Trennung nach 20 Jahren "Polizeiruf 110"-Star Jaeckie Schwarz: Hagen Henning ist sein Ex-Lebensgefährte Aktualisiert: Vor 23 Minuten von Lars-Ole Grap Auch nach der Trennung pflegten die beiden Schauspieler einen respektvollen Umgang miteinander. Bild: picture alliance / dpa | Jens Wolf, IMAGO / teutopress

Als Hauptkommissar Herbert Schmücke prägte Jaecki Schwarz von 1996 bis 2013 den "Polizeiruf 110" aus Halle an der Saale. Während Millionen Zuschauer:innen ihn an der Seite seines Kollegen Wolfgang Winkler sahen und die beiden oft scherzhaft als "altes Ehepaar" bezeichneten, war er tatsächlich mit einem anderen Schauspieler liiert.

Jaecki Schwarz und Hagen Henning: Die Liebesgeschichte des "Polizeiruf 110"-Stars Der ARD-Krimi-Star Jaecki Schwarz hat aus seiner Homosexualität nie ein Geheimnis gemacht, gleichzeitig aber auch keinen medialen Rummel darum veranstaltet. "Ich habe das nie versteckt", erklärte er rückblickend in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Im Jahr 1986 lernte er am renommierten Berliner Ensemble den Schauspieler Hagen Henning kennen. Henning war damals ein junger Nachwuchsdarsteller, der später in verschiedenen Theater- und Fernsehproduktionen zu sehen war. Das Paar stand sogar gelegentlich für dasselbe Format vor der Kamera: In drei Episoden des "Polizeiruf 110" übernahm Henning zwischen 1997 und 2003 Gastauftritte in der beliebten Krimi-Serie. Allerdings funkte es zwischen den beiden bereits am Theater. Trotz eines Altersunterschieds von rund 18 Jahren entwickelten sie eine tiefe, beständige Partnerschaft, die über zwei Jahrzehnte hinweg Bestand haben sollte. Sie teilten nicht nur die Leidenschaft für die Bühne und die Schauspielerei, sondern bauten sich in Berlin ein gemeinsames Leben auf.

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Jaecki Schwarz und Hagen Henning: Nach 20 Jahren Liebe blieben sie Freunde Anfang 2006 folgte schließlich die Trennung. Nach 20 gemeinsamen Jahren ging die Beziehung in die Brüche, als sich Hagen Henning neu verliebte. Für Jaecki Schwarz, der damals kurz vor seinem 60. Geburtstag stand, war das Beziehungsende ein tiefer Einschnitt. Dennoch versuchte er, die Situation gegenüber der Presse gefasst und pragmatisch einzuordnen. Im Januar 2006 erklärte er der Berliner Zeitung "B.Z.": "Es ist doch normal, dass man sich trennt. So was passiert doch ständig und überall." Er gab damals offen zu, sich das eigentlich anders vorgestellt zu haben, fügte jedoch in Anlehnung an seine schauspielerischen Wurzeln am Berliner Ensemble ein berühmtes Brecht-Zitat aus dem "Lob der Dialektik" hinzu: "Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht." Bemerkenswert ist jedoch, wie das Ex-Paar mit dem Liebes-Aus umging. Statt eines öffentlichen Rosenkriegs wählten die beiden Schauspieler einen respektvollen gemeinsamen Umgang und weiterhin räumlichen Nähe. So zog Henning nach der Trennung lediglich eine Etage tiefer im selben Wohnhaus ein und aus der langjährigen Partnerschaft wurde Freundschaft. "Wir sind erwachsen genug, um damit umzugehen. Klar gibt's da auch Verletzungen. Aber wir können schon noch zusammen eine Tasse Kaffee trinken gehen und uns unterhalten", erklärte Hagen Henning 2006 in einem Interview mit der "B.Z.".

Jaecki Schwarz und Hagen Henning 2005 bei einem gemeinsamen Auftritt während der 55. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Bild: picture-alliance/ ZB | Jens Kalaene