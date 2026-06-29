Serien-Déjà-vu "Pretty Little Liars" und "Vampire Diaries": Diese Stars spielen in beiden Serien mit Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Nina K. Ob düstere Geheimnisse in Rosewood oder übernatürliche Gefahren in Mystic Falls - manche Gesichter laufen einem sowohl in "Pretty Little Liars" als auch in "The Vampire Diaries" über den Weg. Bild: Warner Bros. Entertainment Inc., IMAGO / Everett Collection, Hintergrundbild: KI generiert mit Adobe Firefly

Die Kultserien "Pretty Little Liars" und "The Vampire Diaries" stecken nicht nur beide voller Highschool-Dramen, verstrickter Liebesbeziehungen, Geheimnisse und Mysterien - sie teilen sich tatsächlich auch einige Stars. Hier findest du einen Überblick über Schauspieler:innen, die in beiden Serien auftauchen.

"The Vampire Diaries" (TVD) und "Pretty Little Liars" (PLL) sind in den Jahren 2009 und 2010 erschienen und endeten beide ihre mitreißenden Handlungen viele Jahre später 2017. Mit acht (TVD)- beziehungsweise sieben (PLL)-Staffeln begeistern die Shows bis heute unzählige Fans, die mit Elena in Mystic Falls und den vier Freundinnen Aria, Spencer, Emily und Hanna in Rosewood mitfiebern. Durch die lange Drehzeit hatten einige Schauspieler:innen Zeit, an beiden Sets mitzuwirken, sodass ihr die ein oder anderen Gesichter tatsächlich in beiden Shows entdecken könnt.

Meredith Fell & Melissa Hastings Torrey DeVitto übernimmt in "The Vampire Diaries" die Rolle der Meredith Fell, einer Ärztin im Mystic-Falls-Krankenhaus und Mitglied der Gründerfamilie Fell. Ihre Liebesbeziehung zu Alaric Saltzman, Elenas Onkel, spielt vor allem in Staffel vier eine wichtige Rolle, während sie immer wieder im moralischen Konflikt zwischen Medizin, Ethik und den Vampir-Geheimnissen von Mystic Falls steht. Doch wen spielt sie bei "Pretty Little Liars"? Hier spielt sie Melissa Hastings, Spencers große Schwester und eine der komplexesten Nebenfiguren der Serie. Rivalitäten mit ihrer Schwester, Intrigen, Geheimnisse und sogar der Verdacht, selbst "A" zu sein, stehen bei Melissa auf der Agenda.

Darstellerin: Torrey DeVitto Torrey DeVitto überzeugte nicht nur als Melissa Hastings in PLL (l.), sondern auch als Dr. Meredith Fell in "The Vampire Diaries". Mit Serien-Star Paul Wesley (r.) war sie von 2011 bis 2013 verheiratet. Bild: Warner Bros. Entertainment Inc., IMAGO / UPI Photo

Die bösen Rollen scheinen Torrey DeVitto anzuziehen. In der Serie "One Tree Hill" verkörpert sie das Kindermädchen Carrie, das sich über die Zeit hinweg als gruselige Psycho-Nanny anstatt vertrauenswürdiger Bezugsperson entpuppt.

Entdecke Torrey DeVitto auch in "One Tree Hill" als Nanny Carrie Ganze Folge One Tree Hill Das Leben beginnt jetzt Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.10.2024 • 41 Min Link kopieren Teilen

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Samara Cook (PLL) & Rebekah Mikaelson (TVD) Claire Holt ist wohl die bekannteste Person, die sich in beide Serien eingeschlichen hat. Den meisten ist sie wahrscheinlich eher als Urvampir Rebekah Mikaelson in TVD bekannt. Als Teil der Mikaelson-Familie der Urvampire sorgt sie für viele legendäre Serienmomente und trägt einen großen Teil zu Elenas Vampir-Schicksal bei. Rebekah steht immer wieder in Konflikt mit ihrem Bruder Klaus und trifft viele verhängnisvolle Entscheidungen, während sie sich eigentlich nur ein normales Leben mit einer zusammenhaltenden Familie wünscht.

Darstellerin: Claire Holt Den meisten Fans ist sie als Rebekah Mikaelson aus "The Vampire Diaries" (r.) bekannt, doch Claire Holt hatte zuvor auch eine wiederkehrende Rolle in "Pretty Little Liars" als Emilys Freundin Samara Cook (l.). Bild: Warner Bros. Entertainment Inc., IMAGO / Everett Collection, Hintergrundbild:

Wusstest ihr, dass die australische Schauspielerin in "Pretty Little Liars" in die Rolle der Samara Cook schlüpft? Sie kommt Emily in Staffel zwei romantisch näher und die beiden daten sich. "A" mischt sich allerdings schnell in diese Liebesbeziehung ein und demonstriert ein weiteres Mal die Macht, die sie auf die vier Mädchen und deren Leben hat.

Streame hier das erste Kennenlernen zwischen Emily und Samara in "Pretty Little Liars" Ganze Folge Pretty Little Liars Monster wohin man sieht Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.09.2024 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Emily Bennett (TVD) & Maya St. Germain (PLL) Und weiter geht’s: Auch Bianca Lawson - besser bekannt als Emily Bennett in TVD und Maya St. Germain in PLL hat es in beide Serien geschafft.

Darstellerin: Bianca Lawson Als Maya mit ihre Familie in das alte Haus von Alison einziehen, lernen sich Maya St. Germain (Bianca Lawson) und Emily (Shay Mitchell) kennen. Bild: Warner Bros. Entertainment Inc.

Emily ist eine sehr mächtige Hexe der Bennett-Blutlinie aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, Zofe von Katherine Pierce. Sie taucht über die ersten fünf Staffeln immer wieder auf. Kommt euch der Name "Bennett" bekannt vor? Emily ist eine Ahnin der beliebten Bonnie Bennett, Elenas beste Freundin und Weggefährtin durch die unzähligen Ups und Downs der turbulenten Ereignisse in Mystic Falls. In "Pretty Little Liars" erscheint Maya St. Germain das erste Mal, als sie mit ihrer Familie neu in die Stadt zieht - ausgerechnet in Alisons altes Haus! Sie befreundet sich mit Emily, die durch den Kontakt mit Maya das erste Mal mit ihrer Bisexualität in Berührung kommt. Emilys Mutter ist kein Fan dieser Liebesbeziehung, vor allem weil Maya oft in Zusammenhang mit Drogen steht. Später findet Mayas Geschichte eine tragische Wendung, in der auch die nächste Figur eine Bedeutung trägt.

Bereits in der ersten Folge taucht Maya St. Germain in Rosewood auf Ganze Folge Pretty Little Liars Wie alles begann Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.09.2024 • 43 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nate/Lyndon (PLL) & Harper (TVD) Die nächsten Seriengesichter, die sich in beiden Shows versteckt haben, erkennen wirklich nur Hardcore-Fans. Der Schauspieler Sterling Sulieman erschient nach dem Tod von Maya St. Germain in der PLL-Stadt Rosewood als Nate. Er gibt vor, Mayas Cousin zu sein und befreundet sich schnell mit Emily. Doch er ist nicht der, für den ihn alle halten, und seine seine Lüge fliegt bald auf. Er heißt weder Nate - sondern Lyndon-, noch ist er der Cousin der verstorbenen Maya. Außerdem ist er mehr in ihren Mord verstrickt, als Zuschauende je ahnen hätte könnten.

Noch mal die Geschichte rund um Mayas Mord bingen? Ganze Folge Pretty Little Liars Federn lassen Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Als Harper tritt Sterling Sulieman in TVD auf: Er war ursprünglich ein Soldat im Bürgerkrieg und wird 1864 in einen Vampir verwandelt. In der ersten Staffel kommt heraus, dass er einer der in der Mystic-Falls-Gruft von der Gründerfamilie eingesperrten Vampire ist. Durch einen Wutausbruch von Damon, der erfährt, dass Katherine nie in der Gruft eingesperrt war, wirft Damon eine Blutkonserve neben Harpers Körper und erweckt ihn wieder aus seinem ausgetrockneten Zustand. Harper hat allerdings Schwierigkeiten, in der Gegenwart zurechtzukommen und sein zurückgewonnenes Leben ist nicht von langer Dauer. Seine Geschichte verdeutlicht die Grausamkeit, mit der die Gründerfamilien einst gegen Vampire vorgingen.

Darsteller: Sterling Sulieman Sterling Sulieman spielte nicht nur einen mysteriösen Cousin in "Pretty Little Liars" (Bild), sondern auch den Gruft-Vampir Harper in "The Vampire Diaries". Bild: Warner Bros. Entertainment Inc.

Kol Mikaelson (TVD) und Dean Stavros (PLL) Der fünfte Schauspieler, der ebenfalls beide Serien-Sets kennenlernen durfte, ist Nathaniel Buzolic. Während er in "Pretty Little Liars" eher in einer kleinen Nebenrolle zu sehen ist, gehört er in Mystic Falls zu einem der mächtigsten Vampiren. In PLL tritt Nathaniel Buzolic als Dean Stavros auf: ein Suchtberater, der von Spencers Eltern angeheuert wird. Er soll Spencer dabei helfen ihre Amphetamin-Abhängigkeit loszuwerden, die sowohl durch großen Leistungsdruck sowie den Druck wach zu bleiben, um so viel wie möglich über "A" herauszufinden, ihren Höhepunkt erreicht. Obwohl Spencer ihm zunächst mit Ablehnung begegnet, entwickelt sich allmählich eine tiefere Verbindung zwischen ihnen. Diese endet jedoch abrupt, als Spencers Mutter eine Situation falsch interpretiert und Dean kurzerhand entlässt. In starkem Kontrast zu seiner Rolle als fürsorglicher Berater in PLL, verkörpert Buzolic in "The Vampire Diaries" und ebenso dessen Spin-off "The Originals" den unberechenbaren Ur-Vampir Kol Mikaelson. Als jüngster Bruder des gefürchteten Klaus ist Kol für seine impulsive und sadistische Art bekannt, die nicht nur wiederholt zu Konflikten innerhalb der Mikaelson-Familie führt, sondern ihn im Verlauf der Serie sogar mehrfach das Leben kostet.

Darsteller: Nathaniel Buzolic Den meisten ist Nathaniel Buzolic als charmanter Ur-Vampir Kol Mikaelson in TVD (r.) bekannt. In PLL (l.) hatte er eine kleine Rolle als Dean Stavros, Spencers Suchtberater. Bild: IMAGO / Everett Collection

Nicole Gordon (PLL) und Aurora de Martel ("The Originals") Und weiter geht es mit Rebecca Breeds. Sie spielt zwar in "Pretty Little Liars" mit, aber nicht direkt in "The Vampire Diaries", sondern in den beiden erfolgreichen Spin-off-Serien "The Originals" und "Legacies". In PLL erscheint Rebecca Breeds als Nicole Gordon. Sie ist eine humanitäre Helferin und ursprünglich eine Freundin von Emily. Später in der Serie wird Nicole als Ezras Freundin während des fünfjährigen Zeitsprungs enthüllt. Nach ihrer Entführung in Südamerika und dem Glauben aller, sie hätte diese nicht überlebt, kehrt Nicole unerwartet zurück - und das kurz bevor Ezra und Aria heiraten wollen. Ihr Wiederauftauchen sorgt für erhebliche Spannungen und stellt Ezras Beziehung zu Aria auf eine harte Probe.

Darstellerin: Rebecca Breeds Rebecca Breeds spielte in PLL die Rolle der Nicole Gordon (l.). In "The Originals" war sie als die unberechenbare Vampirin Aurora de Martel (r.) zu sehen. Bild: Warner Bros. Entertainment Inc

In "The Originals" speilt Rebecca Breeds die Rolle der Aurora de Martel. Hier handelt es sich um die erste verwandelte Vampirin von Rebekah Mikaelson und die unberechenbare Schwester von Tristan de Martels. Aurora ist eine über tausend Jahre alte, emotional instabile Manipulatorin. Ihre Rückkehr in New Orleans entfacht ein gefährliches Spiel aus Rache und alten Wunden. Später in "Legacies" entwickelt sie sich von einer Antagonistin zu einer Verbündeten und bringt ein mutiges Opfer.

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Carla Grunwald (PLL) und Josephine LaRue ("The Originals") Zu guter Letzt gibt es die Schauspielerin Meg Foster, deren beide Rollen sogar ähnlicher sind, als man denken könnte. In "Pretty Little Liars" spielte Meg Foster Carla Grunwald eine hellseherische ehemalige Hausmutter. Sie zog Alison einst aus ihrem Grab und versorgte die Liars immer wieder mit mysteriösen, oft beunruhigenden Hinweisen zu A und Alison. Ihre Rolle war zwar klein, aber von zentraler Bedeutung für die übernatürliche Komponente der Serie.

Schau dir jetzt Meg Foster in "Pretty Little Liars" an Ganze Folge Pretty Little Liars Die Waffen einer Frau Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.09.2024 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In "The Originals" tauchte Meg Foster als Josephine LaRue auf, eine sehr mächtige, traditionsbewusste Hexe und Regentin der Neun Zirkel von New Orleans: Eine wichtige Rolle im Machtkampf der übernatürlichen Gemeinschaft.

Darstellerin: Meg Foster Eine Expertin für das Übernatürliche: Meg Foster spielte sowohl die seherische Mrs. Grunwald in als auch die Hexe Josephine LaRue im "Vampire Diaries"-Spin-off "The Originals". Bild: Warner Bros. Entertainment Inc.