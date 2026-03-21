Piraten, Helden, Schurken 27 Jahre "One Piece" - Diese 5 Figuren haben sich am stärksten verändert Aktualisiert: Vor 1 Stunde Die Strohhutpiraten: Sie wandeln sich und bleiben dennoch die gleichen Abenteuer der Freiheit. Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Die Anime-Serie "One Piece" läuft seit mittlerweile fast 27 Jahren, der Manga sogar noch länger. In dieser Zeit verändern sich die Charaktere der Serie. Sei es, weil sie sich langsam entwickeln oder weil sich der Geschmack von Autor Oda inzwischen einfach gewandelt hat. Wir zeigen dir sieben Charaktere aus "One Piece", von denen sich fünf sehr stark und zwei dafür überhaupt nicht verändert haben.

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Die Wandelbaren

Nami: Oberweite vs. Charakterentwicklung? Dass Nami einmal Piratin wird, war zu Beginn von "One Piece" alles andere als selbstverständlich. Eigentlich hasst sie die Freibeuter abgrundtief und bestiehlt andere Seeleute nur, um ihr Heimatdorf Kokos von dem grausamen Fischmenschen Arlong und seiner Bande freizukaufen. Nach ihrer Befreiung durch Ruffy entwickelt sie sich jedoch zur absolut loyalen Navigatorin der Strohhüte und vertraut den anderen Mitgliedern der Bande mittlerweile blind ihr Leben an. Weiterhin beherrscht sie ihrem Klimataktstock immer besser und kann so bei Kämpfen gut unterstützen. Böse Zungen behaupten allerdings oft scherzhaft, dass Zeichner Oda bei Nami die tiefgründige Charakterentwicklung im Laufe der Jahre gegen eine immer größere Oberweite eingetauscht hat.

Franky: Vom Betrüger zum Beschützer In Water Seven lernen wir Franky als rücksichtslosen Anführer einer Straßengang kennen. Er verprügelt sogar Ruffys Freund Lysop und klaut den Strohhüten ihr hart verdientes Geld. Doch hinter der rauen Schale des Cyborgs stecken ein großes Herz und der nie verwundene Verlust seines Mentors Tom. Franky baut der Crew schließlich ihr Traumschiff, die Thousand Sunny, und schließt sich ihnen als fähiger Schiffszimmermann an. Heute agiert der Cola-liebende Riese als verlässlicher Beschützer, der für seine neuen Freunde jederzeit durchs Feuer geht.

Corby: Vom Feigling zum Held Der unscheinbare Corby durchläuft eine der drastischsten Veränderungen der gesamten Serie. Ruffy trifft ihn zu Beginn der Handlung als ängstlichen Schiffsjungen der brutalen Piratin Alvida. Inspiriert vom unerschrockenen Kapitän der Strohhüte fasst Corby endlich den Mut, seinen Traum von einer Karriere bei der Marine zu verfolgen. Unter dem harten Training von Vizeadmiral Monkey D. Garp wächst er zu einem muskulösen und selbstbewussten Soldaten heran - hält jedoch auch an seinen eigenen Prinzipien fest. In der Schlacht von Marineford stellt er sich deshalb sogar todesmutig Admiral Akainu in den Weg, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Mittlerweile bekleidet Corby den Rang eines Kapitäns, ist Mitglied der geheimen Spezialeinheit Sword und gilt als Held der Marine.

Lysop: Vom Lügner zum Gott Lysop startet sein Abenteuer im Dorf Syrop als chronischer Lügner und Angsthase. Bei jeder noch so kleinen Gefahr zittern ihm buchstäblich die Knie. Doch mit jeder neuen Insel wächst sein Mut ein kleines Stückchen mehr. Seinen bisherigen Höhepunkt erlebt der talentierte Scharfschütze auf der Insel Dressrosa. Dort riskiert er sein eigenes Leben im Kampf gegen die Spielzeugmacherin Sugar und die Offiziere von Don Quichotte Doflamingo, wobei er im Angesicht der Gefahr sein mächtiges Observations-Haki erweckt.

Robin: Nico Robin flieht seit ihrer Kindheit vor der Weltregierung und vertraut absolut niemandem. Wir lernen sie zunächst als eiskalte und scheinbar emotionslose Schurkin der Baroque-Firma kennen. Erst nach den Ereignissen auf der Gerichtsinsel Enies Lobby bricht ihre harte Fassade endgültig. Sie schreit Ruffy unter Tränen an, dass sie leben und bei der Crew bleiben will. Heute lacht die Archäologin viel, reißt dunkle Witze und betrachtet die Strohhutbande als ihre wahre Familie.

Die Unveränderlichen

Buggy, der Glückspilz Buggy der Clown ändert seinen miesen Charakter in über 1000 Kapiteln nicht ein einziges Stück. Er bleibt stets ein feiger, egoistischer und geldgieriger Pirat, der Konfrontationen am liebsten aus dem Weg geht. Trotzdem stolpert er durch unfassbares Glück und diverse Missverständnisse immer weiter die Karriereleiter hinauf. Seine treuen Anhänger halten den schwachen Clown fälschlicherweise für ein absolutes Genie und einen unbesiegbaren Krieger. Buggy nutzt diese Lügen schamlos aus und ruht sich bis heute auf seinem unverdienten Ruf als einer der Vier Kaiser aus.

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Chopper, der immer Liebeswerte Beim Schiffsarzt der Strohhüte verändert sich im Laufe der Jahre eigentlich nur das äußere Design. Nach dem zweijährigen Zeitsprung zeichnet Eiichiro Oda das Rentier nämlich deutlich runder, kleiner und insgesamt niedlicher. Innerlich bleibt Tony Chopper jedoch genau der gleiche naive und gutgläubige Kerl wie bei seinem ersten Auftritt auf der Winterinsel Drumm. Er glaubt immer noch jede offensichtliche Lüge von Lysop und liebt Zuckerwatte über alles. Seine absolute Hingabe als Arzt und sein Traum, jedes Heilmittel der Welt zu finden, bleiben felsenfest bestehen.