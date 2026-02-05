"Wusste nicht, wie es weitergehen sollte" "Nord bei Nordwest"-Star Regine Hentschel über finanzielle Sorgen und Zukunftsängste Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Franziska Hursach Regine Hentschel (Mitte) gehört seit über zehn Jahren zum festen Ensemble von "Nord bei Nordwest". Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Seit Jahrzehnten arbeitet Regine Hentschel fürs Fernsehen, seit über zehn Jahren ist sie Teil der ARD-Reihe "Nord bei Nordwest". Jetzt spricht die 61-Jährige über die Schattenseiten ihres Berufs - und warum sie ihre Rolle nicht aufgeben will.

Zuschauer:innen der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" kennen sie in der Rolle der Bestatterin Frau Bleckmann. Doch Regine Hentschels Karriere verlief nicht durchgehend stabil. Auch Unsicherheiten und Existenzängste prägten ihren Berufsweg, wie die Schauspielerin nun in einem Gespräch mit dem Online-Portal "t-online.de" erzählt.

Regine Hentschel spricht über die Schattenseiten ihres Berufs So musste Hentschel bereits die Erfahrung machen, dass Rollenangebote mit zunehmendem Alter weniger werden. Sie betont:

Wenn ich nur Schauspielerin wäre, könnte ich nicht überleben. Regina Hentschel

Hinzu kommt die grundsätzliche Unsicherheit des Berufs. Feste Anstellungen seien die Ausnahme, Verträge meist zeitlich begrenzt, Planungssicherheit kaum vorhanden. Um damit umzugehen, brauche es vor allem Belastbarkeit und Resilienz. In ihren mehr als drei Jahrzehnten im Geschäft sei sie immer wieder genau wegen dieser Eigenschaften engagiert worden. Heute setzt die Schauspielerin bewusst auf mehrere Standbeine. Neben der Arbeit vor der Kamera arbeitet sie als Coach.

Bestatterin Blecky (Regine Hentschel, r.) und Kollege Töteberg (Stephan A. Tölle, l.) in der ARD-Serie "Nord bei Nordwest". Bild: NDR / Gordon Timpen

Warum Regine Hentschel "Blecky" weiter spielen will Trotzdem blieb auch sie nicht von existenziellen Krisen verschont. Gleich zweimal habe sie massive finanzielle Ängste erlebt, einmal besonders heftig. Damals arbeitete Hentschel zusätzlich als Coach für einen Bildungsträger, der überraschend insolvent ging. Von einem Tag auf den anderen blieb ihr Einkommen aus. "Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte", erinnert sie sich. Umso dankbarer blickt sie auf ihre langjährige Rolle in "Nord bei Nordwest". Erst 2025 feierte sie ihr zehnjähriges Jubiläum in der Krimi-Reihe - und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Auch mit 70 würde sie "Blecky" gern weiterspielen, betont sie. An einen Abschied denkt sie nicht. Die Figur mache ihr zu viel Freude, und die Zusammenarbeit innerhalb der Reihe schätze sie sehr.