstart zu "Nord bei Nordwest - Kobold Nr. 4" (v.l.): Oliver-Maximilian Kraus (Kamera), Steffi Doehlemann (Regie), Jana Klinge, Marleen Lohse, Cem Ali Gültekin, Hinnerk Schönemann (allesamt Schauspieler) und Hund Finn (Rolle: Holly). Bild: NDR / Gordon Timpen

Er ist der heimliche Star der Serie "Nord bei Nordwest": Film-Hund Holly. Was Holly nach den Dreharbeiten macht und wo der Vierbeiner zu Hause ist.

Die Story von Holly 24 Folgen lang war Film-Hund Finn einer der Stars der Serie "Nord bei Nordwest". Die Folge "Die letzte Fähre", ausgestrahlt am 18. Januar 2025, war sein letzter Einsatz als Holly. Den verbrachte Film-Hund Finn fast durchgängig an der Seite von Schauspieler Hinnerk Schönemann (51), der den ehemaligen Polizisten und Tierarzt Hauke Jacobs spielt. Holly stupst ihn in traurigen Momenten liebevoll an oder bringt ihm das klingelnde Handy ans Bett. Am Ende rettet sie ihn sogar vor einem tödlichen Schuss. Seitdem Finn im wohlverdienten Ruhestand ist, wird er von Fritz gespielt, der ebenfalls ein Rüde ist. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass Hündin Holly von einem männlichen Hund gespielt wird. Den "Schauspieler"-Wechsel dürften die meisten Zuschauer:innen kaum bemerkt haben. Was über den coolen Film-Hund bekannt ist: Finn und auch sein Nachfolger Fritz sind Langhaar-Weimaraner. Beide Hunde wurden vom selben Trainer ausgebildet und sind sogar verwandt: Der drei Jahre alte Fritz ist nämlich Finns Neffe.

Fritz und sein Training für den Dreh Tiertrainer Marco Heyse, der in der Nähe von Hamburg eine Film-Tieragentur leitet, berichtet von der intensiven Arbeit mit den Vierbeinern: "Wir trainieren natürlich viel mit den Tieren auf unserem Gelände." Allerdings besteht ein erheblicher Unterschied zum Filmdreh: "Aber die Atmosphäre am Filmset können wir natürlich nicht kreieren", so der Hundetrainer. Darum war Heyse erleichtert, dass sich Fritz am Set gleich wie zu Hause gefühlt hat. "Er ist sehr kommunikativ. Im Gegensatz zu Finn lässt er sich auch gerne mal streicheln und ist etwas offener", erzählt sein Trainer. Weimaraner wollen den Menschen gefallen. "Sie sind stark und lassen sich gern' führen", schwärmte er im Januar 2023 gegenüber den "Lübecker Nachrichten".

Vom "Tatort" zu "Inga Lindström": Die Karriere von Finn Finn wurde ursprünglich für ein anderes Format gecastet. Auf Instagram schreibt der Tiertrainer und Inhaber der Tiertrainings-Agentur "Marco Heyse animalworks": "Eine große RTL-Serie sollte es werden, mit dem Titel 'Mantrailer' und einem Weimaraner in der Titelrolle. Mehr als ein Pilotfilm wurde es leider nicht." Doch das war nicht das Ende von Finns TV-Karriere. Da Weimaraner gute Spurensucher sind, war er als Polizeihund im "Tatort" im Einsatz. Aber auch in einem Inga-Lindström-Film spielte er mit. Nachdem er fast zehn Jahre lang bei "Nord bei Nordwest" mitwirkte, genießt Finn nun seinen Lebensabend auf dem Hof von Besitzer Marco Heyse in Niedersachsen. Mit zwölf Jahren ist der Weimaraner in Rente gegangen.

Das Verhältnis von Hinnerk Schönemann und Finn Am Set verbrachten Finn und Hinnerk Schönemann viel Zeit miteinander. Weil die beiden vor der Kamera so gut harmonieren, glauben viele Zuschauer:innen, der Hund gehöre dem Schauspieler privat. Schönemann widerspricht: "Im Film sieht es eng aus und das ist auch gut so. Ich werde immer wieder gefragt, ob Holly auch privat mein Hund ist. Das ist aber nur die Kamera-Magie. Wir sind Kollegen. Großen Kontakt hat der Hund nie aufgenommen. In den Pausen hat er sich von Anfang an hingelegt und dann blieb er in seinem Kofferraum." Und da liegt jetzt eben Fritz. Für beide Vierbeiner ist nur eine Person wichtig: Herrchen Marco Heyse, der immer mit am Set ist.

Eingespieltes Team Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) mit seiner Hündin Holly alias Finn. Bild: MDR / NDR / Sandra Hoever

Weitere tierische Stars aus "Nord bei Nordwest" Außer Finn und Fritz hat Heyse schon viele "Darsteller" für "Nord bei Nordwest" ausgebildet. Allein in der Folge "Wilde Hunde" waren neben Holly 14 Hunde im Einsatz. Die Hälfte davon waren Tiere, mit denen der Trainer regelmäßig arbeitet, die andere Hälfte waren geliehene "Komparsen", die zuvor selten vor der Kamera standen.