Teuflische Strippenzieher "One Piece": Der unterschätzte "Dressrosa"-Arc wird nur von zwei Schurken getragen Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Martin Meyer Bei so vielen Charakteren in einem Arc kann man leicht den Überblick verlieren. Für die Handlung haben zwei eine besonders zentrale Rolle. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Auf Dressrosa gibt es jede Menge tragische Momente und wichtige Plotpunkte für den weiteren Verlauf von "One Piece". Unsere Analyse zeigt, warum vor allem zwei Bösewichte diesen Arc so genial machen.

"Dressrosa" ist mit 118 Anime-Folgen einer der längeren Arcs in "One Piece". Das Pacing wird von Anime-Fans oft bemängelt - und ja, die Geschichte hat ein paar Längen. Dennoch steckt ein genialer Plot dahinter, der den Arc sehr sehenswert macht. Auf der Insel sehen wir wahnsinnig viele Charaktere, aber die wichtigsten Plotpunkte und die emotionalsten Momente gehen alle direkt oder indirekt auf zwei Schurken zurück.

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Einer der besten Bösewichte von "One Piece": Don Quichotte De Flamingo Einer davon ist natürlich der Hauptantagonist: Don Quichotte De Flamingo. Er gilt bei Fans zu Recht als einer der beliebtesten Bösewichte in "One Piece". Ursprünglich gehörte er zu den adligen Himmelsdrachenmenschen. Auch nachdem sein Vater dieses Leben im Überfluss aufgegeben hat, fühlt De Flamingo sich dem einfachen Volk noch überlegen. Mit entsprechender Verachtung manipuliert er die Menschen zu seinem Vorteil. Stets mit einem etwas wahnsinnig wirkenden Lachen. Er ist Oberhaupt einer zusammengewürfelten Verbrecher-Familie und hat den vorigen König von Dressrosa gestürzt. Mithilfe seiner Faden-Teufelskräfte steuerte er den Körper von König Riku und ließ ihn gegen dessen Willen schreckliche Dinge tun. So wandte sich auch das Volk von ihm ab und De Flamingo inszenierte sich als Retter in der Not. Ein wirklich teuflischer Strippenzieher! Die Marine behelligt De Flamingo auch nicht, da er als einer der Samurai der Meere der Weltregierung ab und zu seine Kampfkraft zur Verfügung stellt. Schurken-Charaktere sind oft offen grausam und werden dafür von allen gehasst. De Flamingo ist sehr viel geschickter darin, Menschen zu manipulieren. Wer durch Dressrosa spaziert, merkt in der Regel gar nicht, dass dort ein skrupelloser Diktator herrscht. Kein Wunder, dass man den Tyrannen fast immer lachen sieht.

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Sugar: Das Böse in Gestalt eines kleinen Mädchens Doch er könnte sein Regime niemals so gut kontrollieren, wenn er nicht eine Untergebene mit der vielleicht gruseligsten Teufelskraft überhaupt hätte: Sugar. Sie erscheint nur als Nebencharakter, ist aber absolut elementar für die emotionale Schlagkraft der Geschichte auf Dressrosa. Mit einer Berührung kann sie jede Person in ein lebendes Spielzeug verwandeln, das fortan ihre Befehle befolgen muss. Außerdem verschwindet die Person gleichzeitig auch aus dem Gedächtnis aller anderen Menschen, die sie gekannt haben. Wer soll zu deiner Rettung kommen, wenn niemand mehr weiß, dass du je existiert hast? Perfekt um aufmüpfige Personen verschwinden zu lassen.

Warum tragen die beiden den "Dressrosa"-Arc? Der ganze Horror, den die Menschen auf Dressrosa erleben, wird durch De Flamingo und Sugar verursacht. Die herzzerreißenden Backgroundstorys von Law, Rebecca, Kyros und Riku erzählen alle von Gräueln, die die beiden verursacht haben. Die anderen Mitglieder der Don-Quichotte-Familie sind zwar auch grausam und verursachen Leid. Aber für die Geschichte wirken sie wie austauschbare Raudis, die Zorro und den anderen als Gegner dienen. Elite-Offizier Pica ist das beste Beispiel: Er ist stark, aber seine Haupt-Charaktereigenschaft ist, dass er keine Tiefe hat – nicht mal stimmlich. Ähnlich verhält es sich mit den Tontattas und den Kolosseums-Kämpfern. Sie werden von den Strohhüten aus Sugars Bann gerettet und bilden dann Ruffys Flotte. Das ist wichtig für seinen späteren Weg zum Piratenkaiser. Aber auf Dressrosa sind sie erst einmal nur unterstützende Kampfgefährten und müssen sich einen Main-Charakter-Status erst noch verdienen.

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Je schlimmer die Schurken desto größer die Helden Fehlen da nicht noch ein paar sehr wichtige Charaktere? Was ist mit Ruffy und Lysop? Sie spielen doch auch beide eine wichtige Rolle auf Dressrosa und bringen ihre Kräfte auf ein neues Level! Ja, das stimmt. Die beiden stechen in diesem Arc unter den Strohhüten hervor. Sie glänzen aber vor allem, weil sie es sind, die sich De Flamingo und Sugar entgegenstellen und damit am Ende das Leid der Inselbewohner:innen beenden. Der Moment als die Spielzeuge zurückverwandelt werden, ist der entscheidende Wendepunkt. Er sorgt auch für hochemotionale Wiedervereinigungen wie bei Rebecca und Kyros. Neben Ruffy und Lysop tragen die anderen Strohhüte natürlich ihren Teil bei und kämpfen mit, sorgen aber nicht für die emotionalen Highlights. Ihre Duelle bleiben kaum in Erinnerung – abgesehen vielleicht von Frankys Kampf gegen Señor Pink, der aber keine weitreichende Bedeutung für den Rest des Arcs hat.

Diese Charaktere werden noch wichtig Zwei Namen sollte man allerdings nicht verschweigen, wenn es um den "Dressrosa"-Arc geht. Admiral Fujitora und Sabo. Die beiden sind ebenfalls spannende Charaktere und werden sicher noch eine wichtige Rolle in "One Piece" spielen. Fujitora zeigt, dass nicht alle hohen Tiere in der Marine blind der Weltregierung folgen. Er kann zwar tatsächlich nicht sehen, handelt aber nach seinem eigenen Moral-Kompass und verärgert damit häufig seinen Vorgesetzten. Die Rückkehr von Ruffys totgeglaubtem Bruder Sabo und seine Übernahme von Ace‘ Feuerfrucht sind definitiv emotionale Highlights. In diesem Arc spielt er genau wie Fujitora aber noch nur eine Nebenrolle. Der "Dressrosa"-Arc zeigt eindrücklich wie wichtig gute Schurken für eine Geschichte sind. De Flamingo und Sugar sind der Grund für sehr viel Leid. Diese genialen Bösewichte zur Rechenschaft zu ziehen und ihre Schreckensherrschaft zu beenden, lässt die Helden über sich hinauswachsen und umso mehr glänzen.