Fernseh-Star
Gewusst? Michael Kind aus "Praxis mit Meerblick" war Kult-Kommissar
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mal grantig, mal herzlich, immer unverwechselbar: Michael Kind gehört seit Jahrzehnten zu den vertrauten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Schon lange bevor er als Michael Kubatsky in "Praxis mit Meerblick" die Zuschauer:innen begeistert, spielte er sich mit großen Krimi-Rollen und starken Bühnenauftritten in die Herzen des Publikums.
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Wind zerzauste Haare, ein kerniger Blick und dieser unverwechselbare Tonfall: Michael Kind gehört längst zu den Gesichtern, die viele Zuschauer:innen sofort erkennen. In "Praxis mit Meerblick" sorgt er seit Jahren als Campingplatzwart Michael Kubatsky für besondere Momente zwischen Humor, Herz und norddeutscher Gelassenheit. Doch seine TV-Karriere begann schon viel früher.
Michael Kind: Vom Elektriker auf die große Bühne
Bevor Michael Kind zum bekannten Fernsehdarsteller wurde, führte ihn sein Weg zunächst in einen ganz anderen Beruf. Nach dem Abitur machte der gebürtige Hallenser erst eine Ausbildung zum Elektriker. Danach zog es ihn an die renommierte Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.
Schon bald stand er auf einigen der bedeutendsten Theaterbühnen Deutschlands. Am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater spielte er unter der Regie von Heiner Müller anspruchsvolle Rollen – darunter Laertes in "Hamlet". Auch in Brechts "Die Dreigroschenoper" überzeugte er später im Berliner Admiralspalast als Tiger Brown an der Seite von Campino.
Mit dem "Polizeiruf 110" kam der große Durchbruch
Ein Millionenpublikum lernte Michael Kind Ende der 80er-Jahre kennen. Als Oberkommissar Joachim Raabe im "Polizeiruf 110" wurde er schnell zum vertrauten Gesicht des deutschen Fernsehens. Mit seiner markanten Ausstrahlung und ruhigen Präsenz prägte er die Krimireihe über Jahre hinweg. Schon zuvor war er mehrfach in der beliebten Reihe zu sehen, später kehrte er sogar immer wieder dorthin zurück. Insgesamt stand Michael Kind bislang für mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.
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Verlässliche Größe in der "Küstenwache"
Ab 1997 folgte die nächste Kultrolle: In der ZDF-Serie "Küstenwache" spielte Michael Kind den Leiter der Einsatzzentrale Hermann Gruber. Bis 2016 blieb er der Serie treu und wurde damit für viele Zuschauer:innen zum festen Bestandteil des Abendprogramms. Mit ruhiger Autorität und norddeutscher Klarheit verlieh er der Figur einen besonderen Wiedererkennungswert. Genau diese Mischung macht ihn bis heute beim Publikum beliebt.
Deshalb lieben Fans ihn in "Praxis mit Meerblick"
Seit 2017 zeigt sich Michael Kind von einer ganz neuen Seite. In "Praxis mit Meerblick" spielt er den Campingplatzwart Michael Kubatsky – manchmal brummig, oft herzlich und immer für einen trockenen Spruch gut.
Besonders charmant: Der kultige Jogginganzug der Figur geht tatsächlich auf seine eigene Idee zurück. Genau solche kleinen Details machen die Rolle für viele Fans so authentisch.
Neben der Erfolgsserie war Michael Kind außerdem in Filmen wie "Der Untergang", "Die Unsichtbaren" oder "Sushi in Suhl" zu sehen. Seine Karriere reicht von großen Theaterrollen bis zu beliebten TV-Formaten – und genau das macht ihn bis heute zu einem der bekanntesten Gesichter deutscher Fernsehunterhaltung.
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