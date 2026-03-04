"Your Body, My Choice"
"Polizeiruf 110": Kommissarin Michelsen legt sich mit Abtreibungsgegnern an
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Mit der neuesten Folge setzt der Magdeburger Sonntagskrimi ein eindringliches Zeichen: Der Tod der Arzthelferin Marwa führt Kommissarin Doreen Brasch in die radikale "Lebensschützer"-Szene. Ist Marwas Chefin, Frauenärztin Dr. Schöller-Hahnfeld, etwa auch in Lebensgefahr?
Der neue "Polizeiruf 110" im Ersten läuft am 8. März um 20:20 Uhr
"Polizeiruf 110" aus Magdeburg: Darum geht es
Eine junge Frau stirbt bei einem Verkehrsunfall. Der Tod von Arzthelferin Marwa (Melissa Gross) entpuppt sich schnell als Mord, denn die Bremsschläuche ihres Fahrrads wurden durchgeschnitten.
Doch galt der Anschlag wirklich ihr oder ihrer Chefin in der Frauenarztpraxis, Dr. Doro Schöller-Hahnfeld (Jenny Schily), die auch Abtreibungen durchführt? Kommissarin Doreen Braschs (Claudia Michelsen) Ermittlungen führen sie in die "Lebensschützer"-Szene, die Frauen bedroht, die abtreiben wollen. Auch die junge Polin Dania (Nicola Magdalena Lüders) wird Opfer der Lebensschützer. Daraufhin bietet ihr Lara Becker (Luna Jordan), die als "Abortion Buddy" arbeitet, Hilfe an. Welche Rolle spielt die Aktivistin und warum musste Arzthelferin Marwa sterben?
Spurlos verschwunden
Braschs Chefin berichtet, dass die Zahl der Drohmails sowie Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Patientinnen ansteigt. Die Hauptkommissarin versucht, den Urheber der Hassmails gegen die Frauenärztin Schöller-Hahnfeld ausfindig zu machen. Versteckt sich hinter dem Absender wirklich Marwas Mörder? Um Näheres über den möglichen Absender herauszufinden, taucht sie in die radikale Abtreibungs-Szene ein. Diese demonstrieren weiterhin vor der Frauenarztpraxis und machen mit Gebeten und Gesängen auf sich aufmerksam. Damit wollen sie potenzielle Patientinnen vergraulen. Auch die junge Polin Dania, die extra wegen einer Abtreibung nach Deutschland gereist ist, soll auf diese Weise eingeschüchtert werden. Kommissarin Brasch kann sie aufgrund ihrer eigenen ungewollten Schwangerschaft in der Vergangenheit gut verstehen. Durch die Studentin und den "Abortion Buddy" Lara Becker fühlt sich Dania trotz der Drohungen sicher. Doch dann verschwindet sie spurlos. Was ist der jungen Frau - kurz vor ihrem Abtreibungstermin - zugestoßen?
Your Body, my Choice
Claudia Michelsen spielt auch in diesem Film-Highlight mit
Ein Blick hinter die Kulissen
Starkes Zeichen am Weltfrauentag: Die ARD strahlt an diesem besonderen Tag, dem 8. März, einen Sonntagskrimi mit dem Schwerpunkt Abtreibung aus. Autorin Annika Tepelmann und Regisseurin Franziska Schlotterer setzen mit dem "Polizeiruf 110: Your Body, My Choice" ein starkes Statement. Der Titel spielt auf den Slogan an, der in den 1970er-Jahren durch die feministische Pro-Choice-Bewegung in den USA entstand. Damals kämpften Frauen für das Recht auf Abtreibung und die Kontrolle über ihren eigenen Körper.
Der Titel sei bewusst provokant gewählt worden. Die Macherinnen der neuen "Polizeiruf 110"-Episode erklären, dass das Thema aus Sicht von drei Frauen behandelt wird. "Hinter jedem ideologischen Kampf stehen konkrete Frauen mit konkreten Schicksalen. Am Ende müssen sie alleine die Entscheidung über ihren Körper treffen dürfen." Das Team erzählt einen hochaktuellen Fall über Selbstbestimmung, Angst und den Mut, für die eigene Entscheidung einzustehen. Gedreht wurde der 22. Fall von Kommissarin Doreen Brasch vom 1. Juli bis zum 31. Juli 2025 in Magdeburg.
