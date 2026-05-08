Fernseh-Star Gewusst? Michael Kind aus "Praxis mit Meerblick" war Kult-Kommissar Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Michael Kind begeistert heute in "Praxis mit Meerblick" – berühmt wurde er aber schon Jahre zuvor. Bild: Future Image

Mal grantig, mal herzlich, immer unverwechselbar: Michael Kind gehört seit Jahrzehnten zu den vertrauten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Schon lange bevor er als Michael Kubatsky in "Praxis mit Meerblick" die Zuschauer:innen begeistert, spielte er sich mit großen Krimi-Rollen und starken Bühnenauftritten in die Herzen des Publikums.

Heute, 20:15 Uhr • Praxis mit Meerblick Heute neue "Praxis mit Meerblick"-Folge um 20:15 Uhr - hier im kostenlosen ARD-Livestream! Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wind zerzauste Haare, ein kerniger Blick und dieser unverwechselbare Tonfall: Michael Kind gehört längst zu den Gesichtern, die viele Zuschauer:innen sofort erkennen. In "Praxis mit Meerblick" sorgt er seit Jahren als Campingplatzwart Michael Kubatsky für besondere Momente zwischen Humor, Herz und norddeutscher Gelassenheit. Doch seine TV-Karriere begann schon viel früher.

Michael Kind: Vom Elektriker auf die große Bühne Bevor Michael Kind zum bekannten Fernsehdarsteller wurde, führte ihn sein Weg zunächst in einen ganz anderen Beruf. Nach dem Abitur machte der gebürtige Hallenser erst eine Ausbildung zum Elektriker. Danach zog es ihn an die renommierte Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Schon bald stand er auf einigen der bedeutendsten Theaterbühnen Deutschlands. Am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater spielte er unter der Regie von Heiner Müller anspruchsvolle Rollen – darunter Laertes in "Hamlet". Auch in Brechts "Die Dreigroschenoper" überzeugte er später im Berliner Admiralspalast als Tiger Brown an der Seite von Campino.

Mit dem "Polizeiruf 110" kam der große Durchbruch Ein Millionenpublikum lernte Michael Kind Ende der 80er-Jahre kennen. Als Oberkommissar Joachim Raabe im "Polizeiruf 110" wurde er schnell zum vertrauten Gesicht des deutschen Fernsehens. Mit seiner markanten Ausstrahlung und ruhigen Präsenz prägte er die Krimireihe über Jahre hinweg. Schon zuvor war er mehrfach in der beliebten Reihe zu sehen, später kehrte er sogar immer wieder dorthin zurück. Insgesamt stand Michael Kind bislang für mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.

"Praxis mit Meerblick" siehst du immer freitags kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 8. Mai um 20:15 Uhr läuft die Folge "Treffer ins Glück"

Verlässliche Größe in der "Küstenwache" Ab 1997 folgte die nächste Kultrolle: In der ZDF-Serie "Küstenwache" spielte Michael Kind den Leiter der Einsatzzentrale Hermann Gruber. Bis 2016 blieb er der Serie treu und wurde damit für viele Zuschauer:innen zum festen Bestandteil des Abendprogramms. Mit ruhiger Autorität und norddeutscher Klarheit verlieh er der Figur einen besonderen Wiedererkennungswert. Genau diese Mischung macht ihn bis heute beim Publikum beliebt.